Inminente arribo de una mini primavera en Buenos Aires con probabilidades de sorpresivas lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. En relación con las temperaturas, estas comenzarán a incrementar durante esta semana en el centro y norte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por vientos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h para varias provincias de Argentina. Durante la segunda semana de septiembre, se espera un incremento de las temperaturas para el centro y norte de la región, con máximas de 24° para la jornada del miércoles 10 de septiembre.

Alertan que por las altas temperaturas a partir del 2050 no se podrán jugar más Mundiales en América del Norte.
Calor extremo y estrés hídrico: cómo impactará el cambio climático a los Mundiales de fútbol

Las provincias bajo alerta meteorológica amarilla por viento son La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Chubut, y un cambio progresivo de vientos al sector sur durante el día, con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

De cara al inicio de la primavera, se espera un ascenso térmico en el centro y norte del país, desde el SMN informaron que "si bien las temperaturas mínimas serán frescas al amanecer, por la tarde se esperan máximas de hasta 36 °C en sectores del norte argentino".

Por otra parte, desde Meteored detallaron que el noroeste y la región de Cuyo serán las primeras en acercarse a los 30 º durante este martes, mientras que en el centro y noreste las máximas se ubicarán entre 21 y 25 º.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la jornada del martes 10 presenta máximas de 24° y mínimas de 14°, aunque existe la probabilidad de chaparrones cerca del mediodía; para el jueves 11 la máxima será de 23° y la mínima de 11°; mientras que para el viernes 12 de septiembre la máxima se mantendrá en los 20° y mínima de 11°.

Alerta meteorológica amarilla por vientos: las localidades afectadas

  • La Pampa: toda la provincia.
  • Mendoza: toda la provincia.
  • San Luis: toda la provincia.
  • Córdoba: General Roca - Presidente Roque Sáenz Peña -Brand Punilla - Zona serrana de Colón - Zona serrana de Ischilín - Zona serrana de Santa María - Zona serrana de Totoral
  • San Juan: Brand Cordillera de Calingasta -Brand 25 de Mayo - Angaco - Caucete - San Martín - Valle Fértil.
  • La Rioja: Brand Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina.
  • Río Negro: Brand Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo.
  • Chubut: Brand Gastre - Oeste de Mártires - Oeste de Telsen - Paso de Indios.

