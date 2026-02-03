3 de febrero de 2026 Inicio
Alerta roja por calor extremo: cuándo llegan las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos por temperaturas extremas en diez distritos de distintas zonas del país, mientras se espera por precipitaciones que traigan algo de alivio térmico.

Cualquier método es válido para intentar sortear la ola de calor.

Cualquier método es válido para intentar sortear la ola de calor.

Télam

El tórrido inicio de febrero se extiende este martes en varias partes del país, a la vez que el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de distintos colores por calor extremo en diez distritos, mientras hay alerta amarilla en dos provincias por tormentas.

Calor extremo en la Ciudad de Buenos Aires.
Alerta amarilla por calor extremo: cuál será el día más caluroso de la semana en CABA

El organismo lanzó alerta amarilla por tormentas para el noreste de Mendoza y noroeste de San Luis, áreas que serán afectadas por temporales de variada intensidad, algunos localmente fuertes, acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Desde el SMN recomiendan desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio de inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

clima servicio meteorologico nacional smn alerta tormentas 3 febrero 2026
El alerta por tormentas de este martes abarca a zonas de Mendoza y San Luis.

El alerta por tormentas de este martes abarca a zonas de Mendoza y San Luis.

Por otro lado, el SMN emitió alertas de distintos grados por temperaturas extremas. La amarilla abarca al norte de Córdoba, sudeste de Santiago del Estero, centro y sur de Corrientes, la totalidad de Santa Fe y Entre Ríos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el norte, este y sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

La preocupación también se vive en la Patagonia, donde hay alerta roja para Chical Co y Puelén, en La Pampa; este de El Cuy y General Roca, en Río Negro; y Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú, en Neuquén.

Estas altas temperaturas pueden ser peligrosas para todas las personas, más allá de los grupos de riesgo, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

clima servicio meteorologico nacional smn alerta calor extremo 3 febrero 2026
Las altas temperaturas siguen golpeando a la zona tripartita entre La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Las altas temperaturas siguen golpeando a la zona tripartita entre La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Ola de calor: recomendaciones para las altas temperaturas

El SMN compartió una serie de consejos para sobrellevar estas jornadas:

  • Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerir frutas y verduras.
  • Reducir la actividad física.
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
  • Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
    • Solicitar de inmediato asistencia médica.
    • Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Alerta amarilla por calor: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una jornada de calor y humedad para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con cielo parcialmente cubierto y el termómetro oscilando entre 25° y 36°, con vientos moderados del este que irán rotando al sur, con una leve probabilidad de precipitaciones hacia la tarde, que podrían traer un ligero alivio térmico.

La temperatura tendrá su pico semanal el martes, y luego las máximas irán en descenso, con una caída más pronunciada tras las lluvias del jueves.

clima servicio meteorologico nacional smn pronostico caba 3 febrero 2026
El calor no da tregua en la Ciudad de Buenos Aires.

El calor no da tregua en la Ciudad de Buenos Aires.

