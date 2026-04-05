Alerta amarilla en el AMBA: lluvia y vientos fuertes para empezar la semana

El inicio de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires estará marcada por dos alertas amarillas por lluvia y vientos fuertes en tan solo 48 horas. Para el noreste del país emitió una alerta amarilla y una alerta naranja por tormentas que alcanza a Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, principalmente.
Ante una alerta de este nivel, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica informarse y la define como "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".
Para la Ciudad de Buenos Aires, tanto el lunes como el martes, la posibilidad de precitaciones alcanzará hasta el 70% con vientos de hasta 69 kilómetros por hora con su pico máximo en las últimas horas del segundo día de la semana. Los frentes de aire provendrán del sur y provocarán un descenso de las temperaturas mínimas del miércoles y el jueves.
En cuanto a temperatura, el lunes iniciará con 17° y terminará con 20° y el martes empezará con 18° y alcanzará un pico de 21°. Después de las 48 horas de lluvia, la mínima pronosticada para el miércoles es de 15° y para el jueves de 14°. Las máximas se mantendrán en torno a los 20°, sin superar los 25° al menos hasta el sábado.
Recomendaciones ante lluvias y vientos fuertes
Evitá actividades al aire libre.
No saques la basura.
Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
Mantenete informado por las autoridades.
Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, documentos y teléfono.
Evitá salir.
Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.