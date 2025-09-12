¿Adiós al calor? Cambio drástico del pronóstico para Buenos Aires: cuándo vuelve el frío y las lluvias En medio de una semana con máximas templadas y sol, el Servicio Meteorológico Nacional publicó el pronóstico extendido donde anticiparon una desmejora de cara al fin de semana. Por







El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por vientos para las provincias de La Rioja, San Luis y La Pampa, por vientos del sector norte, con velocidades entre 35 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

En paralelo, a pesar delas altas temperaturas que se observaron durante los primeros días de septiembre, desde Meteored informaron sobre el "ingreso de un nuevo frente frío al país, el cual comenzará a afectar inicialmente la cordillera patagónica y, posteriormente, irá avanzando por el centro y norte del país este próximo fin de semana".

Sin embargo, mientras el frío y el viento afecta gran parte de la Patagonia y centro del país, durante el fin de semana el calor llegará a las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Formosa, con máximas entre los 35 a 37 grados, según detalló Meteored.

Mientras tanto, en el pronóstico extendido que publicó el SMN, anunció que durante la jornada del sábado 13, se espera máximas de 20° y mínimas de 12°, el cielo permanecerá parcialmente nublado y las lluvias, en forma de chaparrones leves aparecerán llegada la noche. Para el domingo 14, la máxima incrementará a 22° y la mínima de 13°, con un cielo parcialmente nublado.