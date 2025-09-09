Últimos días de frío extremo: alerta naranja por tormentas en cuatro provincias de Argentina El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de avisos por ráfagas que podrían superar los 110 km/h. En otras zonas del país, sin embargo, las temperaturas comenzarán a subir y podrían alcanzar los 35°. Por







Últimos días de frío extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta naranja por nevadas para distintas localidades de la Patagonia. Además de los vientos y tormentas, en paralelo también habrá provincias con temperaturas que se situarán por encima de los 30°.

Con septiembre asomando y la primavera a la vuela de la esquina, las temperaturas extremas por frío no dan el brazo a torcer. En la zona cordillerana de Neuquén, Bariloche y otras zonas aledañas la nieve se apoderó de los paisajes con cantidades acumuladas poco vistas durante la temporada.

De acuerdo con la fuente meteorológica, se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.

En paralelo, en la zona del AMBA comenzarán a percibirse termómetros primaverales, sin lluvias y con cifras templadas a lo largo de la semana, con ascenso de las mínimas y las máximas. Ya hacia el norte del país, precisamente en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y parte oriental de Salta, las temperaturas rozarán los 33°.

alertas 9-9 Cuáles son las localidades con alerta meteorológica Alerta amarilla por viento Mendoza: Zona baja de Malargüe

Alerta amarilla por lluvia Neuquén: Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal - Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín

Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal - Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín Río Negro: Bariloche - Cordillera de Pilcaniyeu - Cordillera de Ñorquincó

Bariloche - Cordillera de Pilcaniyeu - Cordillera de Ñorquincó Chubut: Cordillera de Futaleufú - Cordillera de Languiñeo - Cordillera de Tehuelches Alerta amarilla por nevada Neuquén : Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal - Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín

: Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal - Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín Chubut: Cordillera de Futaleufú - Cordillera de Languiñeo - Cordillera de Tehuelches Alerta naranja por lluvia Neuquén: Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé Alerta naranja por nevada Neuquén: Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé

Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé Río Negro: Bariloche - Cordillera de Pilcaniyeu - Cordillera de Ñorquincó