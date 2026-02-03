Esta serie sobre afrontar el pasado y volver a tu ciudad de origen es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

Esta serie sobre afrontar el pasado y volver a tu ciudad de origen es de lo más visto en Netflix: sigue la historia de Maggie Sullivan, una neurocirujana que regresa a su ciudad natal para enfrentar su pasado y reconstruir su vida, ¿cómo se llama?
Esta propuesta canadiense combina romance, drama y paisajes pintorescos, y se convirtió en una de las más vistas recientemente.
Esta serie sobre afrontar el pasado y volver a tu ciudad de origen es de lo más visto en Netflix: sigue la historia de Maggie Sullivan, una neurocirujana que regresa a su ciudad natal para enfrentar su pasado y reconstruir su vida, ¿cómo se llama?
La propuesta recibió críticas mayormente positivas, destacando su equilibrio entre romance y drama. Joel Keller, de Decider, señala que la segunda temporada ofrece “más de lo mismo que la primera, y eso no es necesariamente malo”, y sobre la primera temporada afirma que “es perfecta para los fans de drama romántico y pausado”. Por su parte, Robert Lloyd, de Los Angeles Times, la considera “perfectamente agradable y, al menos una vez, sorprendente, con la tensión justa para que las cosas avancen sin incomodar al espectador”.
Además, cuenta con 2 temporadas y 20 episodios, ofreciendo un drama pausado y romántico que ha conquistado a los espectadores.
Sullivan’s Crossing es una serie canadiense de drama y romance estrenada en 2023, disponible en Netflix. La historia sigue a Maggie Sullivan, una neurocirujana que debe dejar atrás su vida profesional y personal en la ciudad tras un escándalo. Al regresar a su ciudad natal, Maggie enfrenta viejos recuerdos, secretos familiares y relaciones que marcaron su pasado, mientras intenta reconstruir su vida y encontrar su lugar en el presente.