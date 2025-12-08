8 de diciembre de 2025 Inicio
Chau calor extremo: el fin de semana largo cierra con alerta por tormentas en 9 provincias

Varios distritos recibieron avisos amarillo y naranja ante la presencia de lluvias intensas, posible granizo y ráfagas de viento de hasta 90 km/h.

Las tormentas azotan a varias provincias este lunes feriado

Las tormentas azotan a varias provincias este lunes feriado, en el cierre del fin de semana largo.

El fin de semana largo llega a su fin y el feriado del lunes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción de María, trae la presencia de fuertes tormentas en varias zonas del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta en nueve provincias, que oscila entre amarilla y naranja según el área.

El fin de semana largo asoma tormentoso en varias provincias.
El organismo advirtió sobre tormentas fuertes en el noroeste de Neuquén y sur de Mendoza, con aviso amarillo. Sobre un amplio sector del noreste argentino, con núcleo en Corrientes, sur de Chaco y norte de Santa Fe y Entre Ríos, pesa alerta naranja, que se disipa un poco y se convierte en amarilla en Misiones, Formosa, oeste de Entre Ríos y centro de Chaco y Santa Fe.

Estos eventos climáticos podrán incluir granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 90 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos.

Hay alerta meteorológica en nueve provincias para este lunes 8 de diciembre.

En tanto, en la zona cordillerana de los departamentos de Güer Aike y Lago Argentino, en Santa Cruz, se emitió alerta amarilla por lluvias.

El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, que podrían ser superados de forma puntual.

Fin de semana largo: cómo será el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tendrán un comienzo de semana nublado y ventoso, con temperaturas más frescas que las jornadas agobiantes del jueves y viernes pasados. Sin embargo, con el correr de los días, el termómetro irá en aumento.

Para este lunes, la temperatura mínima será de 18° y la máxima de 26°, con vientos moderados del este (más algunas ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora) y cielo mayormente cubierto.

La semana corta comienza con cielo cubierto y tiempo inestable.

