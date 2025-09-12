¿Adiós al calor? Cambio drástico del pronóstico para Buenos Aires: cuándo vuelve el frío y las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por vientos para las provincias de La Rioja, San Luis y La Pampa, por vientos del sector norte, con velocidades entre 35 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.
En paralelo, a pesar delas altas temperaturas que se observaron durante los primeros días de septiembre, desde Meteored informaron sobre el "ingreso de un nuevo frente frío al país, el cual comenzará a afectar inicialmente la cordillera patagónica y, posteriormente, irá avanzando por el centro y norte del país este próximo fin de semana".
Sin embargo, mientras el frío y el viento afecta gran parte de la Patagonia y centro del país, durante el fin de semana el calor llegará a las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Formosa, con máximas entre los 35 a 37 grados, según detalló Meteored.
Mientras tanto, en el pronóstico extendido que publicó el SMN, anunció que durante la jornada del sábado 13, se espera máximas de 20° y mínimas de 12°, el cielo permanecerá parcialmente nublado y las lluvias, en forma de chaparrones leves aparecerán llegada la noche. Para el domingo 14, la máxima incrementará a 22° y la mínima de 13°, con un cielo parcialmente nublado.
Para la madrugada del domingo "habrá cierta inestabilidad con probabilidad de algunas lluvias débiles sobre la Costa Atlántica bonaerense, el AMBA y partes de Entre Ríos", explicaron desde Meteored.
Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Viernes 12: Máx 21°, Mín 10°
- Sábado 13: Máx 20°, Mín 12°
- Domingo 14: Máx 22°, Mín 13°