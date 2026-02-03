Alerta por granizo y fuertes tormentas en el AMBA: qué zonas están bajo riesgo La lluvia sorprendió a la ciudad de Buenos Aires y a algunas zonas del área metropolitana. Los especialistas alertaron por la posibilidad de caída de granizo y grandes cantidades de agua en pocos minutos. Por + Seguir en







Se hizo de noche sobre Buenos Aires y las lluvias sorprendieron a la ciudad y algunas zonas del área metropolitana. Rige alerta amarilla por tormentas fuertes y caída de granizo en algunas zonas. En cuanto a la temperatura, no se esperan grandes descensos y la ola de calor seguirá toda la semana.

El organismo meteorológico advirtió por la llegada de fuertes lluvias y probabilidad de granizo a varias localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y alrededores. Sobre el cielo se pudo ver el avance de nubes negras con actividad eléctrica que pueden provoca fuertes tormentas, lluvias, intensas, con acumulados de hasta 16 milímetros, y vientos inestables que alcanzarán los 50 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán elevadas con máximas que podrán llegar a los 37°C. Según el meteorólogo Sebastián Pagliarino, el mal tiempo se mantendrá hasta la mañana del viernes, acompañado por un leve descenso de la temperatura que rondará los 28°C. No obstante, el domingo volverá el calor con máximas de 31°C.

¿Qué zonas se verán afectadas por la tormenta y la posible caída de granizo? Las áreas donde rige el alerta meteorológico son: la Capital Federal, Avellaneda, Gral San Martin, Lanús, San Isidro, Tres de Febrero, Vicente López, Cañuelas, Esteban Echeverria, Gral. Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lomas de Zamora, Lujan, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón.

Las temperaturas se mantendrán sofocantes hasta el viernes 6 de febrero, y luego llegarán las lluvias más intensas de la semana que se estima, se acumulará gran cantidad de precipitaciones, suficientes para cortar la ola de calor. La temperatura descenderá alrededor de 8 grados en un día, la máxima pasará de los 35°C a valores cercanos a los 27°C.

lluvias caba ¿Qué hacer ante las tormentas y vientos fuertes? Mantenerse dentro de casas, escuelas o edificios públicos.

Desenchufar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Mantenerse lejos de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

Alejarse de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para evitar ser alcanzado por un rayo.