Alejandra Monteoliva sobre las protestas en AMBA contra de la reforma laboral: "Marchar en paz es un derecho; la violencia, no" La ministra de Seguridad advirtió desde su cuenta de X que habrá consecuencias para quienes generen caos en las manifestaciones. Por + Seguir en







La ministra de Seguridad prometió actuar contra los disturbios en el AMBA.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtió que las fuerzas de seguridad intervendrán en caso de que las manifestaciones en contra de la reforma laboral deriven en disturbios y caos. El mensaje fue difundido a través de su cuenta oficial de X, en el marco de las múltiples protestas que se desarrollaban en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”, escribió en su red social.

Según expresó la Ministra, “el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias”. En ese sentido, dejó en claro que las “las Fuerzas están listas y van a actuar" y que "esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”, concluyó su mensaje la funcionaria nacional.

Embed Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no.



El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo.



Pero el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias. Nuestras Fuerzas están listas y van a… — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) February 19, 2026 Días atrás, la funcionaria había comunicado que el Gobierno endurecería los controles en las manifestaciones, luego de producirse incidentes en la protesta del miércoles de la semana pasada en las inmediaciones del Congreso de la Nación contra la reforma laboral. La funcionaria anticipó que se están analizando una serie de medidas tendientes a endurecer los controles de las marchas sociales de protesta, que van desde la revisión de mochilas hasta la prohibición de banderas.