Adiós al frío: llega el calor previo a la primavera con máximas de 32 grados en Argentina

Tras las lluvias y varios días con bajas temperaturas, en los próximos días se mantendrán las temperaturas agradables, rondando entre los 20° a 22° en Buenos Aires. De cara al fin de semana, en el norte del país, las máximas se mantendrán arriba de los 30°.
Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en las provincias de Formosa y Santiago del Estero, las máximas serán de 32° para el domingo 14 de septiembre, en el caso de Tucumán y La Rioja, las máximas se mantendrán entre los 30° y 31°, para el sábado 13.
En cuánto para la provincia de Buenos Aires, se esperan máximas entre los 20° y 23° de cara al fin de semana previo a la primavera, para el domingo 15, el termómetro llegará a los 23°, con mínimas que rondarán entre los 10° a 14°.
Según un análisis del pronóstico de Meteored, explicaron que entre el 21 y 25 de septiembre, el tiempo podría cambiar por la "persistencia del viento del norte seguirá aportando humedad a las capas bajas de la atmósfera, creando un ambiente más propicio para el desarrollo de inestabilidad".
A partir de las proyecciones que realizaron con las proyecciones del Centro Europeo (ECMWF) y del modelo estadounidense (GFS) se esperan "coinciden en mostrar anomalías de precipitación positivas para la tercera semana de septiembre".