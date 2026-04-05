5 de abril de 2026 Inicio
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Alerta amarilla en el AMBA: lluvia y vientos fuertes para empezar la semana

El Sistema Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas para el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Tormentas solo en el noreste del país.

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Lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El inicio de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires estará marcada por dos alertas amarillas por lluvia y vientos fuertes en tan solo 48 horas. Para el noreste del país emitió una alerta amarilla y una alerta naranja por tormentas que alcanza a Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, principalmente.

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Ante una alerta de este nivel, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica informarse y la define como "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

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Alertas emitidas por el SMN para el lunes 6 de abril.

Alertas emitidas por el SMN para el lunes 6 de abril.

Para la Ciudad de Buenos Aires, tanto el lunes como el martes, la posibilidad de precitaciones alcanzará hasta el 70% con vientos de hasta 69 kilómetros por hora con su pico máximo en las últimas horas del segundo día de la semana. Los frentes de aire provendrán del sur y provocarán un descenso de las temperaturas mínimas del miércoles y el jueves.

En cuanto a temperatura, el lunes iniciará con 17° y terminará con 20° y el martes empezará con 18° y alcanzará un pico de 21°. Después de las 48 horas de lluvia, la mínima pronosticada para el miércoles es de 15° y para el jueves de 14°. Las máximas se mantendrán en torno a los 20°, sin superar los 25° al menos hasta el sábado.

Temperatura CABA primera semana de abril
Temperatura semanal para la Ciudad de Buenos Aires.

Temperatura semanal para la Ciudad de Buenos Aires.

Recomendaciones ante lluvias y vientos fuertes

  • Evitá actividades al aire libre.
  • No saques la basura.
  • Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenete informado por las autoridades.
  • Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, documentos y teléfono.
  • Evitá salir.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Tené precaución al conducir.
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