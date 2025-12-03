Verano 2025 en Argentina: qué clima prevé el Servicio Meteorológico Nacional para las vacaciones El SMN compartió el pronóstico trimestral de cara al verano y adelantó cómo será la tendencia del clima en durante diciembre, enero y febrero. Por + Seguir en







El SMN adelantó cómo estará el clima en verano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico extendido sobre precipitaciones y temperaturas durante los meses de verano: diciembre, enero y febrero, a lo largo y ancho de la Argentina.

Según en el informe publicado en su página web oficial, se prevén lluvias por debajo de lo normal en el Litoral, centro del país y costa patagónica, mientras que el noroeste argentino tendría un trimestre más lluvioso. Como será en el caso de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Cuyo, este de Buenos Aires, oeste y sur de Patagonia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1995936746668994625&partner=&hide_thread=false ¡Empezó el verano meteorológico en el hemisferio sur!



Descubrí cómo se comportan las temperaturas y pic.twitter.com/z1Lty1IRJS — SMN Argentina (@SMN_Argentina) December 2, 2025 Superior a la normal en la región del noroeste argentino, y normal o Inferior a la normal hacia el oeste de Santa Fe, Córdoba, este de San Luis, La Pampa, oeste de Buenos Aires y este de Patagonia. En el Litoral las precipitaciones se mantendrán normales.

Mientras que en cuánto a las temperaturas, tenderán ser más altas de lo habitual en gran parte del país. Buenos Aires se mantendrá con temperaturas normal o superior a la normal, al igual que el sur de la Patagonia, en cambio, en la zona central la tendencia será superior a la normal.

Temperaturas 2025 PRONÓSTICO TRIMESTRAL - Temperatura diciembre 2025/ enero-febrero 2026 (SN) Superior a la normal sobre el centro y norte de Patagonia, La Pampa, oeste de Buenos Aires, Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe.

(N-SN) Normal o superior a la normal en gran parte de Cuyo, este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, sur del Litoral, este de Buenos Aires y sur de Patagonia.

Normal sobre el norte del Litoral y región del NOA. Pronóstico trimestral completo pronostico_climatico_trimestral_122025