Adiós a la mesita de luz: hacé elegante tu dormitorio con esta tendencia en 2026

Predominan las maderas naturales como el roble o el nogal, con terminaciones suaves al tacto y combinadas con fibras orgánicas que suman textura y calidez. Las mesitas de luz tradicionales quedaron en el pasado. El mueble de patas robustas y cajones pesados ya no tiene lugar en los dormitorios modernos. En su lugar, la gran estrella de 2026 es la mesita de luz flotante o suspendida, una opción que llegó para quedarse y que redefine por completo la estética y la funcionalidad del cuarto.

Este nuevo modelo, que se ancla directamente a la pared, responde a una búsqueda clara: ambientes más despejados, visualmente livianos y fáciles de limpiar. La tendencia acompaña el auge del minimalismo cálido y la necesidad de optimizar cada centímetro, sobre todo en espacios chicos.

Además, facilita la limpieza diaria: nada de esquivar patas ni rincones imposibles, y los robots aspiradores pueden pasar sin problemas. El resultado es un espacio más higiénico y práctico, sin resignar estilo.

Mesadeluzflotante50x35x30cm1cajonGuiastelescopicasParaisoNaturalyMDFlaqueadoblanco2_1946x Otra clave es la personalización de la altura. Se puede instalar exactamente al nivel del colchón —lo recomendado es entre 55 y 65 centímetros—, lo que garantiza comodidad y ergonomía para apoyar objetos, leer o cargar el celular antes de dormir.