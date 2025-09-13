¿Vuelve el mal tiempo en el AMBA? Rige una alerta meteorológica por viento y aumenta la probabilidad de lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por viento y viento zonda para las provincias de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Neuquén, Mendoza, y San Juan. Eso no es todo, en paralelo, para el fin de semana aumentan las probabilidades de lluvias en el norte del país. ¿Llueve en el AMBA?
El SMN informó que el área situada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires será afectada por vientos del sector norte, con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.
Mientras que el área ubicada al oeste de La Pampa, será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas de hasta 75 km/h.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1966548231279530210&partner=&hide_thread=false
Además, en el área cordillerana del país también esa afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas, expresaron desde el SMN.
Para el domingo 14, el pronóstico extendido adelantó la llegada de lluvias y tormentas en el norte del país, principalmente en las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, y Salta.
A qué hora llueve en el AMBA este sábado 13 de septiembre
Según el pronóstico extendido del SMN, las lluvias llegarán al AMBA durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, se esperan chaparrones no muy fuertes para este fin de semana. Sin embargo, de cara a la primavera es posible que las condiciones meteorológicas mejoren.