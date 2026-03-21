21 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Por el fuerte temporal, hay más de 45 mil usuarios sin luz en el AMBA

La abundante caída de lluvia y las fuertes ráfagas de viento afectaron el servicio eléctrico a cargo de las empresas prestadoras Edesur y Edenor. Rige una alerta del Servicio Meteorológico Nacional para gran parte del país.

Por
Más de 45 mil usuarios están sin luz en el AMBA. 
Más de 45 mil usuarios están sin luz en el AMBA. Camila Alonso Suárez

Más de 45 mil usuarios permanecen sin luz este sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido al temporal que inició a primera hora de la jornada y se espera que se intensifiquen durante la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para la región bonaerense y gran parte del país.

Trenes y colectivos tendrán un horario especial de madrugada para garantizar una vuelta segura.
Te puede interesar:

Lollapalooza Argentina 2026: cómo llegar, servicios especiales de transporte y accesos al Hipódromo

De acuerdo al último reporte brindado por el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), pasadas las 15 horas, 47.690 no contaban con servicio eléctrico por parte de las empresas prestadoras de energía. El detalle marca que las afectaciones de Edenor alcanzan las 13.912, mientras que las de Edesur sumaban 27.110.

Hasta el momento, ninguna de las dos empresas han brindado detalles de lo ocurrido e información por sus canales oficiales.

corte de luz
Miles de usuarios no tienen luz en el AMBA.&nbsp;

Miles de usuarios no tienen luz en el AMBA.

Entre los barrios y localidades más afectados por la falta de suministro se encuentran: Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Tigre y algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Alerta por tormentas del Servicio Meteorológico Nacional

El SMN informó este sábado que las provincias bajo alerta por tormentas son Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Misiones, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.

Estas áreas se verán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos.

Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La zona donde vive lal familia.
play

La hipótesis de la familia sobre la desaparición de la niña E: "Sola no se fue"

Los cajeros automáticos permanecerán abiertos durante el fin de semana largo. 

Finde largo de marzo 2026: qué servicios no funcionarán el lunes 23 y martes 24

Corte total en una importante autopista de la Ciudad. 

Atención conductores: cierran una importante autopista durante el fin de semana largo

Desvíos y frecuencia reducida para el transporte en la CIudad durante el feriado. 

Cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes en el AMBA el lunes 23 y martes 24 de marzo 2026

play

El clima en Mar del Plata: avanza la ciclogénesis y rige una doble alerta meteorológica

Sam Suriakumar es un ejemplo de que no debemos subestimar las señales que nos envía el cuerpo

Sentía un olor extraño de forma repentina y fue a ver al médico: el diagnóstico lo dejó sin palabras

Rating Cero

La historia sigue a un grupo de solteros de distintas generaciones que conviven en una lujosa casa con la misión de encontrar a su pareja ideal
play

Un nuevo reality de citas llegó a Netflix y sus episodios están sorprendiendo a todos: cómo se llama

La actriz de moda está en medio de polémicas por un posible vínculo amoroso

Rumores de relación: quién es el famoso futbolista que estaría en pareja con Sydney Sweeney

Los nuevos estrenos en Netflix produidos por Spin Master Entertainment
play

Ideal para el fin de semana largo: esta serie animada de Netflix es perfecta para ver en familia y está siendo furor

Tinni Stoessel tomó una drástica decisión en su show. 

Tras el escándalo con Emilia Mernes, Tini Stoessel tomó una drástica decisión en su show Futttura

Ciro Martínez junto a Daniel Buira. 

La emotiva despedida de Andrés Ciro Martínez a Daniel Buira: "Nos dimos el gusto de volver a ser Los Piojos"

Emilia perdió seguidores post pelea.

Implacable: esta es la cifra de seguidores que perdió Emilia Mernes luego de la pelea con Tini Stoessel y María Becerra

últimas noticias

play
La historia sigue a un grupo de solteros de distintas generaciones que conviven en una lujosa casa con la misión de encontrar a su pareja ideal

Un nuevo reality de citas llegó a Netflix y sus episodios están sorprendiendo a todos: cómo se llama

Hace 12 minutos
Conocé los sitios destacados de Turismo y el reconocimiento a nivel mundial que tuvo recientemente

Teatros, librerías y museos: qué características tiene la ciudad de Buenos Aires y qué importante premio recibió

Hace 14 minutos
La actriz de moda está en medio de polémicas por un posible vínculo amoroso

Rumores de relación: quién es el famoso futbolista que estaría en pareja con Sydney Sweeney

Hace 17 minutos
play
Los nuevos estrenos en Netflix produidos por Spin Master Entertainment

Ideal para el fin de semana largo: esta serie animada de Netflix es perfecta para ver en familia y está siendo furor

Hace 19 minutos
play
Al-Dawsari marcó un gol histórico ante Argentina en Qatar 2022.

Fue verdugo de la Selección argentina en Qatar 2022 y dirá presente otra vez en el Mundial 2026

Hace 21 minutos