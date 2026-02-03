3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Alerta por granizo y fuertes tormentas en el AMBA: qué zonas están bajo riesgo

La lluvia sorprendió a la ciudad de Buenos Aires y a algunas zonas del área metropolitana. Los especialistas alertaron por la posibilidad de caída de granizo y grandes cantidades de agua en pocos minutos.

Por

El organismo meteorológico advirtió por la llegada de una fuerte tormenta a Buenos Aires.

Alerta por granizo y fuertes tormentas en el AMBA: qué zonas están bajo riesgo

Se hizo de noche sobre Buenos Aires y las lluvias sorprendieron a la ciudad y algunas zonas del área metropolitana. Rige alerta amarilla por tormentas fuertes y caída de granizo en algunas zonas. En cuanto a la temperatura, no se esperan grandes descensos y la ola de calor seguirá toda la semana.

Se registraron lluvias en el AMBA.
Te puede interesar:

Fuertes tormentas en el AMBA: cuándo deja de llover y vuelven a subir las temperaturas

El organismo meteorológico advirtió por la llegada de fuertes lluvias y probabilidad de granizo a varias localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y alrededores. Sobre el cielo se pudo ver el avance de nubes negras con actividad eléctrica que pueden provoca fuertes tormentas, lluvias, intensas, con acumulados de hasta 16 milímetros, y vientos inestables que alcanzarán los 50 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán elevadas con máximas que podrán llegar a los 37°C. Según el meteorólogo Sebastián Pagliarino, el mal tiempo se mantendrá hasta la mañana del viernes, acompañado por un leve descenso de la temperatura que rondará los 28°C. No obstante, el domingo volverá el calor con máximas de 31°C.

¿Qué zonas se verán afectadas por la tormenta y la posible caída de granizo?

Las áreas donde rige el alerta meteorológico son: la Capital Federal, Avellaneda, Gral San Martin, Lanús, San Isidro, Tres de Febrero, Vicente López, Cañuelas, Esteban Echeverria, Gral. Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lomas de Zamora, Lujan, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón.

Las temperaturas se mantendrán sofocantes hasta el viernes 6 de febrero, y luego llegarán las lluvias más intensas de la semana que se estima, se acumulará gran cantidad de precipitaciones, suficientes para cortar la ola de calor. La temperatura descenderá alrededor de 8 grados en un día, la máxima pasará de los 35°C a valores cercanos a los 27°C.

lluvias caba

¿Qué hacer ante las tormentas y vientos fuertes?

  • Mantenerse dentro de casas, escuelas o edificios públicos.
  • Desenchufar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Mantenerse lejos de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.
  • Alejarse de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
  • No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para evitar ser alcanzado por un rayo.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Los impactantes videos del intenso temporal que azotó a Mar del Plata: lluvias, granizo y casas destruidas

Cualquier método es válido para intentar sortear la ola de calor.

Alerta roja por calor extremo: cuándo llegan las lluvias a la Ciudad

Calor extremo en la Ciudad de Buenos Aires.

Alerta amarilla por calor extremo: cuál será el día más caluroso de la semana en CABA

Una buena parte del país se encuentra bajo alerta meteorológica por calor extremo. 

Vuelve la ola de calor a la Ciudad: publicaron una alerta meteorológica roja por temperaturas extremas

El calor extremo golpea a varias zonas del país en el comienzo de febrero.

Febrero arranca al rojo vivo: alerta máxima por calor y tormentas en 12 provincias

El calor no da tregua.

¿Febrero llega con ola de calor? Rige una alerta roja por temperaturas extremas y máximas de 34°

Rating Cero

La actriz habló del futuro junto al futbolista en Turquía.

"Algo conversamos...": la China Suaréz reveló el deseo de ser madre con Mauro Icardi

Flor Maggi fue una figura de la televisión en 2014. 

Qué fue de la vida de Florencia Maggi, la ex vedette que tiene una vida vinculada al mundo yoga

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias
play

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias: ¿cómo se llama?

¿Cuál es el famoso romance que confirmaron en la farándula entre un deportista y una actriz?

Cuál es el famoso romance que confirmaron en la farándula entre un deportista y una actriz

Esta serie sobre afrontar el pasado y volver a tu ciudad de origen es de lo más visto en Netflix
play

Esta serie sobre afrontar el pasado y volver a tu ciudad de origen es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

Peter Lanzani se recupera con éxito tras su intervención. 

Con una reveladora foto, Peter Lanzani publicó un mensaje tras ser internado de urgencia

últimas noticias

El hecho se produjo en un museo de Mar del Plata.

Mar del Plata: un hombre se cruzó a su exnovia con su actual pareja y terminaron a las trompadas

Hace 20 minutos
play

Alerta por granizo y fuertes tormentas en el AMBA: qué zonas están bajo riesgo

Hace 21 minutos
El Gobierno implementó cambios en el DNI para 2026.

¿Es obligatorio hacer el nuevo DNI 2026? Cuánto cuesta y dónde tramitarlo

Hace 22 minutos
El Gobierno introdujo cambios en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cómo hacer el trámite online para sacar el nuevo DNI

Hace 28 minutos
El vicepresidente de CADAM, Armando Farina

Reforma laboral: empresarios mantuvieron una reunión con el equipo técnico encargado de la redacción del proyecto

Hace 43 minutos