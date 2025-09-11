11 de septiembre de 2025 Inicio
Adiós al frío: llega el calor previo a la primavera con máximas de 32 grados en Argentina

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional adelantó que el termómetro incrementará de cara al fin de semana. ¿Vuelven las lluvias?

Camila Alonso Suarez

Tras las lluvias y varios días con bajas temperaturas, en los próximos días se mantendrán las temperaturas agradables, rondando entre los 20° a 22° en Buenos Aires. De cara al fin de semana, en el norte del país, las máximas se mantendrán arriba de los 30°.

Inminente arribo de una mini primavera en Buenos Aires: cuándo pueden volver las lluvias
Inminente arribo de una mini primavera en Buenos Aires con probabilidades de sorpresivas lluvias

Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en las provincias de Formosa y Santiago del Estero, las máximas serán de 32° para el domingo 14 de septiembre, en el caso de Tucumán y La Rioja, las máximas se mantendrán entre los 30° y 31°, para el sábado 13.

En cuánto para la provincia de Buenos Aires, se esperan máximas entre los 20° y 23° de cara al fin de semana previo a la primavera, para el domingo 15, el termómetro llegará a los 23°, con mínimas que rondarán entre los 10° a 14°.

Según un análisis del pronóstico de Meteored, explicaron que entre el 21 y 25 de septiembre, el tiempo podría cambiar por la "persistencia del viento del norte seguirá aportando humedad a las capas bajas de la atmósfera, creando un ambiente más propicio para el desarrollo de inestabilidad".

A partir de las proyecciones que realizaron con las proyecciones del Centro Europeo (ECMWF) y del modelo estadounidense (GFS) se esperan "coinciden en mostrar anomalías de precipitación positivas para la tercera semana de septiembre".

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

  • Jueves 11: máxima, 23°, mínima, 10°.
  • Viernes 12: máxima, 21°, mínima, 12°.
  • Sábado 13: máxima, 20°, mínima, 12°.
  • Domingo 14: máxima de 23°, mínima, 12°.
