¿Cuál es el famoso romance que confirmaron en la farándula entre un deportista y una actriz? Un reconocido piloto argentino y una joven actriz estadounidense confirmaron su vínculo amoroso tras semanas de rumores en redes sociales, con la confirmación definitiva de Ángel de Brito en X (antes Twitter).

El argentino cerró la pretemporada en Barcelona.
La noticia generó rápidamente tendencia en redes sociales, con miles de reacciones de seguidores, memes y comentarios celebrando o especulando sobre la nueva pareja. Los medios especializados, como MDZ Show, replicaron la confirmación, posicionando a la dupla como una de las parejas más comentadas de este inicio de año en Argentina.

Por ahora, ambos parecen disfrutar de su conexión mientras sus seguidores celebran el amor que surgió entre ellos.

Franco Colapinto Maia Reficco

Qué relación fue confirmada en el mundo de los espectáculos

El 2026 arrancó con noticias explosivas en el mundo del espectáculo argentino. Franco Colapinto, joven piloto con proyección internacional, y Maia Reficco, actriz y cantante reconocida por su talento en la pantalla y la música, se convirtieron en los protagonistas de uno de los romances más comentados del año.

Los rumores sobre su relación comenzaron a circular a principios de enero, cuando ambos compartieron indirectas y gestos románticos en sus redes sociales, generando especulaciones entre sus seguidores y medios especializados. Desde fotos con detalles similares hasta comentarios discretos en publicaciones, todo indicaba que entre ellos había algo más que amistad.

Finalmente, la confirmación llegó de la mano de Ángel de Brito, conductor de LAM, quien publicó en X: “Colapinto confirmadísimo”. Según el periodista, la relación de los jóvenes supera ampliamente la categoría de amistad, mostrando un vínculo sólido y público que ya no se oculta de los fans ni de los medios. Además, el romance abrió un nuevo capítulo de curiosidad mediática: ¿cómo afectará la relación al ámbito profesional de ambos?, ¿seguirán mostrando su vínculo en redes o preferirán mantenerlo más privado?.

