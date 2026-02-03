3 de febrero de 2026 Inicio
Los impactantes videos del intenso temporal que azotó a Mar del Plata: lluvias, granizo y casas destruidas

En plena temporada, se registraron destrozos en balnearios, hogares y cortes de energía en varias zonas de la ciudad. Los barrios más afectadas fueron los de la zona sur de La Feliz, como Punta Mogotes, Faro Norte, Sierra de los Padres y Punta Cantera.

Por el momento no se registraron víctimas fatales

La primera jornada de febrero en Mar del Plata había sido un día ideal de la temporada, con temperaturas que llegaron a los 36 °C. Sin embargo, eso terminó derivando en una tarde de caos: se vivió un fuerte temporal con lluvia y granizo que destrozó gran parte de la ciudad balnearia.

Todo comenzó alrededor de las 17, cuando se sintieron tormentas severas, previamente advertidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que irrumpieron en la costa marplatense forzando un éxodo masivo de los balnearios.

La brusca caída de granizo y el cambio repentino de las condiciones climáticas obligaron a los veraneantes a abandonar la playa, pero la zona más afectada fue la zona sur con severos daños materiales. Sectores como Punta Mogotes, Faro Norte y Punta Cantera registraron piedras de hielo de gran tamaño que provocaron la rotura de parabrisas, cristales y abolladuras en autos, según el portal local 0223.

Además, en paradores como Playa Guillermo, el temporal causó destrozos estructurales en carpas y mobiliario. Asimismo, el barrio Alfar sufrió la caída de árboles sobre el tendido eléctrico, lo que derivó en cortes de luz y en el colapso de las líneas de reclamos de Defensa Civil y la empresa Edea.

Sierra de los Padres, una de las localidades severamente afectadas por el temporal

Pese a la violencia del fenómeno y pánico que se sembró por momento en Mar del Plata, las autoridades informaron que no se produjeron heridos. De igual modo, el alerta meteorológico se mantiene vigente hasta la mañana del martes.

Según se detalló, se pronostican lluvias copiosas en lapsos breves, ráfagas de viento de hasta 75 km/h y actividad eléctrica persistente, por lo que se ha solicitado a la población extremar las medidas de precaución y evitar desplazamientos innecesarios por la vía pública.

Una de las localidades más afectadas también fue Sierra de los Padres donde dos ráfagas de vientos causaron graves destrozos en la zona donde una casa sufrió la caída de un árbol en el techo, donde trabajaron bomberos y personal del Municipio.

