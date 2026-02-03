Esta serie sobre afrontar el pasado y volver a tu ciudad de origen es de lo más visto en Netflix: cómo se llama Esta propuesta canadiense combina romance, drama y paisajes pintorescos, y se convirtió en una de las más vistas recientemente. + Seguir en







Esta serie sobre afrontar el pasado y volver a tu ciudad de origen es de lo más visto en Netflix: sigue la historia de Maggie Sullivan, una neurocirujana que regresa a su ciudad natal para enfrentar su pasado y reconstruir su vida, ¿cómo se llama?

La propuesta recibió críticas mayormente positivas, destacando su equilibrio entre romance y drama. Joel Keller, de Decider, señala que la segunda temporada ofrece “más de lo mismo que la primera, y eso no es necesariamente malo”, y sobre la primera temporada afirma que “es perfecta para los fans de drama romántico y pausado”. Por su parte, Robert Lloyd, de Los Angeles Times, la considera “perfectamente agradable y, al menos una vez, sorprendente, con la tensión justa para que las cosas avancen sin incomodar al espectador”.

Además, cuenta con 2 temporadas y 20 episodios, ofreciendo un drama pausado y romántico que ha conquistado a los espectadores.

Sullivan's Crossing Sinopsis de Sullivan's Crossing, la serie tendencia en Netflix Sullivan’s Crossing es una serie canadiense de drama y romance estrenada en 2023, disponible en Netflix. La historia sigue a Maggie Sullivan, una neurocirujana que debe dejar atrás su vida profesional y personal en la ciudad tras un escándalo. Al regresar a su ciudad natal, Maggie enfrenta viejos recuerdos, secretos familiares y relaciones que marcaron su pasado, mientras intenta reconstruir su vida y encontrar su lugar en el presente.

Tráiler de Sullivan's Crossing Embed - Sullivan's Crossing | Official Trailer Fall 2023Chad Michael Murray CW Reparto de Sullivan's Crossing Morgan Kohan como Maggie Sullivan – la neurocirujana protagonista que vuelve a su ciudad natal.

Chad Michael Murray como Cal Jones – asistente de Sully y interés romántico de Maggie.

Scott Patterson como Harry “Sully” Sullivan – el padre de Maggie y dueño del campground.

Tom Jackson como Frank Cranebear – miembro respetado de la comunidad.

Andrea Menard como Edna Cranebear – aliada cercana de la familia Sullivan.

Reid Price como Rob Shandon – personaje recurrente cercano al grupo principal.

Lindura como Sydney Shandon – amiga de Maggie que vive entre la ciudad y la vida tranquila.