Cambio drástico del pronóstico: hay alerta por tormentas y ráfagas en seis provincias El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos por fuertes precipitaciones con actividad eléctrica y vientos que pueden superar los 100 km/h. En la zona del AMBA se espera un ascenso de temperaturas. Por







Las tormentas se concentrarán en el noreste del país. Redes Sociales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos amarillos por tormentas y ráfagas para seis provincias que este lunes registrarán fuertes precipitaciones y vientos que pueden superar los 100 km/h, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera un ascenso de temperaturas.

La Ciudad de Buenos Aires amanece con cielo nublado y una mínima de 11°. Por la tarde, el cielo estará mayormente cubierto y la máxima alcanzará los 18°, y seguirá creciendo el resto de la semana: se pronostican 22° para el martes y 23° para el miércoles y jueves.

La mayor parte de Corrientes, el sur de Misiones, sureste de Chaco y sureste de Formosa se encuentran bajo alerta por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm.

Por otro lado, para gran parte de Jujuy y el oeste de Salta rige un aviso amarillo por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Además, el centro de Jujuy y de Salta se encuentran bajo alerta por viento zonda, con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por tormenta Alerta por tormenta 08-09-25 SMN Corrientes: Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Ituzaingó y San Miguel.

Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Ituzaingó y San Miguel. Misiones: Candelaria, Capital, Libertador General San Martín, San Ignacio, 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier y sur de Guaraní.

Candelaria, Capital, Libertador General San Martín, San Ignacio, 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier y sur de Guaraní. Chaco: Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando.

Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando. Formosa: Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané. Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento Alerta por viento 08-09-25 SMN Jujuy: Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, puna de Humahuaca, puna de Tilcara, puna de Tumbaya y Yavi.

Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, puna de Humahuaca, puna de Tilcara, puna de Tumbaya y Yavi. Salta: Los Andes, Cachi, La Poma, Molinos, valles de Cafayate, valles de Chicoana, valles de La Caldera, valles de Rosario de Lerma y valles de San Carlos. Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento zonda Alerta por viento zonda 08-09-25 SMN Jujuy: zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, zona montañosa de Humahuaca, zona montañosa de Tilcara y zona montañosa de Tumbaya.

zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, zona montañosa de Humahuaca, zona montañosa de Tilcara y zona montañosa de Tumbaya. Salta: valles de Cachi, valles de Cafayate, valles de Chicoana, valles de La Caldera, valles de La Poma, valles de Molinos, valles de Rosario de Lerma y valles de San Carlos.