El SMN anuncia el regreso de las lluvias al AMBA y emite alertas en diez provincias El pronóstico oficial anticipa inestabilidad para este lunes en la región metropolitana, mientras el norte del país enfrenta tormentas fuertes y la zona cordillerana ráfagas de viento zonda. Por + Seguir en







La inestabilidad climática llegará antes de lo previsto.

Luego de un domingo estable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el regreso de las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para este lunes. La inestabilidad climática llegará antes de lo previsto. El cambio de escenario responde al avance de un nuevo sistema frontal sobre la región central.

El lunes comenzará con cielo cubierto y precipitaciones aisladas desde la mañana. Se esperan chaparrones durante la tarde, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 22. Hacia la noche, la nubosidad persistirá pero las condiciones mostrarán una mejora gradual con el cese de las lluvias.

El martes se consolidará como la jornada más fría del periodo en Buenos Aires y alrededores. El ingreso de una masa de aire de origen polar provocará un descenso de la temperatura mínima hasta los 12 grados. A partir de ese momento, el tiempo se mantendrá estable y con valores térmicos moderados durante el resto de la semana.

En el plano nacional, el organismo emitió alertas amarillas por tormentas fuertes en Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe. El fenómeno meteorológico incluirá ráfagas de 80 kilómetros por hora, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo en cortos periodos.

La zona cordillerana de Mendoza y San Juan registrará ráfagas de viento zonda de hasta 100 kilómetros por hora. Asimismo, San Luis y La Rioja permanecen bajo advertencia por vientos intensos del sector oeste, mientras que Neuquén y Mendoza esperan acumulaciones de nieve de hasta 20 centímetros en las áreas de alta montaña.

Por último, Chubut y Río Negro enfrentarán lluvias persistentes durante las próximas horas. Para este lunes, la inestabilidad se desplazará hacia el extremo sur del territorio con vientos fuertes, mientras las provincias del litoral mantendrán el alerta por tormentas. En la cordillera, el SMN prevé una mejora definitiva hacia el final del día.