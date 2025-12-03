Verano 2025 en Argentina: qué clima prevé el Servicio Meteorológico Nacional para las vacaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico extendido sobre precipitaciones y temperaturas durante los meses de verano: diciembre, enero y febrero, a lo largo y ancho de la Argentina.
El SMN compartió el pronóstico trimestral de cara al verano y adelantó cómo será la tendencia del clima en durante diciembre, enero y febrero.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico extendido sobre precipitaciones y temperaturas durante los meses de verano: diciembre, enero y febrero, a lo largo y ancho de la Argentina.
Según en el informe publicado en su página web oficial, se prevén lluvias por debajo de lo normal en el Litoral, centro del país y costa patagónica, mientras que el noroeste argentino tendría un trimestre más lluvioso. Como será en el caso de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Cuyo, este de Buenos Aires, oeste y sur de Patagonia.
Superior a la normal en la región del noroeste argentino, y normal o Inferior a la normal hacia el oeste de Santa Fe, Córdoba, este de San Luis, La Pampa, oeste de Buenos Aires y este de Patagonia. En el Litoral las precipitaciones se mantendrán normales.
Mientras que en cuánto a las temperaturas, tenderán ser más altas de lo habitual en gran parte del país. Buenos Aires se mantendrá con temperaturas normal o superior a la normal, al igual que el sur de la Patagonia, en cambio, en la zona central la tendencia será superior a la normal.