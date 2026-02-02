Vuelve la ola de calor a la Ciudad: publicaron una alerta meteorológica roja por temperaturas extremas El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos para once distritos mientras el mercurio sube en los termómetros. Además, hay tormentas, vientos y lluvias en varias provincias. Por + Seguir en







Una buena parte del país se encuentra bajo alerta meteorológica por calor extremo. Télam

Febrero tuvo un arranque caliente, que continúa durante la semana con inclemencias climáticas en gran parte del país: el Servicio Meteorológico Nacional emitió para este lunes alertas de distintos colores por calor extremo en once distritos, a la vez que lanzó aviso amarillo en nueve provincias por tormentas, vientos y lluvias. Mientras tanto, las altas temperaturas siguen golpeando a Chubut, escenario de los brutales incendios.

El organismo lanzó alerta amarilla por tormentas para el sur de Santiago del Estero, noroeste de Santa Fe, centro y norte de Córdoba y las zonas serranas de Chacabuco, General Pedernera y Junín, en San Luis; por vientos, para el oeste de Río Negro y Neuquén y sudoeste de Mendoza; y por lluvia, para sur de Chubut, centro y norte de Santa Cruz.

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

clima servicio meteorológico nacional smn alertas tormentas lluvia viento 2 febrero 2026 Hay alertas por diversas inclemencias climáticas en varias partes del país. SMN Por otro lado, el SMN emitió alertas de distintos grados por temperaturas extremas. La amarilla abarca al sudeste de Santiago del Estero, noreste de Córdoba, centro y sur de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, norte y zona serrana de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La preocupación también se vive en la Patagonia, donde hay aviso naranja en el oeste de Chubut (territorio que incluye la zona de los incendios), oeste de Río Negro y sur de Neuquén, a la vez que hay alerta roja para Chical Co y Puelén, en La Pampa; este de El Cuy y General Roca, en Río Negro; y Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú, en Neuquén.

Estas altas temperaturas pueden ser peligrosas para todas las personas, más allá de los grupos de riesgo, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas. clima servicio meteorológico nacional smn alertas calor extremo 2 febrero 2026 Once provincias se encuentran bajo alerta por calor extremo. SMN Ola de calor: recomendaciones para las altas temperaturas El SMN compartió una serie de consejos para sobrellevar estas jornadas: Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: Solicitar de inmediato asistencia médica. Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Alerta amarilla por calor: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires El SMN anticipa una jornada de calor y humedad para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con cielo parcialmente cubierto y el termómetro oscilando entre 23° y 34°, con vientos moderados del este. El calor tendrá su pico semanal el martes, y luego las máximas irán en descenso, con un posible alivio térmico con las lluvias del jueves. clima servicio meteorológico nacional smn pronóstico caba 2 febrero 2026 Hay alerta amarilla por calor en la Ciudad de Buenos Aires. SMN