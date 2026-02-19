19 de febrero de 2026 Inicio
Adiós a la mesita de luz: hacé elegante tu dormitorio con esta tendencia en 2026

Livianas, modernas y súper prácticas. sSe imponen como la tendencia en decoración que transforma el cuarto.

Adiós a las mesitas de luz tradicionales.

  • Las mesitas de luz tradicionales quedaron en el pasado. El mueble de patas robustas y cajones pesados ya no tiene lugar en los dormitorios modernos.

  • La gran estrella de 2026 es la mesita de luz flotante o suspendida, una opción que llegó para quedarse.

  • La principal ventaja de la mesita de luz flotante es la sensación de amplitud que genera. Al liberar el piso, el dormitorio se ve más grande, ordenado y armónico.

  • Predominan las maderas naturales como el roble o el nogal, con terminaciones suaves al tacto y combinadas con fibras orgánicas que suman textura y calidez.

Este nuevo modelo, que se ancla directamente a la pared, responde a una búsqueda clara: ambientes más despejados, visualmente livianos y fáciles de limpiar. La tendencia acompaña el auge del minimalismo cálido y la necesidad de optimizar cada centímetro, sobre todo en espacios chicos.

Así son las mesas flotantes que reemplazaron a la clásica mesita de luz

La principal ventaja de la mesita de luz flotante es la sensación de amplitud que genera. Al liberar el piso, el dormitorio se ve más grande, ordenado y armónico. Es una solución ideal para ambientes pequeños o con distribución ajustada.

Además, facilita la limpieza diaria: nada de esquivar patas ni rincones imposibles, y los robots aspiradores pueden pasar sin problemas. El resultado es un espacio más higiénico y práctico, sin resignar estilo.

Otra clave es la personalización de la altura. Se puede instalar exactamente al nivel del colchón —lo recomendado es entre 55 y 65 centímetros—, lo que garantiza comodidad y ergonomía para apoyar objetos, leer o cargar el celular antes de dormir.

En cuanto a diseño, predominan las maderas naturales como el roble o el nogal, con terminaciones suaves al tacto y combinadas con fibras orgánicas que suman textura y calidez. La paleta se aleja de los blancos fríos y grises, y apuesta por tonos tierra, beige y marrones profundos, al crear una atmósfera acogedora y serena.

La tecnología también se hace presente: muchos modelos incorporan cargadores inalámbricos y puertos USB ocultos, pensados para reducir el desorden visual y simplificar la rutina diaria. Todo, sin perder de vista el diseño.

