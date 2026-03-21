Por el fuerte temporal, hay más de 45 mil usuarios sin luz en el AMBA La abundante caída de lluvia y las fuertes ráfagas de viento afectaron el servicio eléctrico a cargo de las empresas prestadoras Edesur y Edenor. Rige una alerta del Servicio Meteorológico Nacional para gran parte del país. Por + Seguir en







Más de 45 mil usuarios están sin luz en el AMBA. Camila Alonso Suárez

Más de 45 mil usuarios permanecen sin luz este sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido al temporal que inició a primera hora de la jornada y se espera que se intensifiquen durante la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para la región bonaerense y gran parte del país.

De acuerdo al último reporte brindado por el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), pasadas las 15 horas, 47.690 no contaban con servicio eléctrico por parte de las empresas prestadoras de energía. El detalle marca que las afectaciones de Edenor alcanzan las 13.912, mientras que las de Edesur sumaban 27.110.

Hasta el momento, ninguna de las dos empresas han brindado detalles de lo ocurrido e información por sus canales oficiales.

corte de luz Miles de usuarios no tienen luz en el AMBA. Entre los barrios y localidades más afectados por la falta de suministro se encuentran: Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Tigre y algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Alerta por tormentas del Servicio Meteorológico Nacional El SMN informó este sábado que las provincias bajo alerta por tormentas son Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Misiones, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.

Estas áreas se verán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.