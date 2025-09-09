Últimos días de frío extremo: alerta naranja por tormentas en cuatro provincias de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta naranja por nevadas para distintas localidades de la Patagonia. Además de los vientos y tormentas, en paralelo también habrá provincias con temperaturas que se situarán por encima de los 30°.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de avisos por ráfagas que podrían superar los 110 km/h. En otras zonas del país, sin embargo, las temperaturas comenzarán a subir y podrían alcanzar los 35°.
Con septiembre asomando y la primavera a la vuela de la esquina, las temperaturas extremas por frío no dan el brazo a torcer. En la zona cordillerana de Neuquén, Bariloche y otras zonas aledañas la nieve se apoderó de los paisajes con cantidades acumuladas poco vistas durante la temporada.
De acuerdo con la fuente meteorológica, se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.
En paralelo, en la zona del AMBA comenzarán a percibirse termómetros primaverales, sin lluvias y con cifras templadas a lo largo de la semana, con ascenso de las mínimas y las máximas. Ya hacia el norte del país, precisamente en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y parte oriental de Salta, las temperaturas rozarán los 33°.