Inminente arribo de una mini primavera en Buenos Aires con probabilidades de sorpresivas lluvias El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. En relación con las temperaturas, estas comenzarán a incrementar durante esta semana en el centro y norte del país. Por







Inminente arribo de una mini primavera en Buenos Aires: cuándo pueden volver las lluvias Redes Sociales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por vientos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h para varias provincias de Argentina. Durante la segunda semana de septiembre, se espera un incremento de las temperaturas para el centro y norte de la región, con máximas de 24° para la jornada del miércoles 10 de septiembre.

Las provincias bajo alerta meteorológica amarilla por viento son La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Chubut, y un cambio progresivo de vientos al sector sur durante el día, con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1965486810253160658&partner=&hide_thread=false 9 SEP | Semana de temp agradables en el centro y norte del país



Si bien las Tmín serán frescas al amanecer, por la tarde se esperan máximas de hasta 36 °C en sectores del N argentino.



El pasaje de un frente frío por la franja central provocará un leve descenso de temp pic.twitter.com/5eovEbFU8R — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 9, 2025 De cara al inicio de la primavera, se espera un ascenso térmico en el centro y norte del país, desde el SMN informaron que "si bien las temperaturas mínimas serán frescas al amanecer, por la tarde se esperan máximas de hasta 36 °C en sectores del norte argentino".

Por otra parte, desde Meteored detallaron que el noroeste y la región de Cuyo serán las primeras en acercarse a los 30 º durante este martes, mientras que en el centro y noreste las máximas se ubicarán entre 21 y 25 º.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la jornada del martes 10 presenta máximas de 24° y mínimas de 14°, aunque existe la probabilidad de chaparrones cerca del mediodía; para el jueves 11 la máxima será de 23° y la mínima de 11°; mientras que para el viernes 12 de septiembre la máxima se mantendrá en los 20° y mínima de 11°.