2 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Vuelve la ola de calor a la Ciudad: publicaron una alerta meteorológica roja por temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos para once distritos mientras el mercurio sube en los termómetros. Además, hay tormentas, vientos y lluvias en varias provincias.

Por
Una buena parte del país se encuentra bajo alerta meteorológica por calor extremo. 

Una buena parte del país se encuentra bajo alerta meteorológica por calor extremo. 

Télam

Febrero tuvo un arranque caliente, que continúa durante la semana con inclemencias climáticas en gran parte del país: el Servicio Meteorológico Nacional emitió para este lunes alertas de distintos colores por calor extremo en once distritos, a la vez que lanzó aviso amarillo en nueve provincias por tormentas, vientos y lluvias. Mientras tanto, las altas temperaturas siguen golpeando a Chubut, escenario de los brutales incendios.

El calor extremo golpea a varias zonas del país en el comienzo de febrero.
Te puede interesar:

Febrero arranca al rojo vivo: alerta máxima por calor y tormentas en 12 provincias

El organismo lanzó alerta amarilla por tormentas para el sur de Santiago del Estero, noroeste de Santa Fe, centro y norte de Córdoba y las zonas serranas de Chacabuco, General Pedernera y Junín, en San Luis; por vientos, para el oeste de Río Negro y Neuquén y sudoeste de Mendoza; y por lluvia, para sur de Chubut, centro y norte de Santa Cruz.

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

clima servicio meteorológico nacional smn alertas tormentas lluvia viento 2 febrero 2026
Hay alertas por diversas inclemencias climáticas en varias partes del país.

Hay alertas por diversas inclemencias climáticas en varias partes del país.

Por otro lado, el SMN emitió alertas de distintos grados por temperaturas extremas. La amarilla abarca al sudeste de Santiago del Estero, noreste de Córdoba, centro y sur de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, norte y zona serrana de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La preocupación también se vive en la Patagonia, donde hay aviso naranja en el oeste de Chubut (territorio que incluye la zona de los incendios), oeste de Río Negro y sur de Neuquén, a la vez que hay alerta roja para Chical Co y Puelén, en La Pampa; este de El Cuy y General Roca, en Río Negro; y Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú, en Neuquén.

Estas altas temperaturas pueden ser peligrosas para todas las personas, más allá de los grupos de riesgo, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

clima servicio meteorológico nacional smn alertas calor extremo 2 febrero 2026
Once provincias se encuentran bajo alerta por calor extremo.

Once provincias se encuentran bajo alerta por calor extremo.

Ola de calor: recomendaciones para las altas temperaturas

El SMN compartió una serie de consejos para sobrellevar estas jornadas:

  • Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerir frutas y verduras.
  • Reducir la actividad física.
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
  • Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
    • Solicitar de inmediato asistencia médica.
    • Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Alerta amarilla por calor: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una jornada de calor y humedad para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con cielo parcialmente cubierto y el termómetro oscilando entre 23° y 34°, con vientos moderados del este.

El calor tendrá su pico semanal el martes, y luego las máximas irán en descenso, con un posible alivio térmico con las lluvias del jueves.

clima servicio meteorológico nacional smn pronóstico caba 2 febrero 2026
Hay alerta amarilla por calor en la Ciudad de Buenos Aires.

Hay alerta amarilla por calor en la Ciudad de Buenos Aires.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El calor no da tregua.

¿Febrero llega con ola de calor? Rige una alerta roja por temperaturas extremas y máximas de 34°

De cara al fin de semana vuelven las lluvias. 

Persiste el calor pero vuelve el mal tiempo: rige una alerta meteorológica por tormentas

Neuquén, Río Negro y La Pampa son las provincias más afectadas. 

Alerta roja por calor extremo en Argentina: ocho provincias afectadas por las altas temperaturas

play

Continúa la ola de calor, pero se espera la llegada del alivio: rigen alertas por temperaturas extremas y tormentas

El cosito del clima virtual permite ver el estado del tiempo en cualquier ciudad del país. 

El "cosito del clima" con forma de lobo marino tiene su versión web: cómo funciona

La agencia AP confirmó la nueva cifra de muertos. 

Ascienden a 34 los muertos por la tormenta invernal Fern en Estados Unidos

Rating Cero

Estreno furor en Netflix.
play

Cuál es la serie adolescente histórica que no para de ser tendencia en Netflix desde que llegó al streaming

Bad Bunny en los Grammy 2026.

Premios Grammy 2026: Bad Bunny ganó mejor álbum del año por su disco DtMF

Bad Bunny en los Grammy 2026.

Bad Bunny contra Donald Trump en los Grammy 2026: "Fuera ICE, no somos salvajes"

Lady Gaga, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, algunos de los artistas que cantarán en vivo

Se entregan los Premios Grammy 2026: quiénes son los nominados y cómo ver la gala en vivo

Justin y Hailey Bieber en los Grammy 2026.

Grammy 2026: Justin y Hailey Bieber usaron pines de "ICE OUT" contra la política migratoria de Donald Trump

Spider-Man y el Duende Verde en la película Spider-Man (2002)
play

Sorpresa en la Bombonera: un actor de Spider-Man presenció la disputa Boca - Newell's

últimas noticias

Las tasas ofrecidas por homebanking suelen ser más elevadas que las de sucursal.

Plazo fijo: qué monto debo invertir para ganar $100.000 en febrero 2026

Hace 12 minutos
Denuncian una estafa con donaciones destinadas a damnificados por los incendios en Cholila

Denuncian una estafa con donaciones destinadas a damnificados por los incendios en Cholila

Hace 18 minutos
ARCA informó que ya están en vigencia los nuevos cambios del Monotributo

Confirmado: estas son todas las modificaciones que tiene el monotributo de ARCA en febrero 2026

Hace 23 minutos
Está ubicado en un nuevo polo gastronómico de la Ciudad. 

Este es el restaurante con cocina asiática que es una joyita en este 2026

Hace 49 minutos
Este destino uruguayo se destaca para visitar en 2026.

Así es Cabo Polonio, el pueblo uruguayo que tiene pocos habitantes y es ideal para visitar en 2026

Hace 59 minutos