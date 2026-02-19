19 de febrero de 2026 Inicio
Alejandra Monteoliva sobre las protestas en AMBA contra de la reforma laboral: "Marchar en paz es un derecho; la violencia, no"

La ministra de Seguridad advirtió desde su cuenta de X que habrá consecuencias para quienes generen caos en las manifestaciones.

La ministra de Seguridad prometió actuar contra los disturbios en el AMBA. 

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtió que las fuerzas de seguridad intervendrán en caso de que las manifestaciones en contra de la reforma laboral deriven en disturbios y caos. El mensaje fue difundido a través de su cuenta oficial de X, en el marco de las múltiples protestas que se desarrollaban en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”, escribió en su red social.

Según expresó la Ministra, “el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias”. En ese sentido, dejó en claro que las “las Fuerzas están listas y van a actuar" y que "esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”, concluyó su mensaje la funcionaria nacional.

Días atrás, la funcionaria había comunicado que el Gobierno endurecería los controles en las manifestaciones, luego de producirse incidentes en la protesta del miércoles de la semana pasada en las inmediaciones del Congreso de la Nación contra la reforma laboral. La funcionaria anticipó que se están analizando una serie de medidas tendientes a endurecer los controles de las marchas sociales de protesta, que van desde la revisión de mochilas hasta la prohibición de banderas.

Monteoliva indicó que desde su administración mirará "de qué manera se puedan realizar otro tipo de controles sin poner en riesgo la vida de absolutamente nadie”. En la protesta de la seman aanterior se registraron enfrentamientos entre efectivos de la Policía y la Gendarmería con manifestantes, algunos de los cuales lanzaron piedras como proyectiles y hasta bombas molotov. La Policía reaccionó reprimiendo con gases lacrimógenos, carros hidrantes y palos a quienes se estaban manifestando.

