Alerta amarilla en el AMBA: lluvia y vientos fuertes para empezar la semana El Sistema Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas para el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Tormentas solo en el noreste del país. Por + Seguir en







Lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El inicio de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires estará marcada por dos alertas amarillas por lluvia y vientos fuertes en tan solo 48 horas. Para el noreste del país emitió una alerta amarilla y una alerta naranja por tormentas que alcanza a Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, principalmente.

Ante una alerta de este nivel, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica informarse y la define como "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

mapa_alertas Alertas emitidas por el SMN para el lunes 6 de abril. Para la Ciudad de Buenos Aires, tanto el lunes como el martes, la posibilidad de precitaciones alcanzará hasta el 70% con vientos de hasta 69 kilómetros por hora con su pico máximo en las últimas horas del segundo día de la semana. Los frentes de aire provendrán del sur y provocarán un descenso de las temperaturas mínimas del miércoles y el jueves.

El último sábado un temporal en Tucumán provocó inundaciones que terminaron con un saldo de tres personas muertas: un niño de 12 años electrocutado y una pareja que volvía de un casamiento en auto y fue arrastrada por la corriente.

En cuanto a temperatura, el lunes iniciará con 17° y terminará con 20° y el martes empezará con 18° y alcanzará un pico de 21°. Después de las 48 horas de lluvia, la mínima pronosticada para el miércoles es de 15° y para el jueves de 14°. Las máximas se mantendrán en torno a los 20°, sin superar los 25° al menos hasta el sábado.

Temperatura CABA primera semana de abril Temperatura semanal para la Ciudad de Buenos Aires. SMN Recomendaciones ante lluvias y vientos fuertes Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura.

Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, documentos y teléfono.

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.