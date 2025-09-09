9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Últimos días de frío extremo: alerta naranja por tormentas en cuatro provincias de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de avisos por ráfagas que podrían superar los 110 km/h. En otras zonas del país, sin embargo, las temperaturas comenzarán a subir y podrían alcanzar los 35°.

Por

Últimos días de frío extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta naranja por nevadas para distintas localidades de la Patagonia. Además de los vientos y tormentas, en paralelo también habrá provincias con temperaturas que se situarán por encima de los 30°.

Alertan que por las altas temperaturas a partir del 2050 no se podrán jugar más Mundiales en América del Norte.
Te puede interesar:

Calor extremo y estrés hídrico: cómo impactará el cambio climático a los Mundiales de fútbol

Con septiembre asomando y la primavera a la vuela de la esquina, las temperaturas extremas por frío no dan el brazo a torcer. En la zona cordillerana de Neuquén, Bariloche y otras zonas aledañas la nieve se apoderó de los paisajes con cantidades acumuladas poco vistas durante la temporada.

De acuerdo con la fuente meteorológica, se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.

En paralelo, en la zona del AMBA comenzarán a percibirse termómetros primaverales, sin lluvias y con cifras templadas a lo largo de la semana, con ascenso de las mínimas y las máximas. Ya hacia el norte del país, precisamente en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y parte oriental de Salta, las temperaturas rozarán los 33°.

alertas 9-9

Cuáles son las localidades con alerta meteorológica

Alerta amarilla por viento

  • Mendoza: Zona baja de Malargüe

Alerta amarilla por lluvia

  • Neuquén: Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal - Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín
  • Río Negro: Bariloche - Cordillera de Pilcaniyeu - Cordillera de Ñorquincó
  • Chubut: Cordillera de Futaleufú - Cordillera de Languiñeo - Cordillera de Tehuelches

Alerta amarilla por nevada

  • Neuquén: Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal - Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín
  • Chubut: Cordillera de Futaleufú - Cordillera de Languiñeo - Cordillera de Tehuelches

Alerta naranja por lluvia

  • Neuquén: Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé

Alerta naranja por nevada

  • Neuquén: Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé
  • Río Negro: Bariloche - Cordillera de Pilcaniyeu - Cordillera de Ñorquincó
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las tormentas se concentrarán en el noreste del país.

Cambio drástico del pronóstico: hay alerta por tormentas y ráfagas en seis provincias

Las alertas se concentran en el noroeste del país.

Últimos coletazos del invierno: hay alerta por nevadas y ráfagas en cinco provincias

La presencia del sol se mantendrá durante el fin de semana de elecciones.

Se retira el frío y aumentan las temperaturas: cómo estará el tiempo para el fin de semana

play

Continúan las alertas por temperaturas extremas y heladas: hasta cuándo dura el frío en Argentina

¿Vuelve la ola polar? Inminente arribo de un nuevo frente frío: temperaturas bajo cero y tormentas

¿Vuelve la ola polar? Inminente arribo de un nuevo frente frío: temperaturas bajo cero y tormentas

 El miércoles se esperan lloviznas leves durante la mañana. 

Cambió el pronóstico y vuelven las tormentas: cuáles son las provincias bajo alerta amarilla por lluvias

Rating Cero

Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Cande Vetrano rompió el silencio sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

Cande Vetrano habló por primera vez sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

La modelo reveló un nuevo look y las redes estallaron.

El look de Pampita que dio que hablar: un vestido súper ajustado que será tendencia en verano

De qué se trata este título de Netflix que protagoniza Nico Furtado.
play

Está en Netflix, es una película apasionante y la protagoniza Nico Furtado

María Pedraza protagonizará un thriller erótico neo-noir dirigido por Ben Cookson, donde dará vida a Bianca, mostrando cómo el cambio de look se conecta directamente con su próximo personaje.

La impresionante transformación de María Pedraza: irreconocible

Telaraña, una nueva película estadounidense que llegó a la popular plataforma de streaming, Netflix.
play

De qué se trata Telaraña, la película de suspenso y secuestros que sube en las tendencias de Netflix

últimas noticias

Los pagos con tarjetas, NFC y QR ganan terreno y ya representan más del 30% de las validaciones diarias.

Aumento del subte: cómo podés aprovechar los descuentos y las promociones con billeteras virtuales en septiembre 2025

Hace 17 minutos
Informron nuevos feriados en el mes en curso

Este feriado confirmado para septiembre 2025 afecta todas las rutinas y lo debés conocer: cuál es

Hace 20 minutos
Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Hace 22 minutos
ARCA informó los valores actuales de la cuota del Monotributo

Cuándo se debe pagar la cuota del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Hace 22 minutos
El dólar oficial sigue bajo alta presión mientras se acercan las elecciones nacionales de octubre.

El dólar, en tensa calma cerca del techo de la banda

Hace 38 minutos