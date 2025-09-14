Alerta por la llegada de un frente frío: cuándo vuelven las lluvias al AMBA Tras un fin de semana con temperaturas primaverales, los chaparrones y tormentas volverán a afectar la Ciudad de Buenos Aires en los próximos días. Cuándo se esperan las primeras precipitaciones. Por







Las lluvias vuelven a la Ciudad de Buenos Aires, pero no serán intensas. Pexels

Tras un fin de semana con temperaturas primaverales, meteorólogos advierten que la llegada de un frente frío traerá algunas lluvias y chaparrones sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque no se espera que sean intensas ni que afecten demasiado el termómetro.

El sábado se presentó con condiciones soleadas en la mayor parte del país y máximas de hasta 35° en algunas ciudades del norte argentino. Sin embargo, según el sitio especializado Meteored, está previsto que un débil frente frío avance este domingo sobre la zona centro y llegue a la Ciudad de Buenos Aires.

Este fenómeno traerá un aumento de la nubosidad y vientos del sector este que reforzarán la humedad en la zona del AMBA, por lo que se pronostican algunos chaparrones aislados a partir de la noche del domingo. Se tratará de episodios puntuales, de corta duración y que dejarán bajos acumulados.

La mínima para este domingo será de 14° y la máxima de 23° y, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias podrían extenderse durante las primeras horas del lunes. Para el resto de la semana se esperan máximas que superarán los 21°.

Pronóstico extendido CABA 14-09-25 SMN