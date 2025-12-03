3 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Verano 2025 en Argentina: qué clima prevé el Servicio Meteorológico Nacional para las vacaciones

El SMN compartió el pronóstico trimestral de cara al verano y adelantó cómo será la tendencia del clima en durante diciembre, enero y febrero.

Por
El SMN adelantó cómo estará el clima en verano. 

El SMN adelantó cómo estará el clima en verano. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico extendido sobre precipitaciones y temperaturas durante los meses de verano: diciembre, enero y febrero, a lo largo y ancho de la Argentina.

Las provincias de Salta y Jujuy se encuentran bajo alerta por tormentas. 
Te puede interesar:

Alerta meteorológica por tormentas y temperaturas extremas para Buenos Aires: el termómetro trepa a los 40°

Según en el informe publicado en su página web oficial, se prevén lluvias por debajo de lo normal en el Litoral, centro del país y costa patagónica, mientras que el noroeste argentino tendría un trimestre más lluvioso. Como será en el caso de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Cuyo, este de Buenos Aires, oeste y sur de Patagonia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1995936746668994625&partner=&hide_thread=false

Superior a la normal en la región del noroeste argentino, y normal o Inferior a la normal hacia el oeste de Santa Fe, Córdoba, este de San Luis, La Pampa, oeste de Buenos Aires y este de Patagonia. En el Litoral las precipitaciones se mantendrán normales.

Mientras que en cuánto a las temperaturas, tenderán ser más altas de lo habitual en gran parte del país. Buenos Aires se mantendrá con temperaturas normal o superior a la normal, al igual que el sur de la Patagonia, en cambio, en la zona central la tendencia será superior a la normal.

Temperaturas 2025
PRONÓSTICO TRIMESTRAL - Temperatura diciembre 2025/ enero-febrero 2026

PRONÓSTICO TRIMESTRAL - Temperatura diciembre 2025/ enero-febrero 2026

  • (SN) Superior a la normal sobre el centro y norte de Patagonia, La Pampa, oeste de Buenos Aires, Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe.
  • (N-SN) Normal o superior a la normal en gran parte de Cuyo, este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, sur del Litoral, este de Buenos Aires y sur de Patagonia.
  • Normal sobre el norte del Litoral y región del NOA.

Pronóstico trimestral completo

pronostico_climatico_trimestral_122025

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vuelven las jornadas calurosas. 

Se retira la lluvia y vuelve el calor al AMBA: que día de la semana se esperan 33 grados de máxima

En la Ciudad se esperan lluvias y chaparrones durante todo el lunes.

Tras el temporal, sigue la alerta por tormentas: hasta cuándo llueve en el AMBA

Varios usuarios grabaron la caída de granizo en sus casas. 

Video: fuertes tormentas y caída de granizo en Córdoba, Neuquén, Chubut y Río Negro

En CABA, las tormentas se extenderán hasta la madrugada del lunes.

Siguen las lluvias en el AMBA y hay alerta por tormentas en casi todo el país

La franja central de la Argentina será afectada por lluvias y tormentas. 

Mapa de las tormentas en Buenos Aires: así avanzan las lluvias este sábado 29 de noviembre

El ingreso de un frente frío generará el descenso de las temperaturas para el fin de semana. 

Inminente arribo de tormentas en el AMBA: el avance de un frente frío trae cambios en las temperaturas

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, una serie televisiva estadounidense que está siendo tendencia, se trata de Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, una producción estreno que captó la atención de miles de televidentes. 
play

Qué cuenta Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, la serie documental que es de lo más visto de Netflix

Wonder Man se estrena en Disney+ el 27 de enero de 2026.

Marvel cambiará a un villano clave en su próxima serie: de quién se trata

La ex Gran Hermano y madre de gemelas no pudo evitar el quiebre emocional al recibir una sorpresa de último momento que la tomó completamente desprevenida. Su reacción fue grabada y conmovió a sus seguidores.
play

Daniela Celis se emocionó hasta las lágrimas tras una fuerte noticia y lo mostró en redes

La modelo y empresaria tiene 37 años.

Ivana Figueiras fue internada tras el escándalo con Darío Cvitanich y Chechu Bonelli: qué pasó

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

Los famosos lograron una amistad que atraviesa la pantalla del certamen de cocina.

Maxi López reveló el secreto de Wanda Nara para salir perfecta: "Tiene un..."

últimas noticias

Nicole Nahiara Mena está detenida acusada de matar a apuñaladas a su novio

Crimen en Remedios de Escalada: prisión preventiva a la joven que mató a su novio

Hace 7 minutos
McDonalds reafirma su compromiso con la inclusión laboral: emplea a más de 2 mil personas con discapacidad

McDonald's reafirma su compromiso con la inclusión laboral: emplea a más de 2 mil personas con discapacidad

Hace 12 minutos
El caso de este hombre que tenía gendes dolores de panza y recibió un diagnóstico que sorprendió a todos

Tenía un dolor de panza constante por comer elementos inesperados pero el verdadero diagnóstico era otro: qué sucedió

Hace 21 minutos
play

Protesta de los trabajadores del INTI en la General Paz: tensión por incidentes con Policía

Hace 25 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, una serie televisiva estadounidense que está siendo tendencia, se trata de Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, una producción estreno que captó la atención de miles de televidentes. 

Qué cuenta Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, la serie documental que es de lo más visto de Netflix

Hace 28 minutos