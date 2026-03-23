Alerta amarilla y naranja por tormentas: cuándo llueve en Buenos Aires El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió aviso de ambos colores en nueve provincias, en un comienzo de semana cargado de inclemencias. Por + Seguir en







Se espera un lunes con precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Télam

El día no laborable del lunes, atado al feriado del martes por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, llega con dolores de cabeza climáticos en varias partes del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta en nueve provincias por distintas inclemencias, mientras la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores aguardan por las lluvias.

Así, hay aviso amarillo por tormentas para el este de Santa Fe, norte de Entre Ríos, sur de Chaco, sudeste de Formosa, norte de Corrientes y la totalidad del territorio de Misiones. La situación se agrava en el centro y sur correntino, donde la alerta trepa a naranja.

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Al mismo tiempo, hay aviso amarillo por viento para el centro y oeste de Chubut, meseta de Santa Cruz e Islas Malvinas. Hay alerta del mismo color por lluvias para la zona cordillerana de Chubut, Santa Cruz y la isla de Tierra del Fuego.

clima servicio meteorologico nacional smn alerta tormentas 23 marzo 2026 Nueve provincias bajo alerta meteorológica. SMN Sin alerta: el pronóstico para la semana corta en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores El SMN anticipa una semana que comienza con cielo cubierto y probabilidad de tormentas en territorio metropolitano, para luego continuar con jornadas otoñales con nubosidad en aumento y temperaturas nunca superiores a los 25°.

Para este lunes, se espera una jornada húmeda, con el termómetro entre 17° y 23°, con lluvias durante la mañana y la tarde. clima servicio meteorologico nacional smn pronostico caba amba 23 marzo 2026 Llueve durante la mañana y la tarde en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. SMN