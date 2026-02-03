Los impactantes videos del intenso temporal que azotó a Mar del Plata: lluvias, granizo y casas destruidas En plena temporada, se registraron destrozos en balnearios, hogares y cortes de energía en varias zonas de la ciudad. Los barrios más afectadas fueron los de la zona sur de La Feliz, como Punta Mogotes, Faro Norte, Sierra de los Padres y Punta Cantera. Por + Seguir en







Por el momento no se registraron víctimas fatales

La primera jornada de febrero en Mar del Plata había sido un día ideal de la temporada, con temperaturas que llegaron a los 36 °C. Sin embargo, eso terminó derivando en una tarde de caos: se vivió un fuerte temporal con lluvia y granizo que destrozó gran parte de la ciudad balnearia.

Todo comenzó alrededor de las 17, cuando se sintieron tormentas severas, previamente advertidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que irrumpieron en la costa marplatense forzando un éxodo masivo de los balnearios.

La brusca caída de granizo y el cambio repentino de las condiciones climáticas obligaron a los veraneantes a abandonar la playa, pero la zona más afectada fue la zona sur con severos daños materiales. Sectores como Punta Mogotes, Faro Norte y Punta Cantera registraron piedras de hielo de gran tamaño que provocaron la rotura de parabrisas, cristales y abolladuras en autos, según el portal local 0223.

Embed #Argentina Daños tras el paso de una fuerte tormenta esta tarde en el Balneario Guillermo, Mar del Plata. 02/02/2026 pic.twitter.com/MPQHzvMzGP — Gonnet Digital (@MagazineGonnet) February 3, 2026 Además, en paradores como Playa Guillermo, el temporal causó destrozos estructurales en carpas y mobiliario. Asimismo, el barrio Alfar sufrió la caída de árboles sobre el tendido eléctrico, lo que derivó en cortes de luz y en el colapso de las líneas de reclamos de Defensa Civil y la empresa Edea.

Embed Fuerte tormenta se registró en Mar del Plata, con caída de granizo.



Video de Martín, a través de CharlasMet pic.twitter.com/daWzwjxcPS — Luciano Lugo (@Luciano434) February 2, 2026 Sierra de los Padres, una de las localidades severamente afectadas por el temporal Pese a la violencia del fenómeno y pánico que se sembró por momento en Mar del Plata, las autoridades informaron que no se produjeron heridos. De igual modo, el alerta meteorológico se mantiene vigente hasta la mañana del martes.