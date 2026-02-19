19 de febrero de 2026 Inicio
Donald Trump volvió a respaldar a Javier Milei: "Lo apoyé y es un caballero"

El presidente de Estados Unidos elogió nuevamente a su par argentino, en el marco del aceitado vínculo que mantienen. "Se supone que no debo respaldar a nadie, pero lo hago cuando me gusta alguien", reconoció.

Donald Trump volvió a respaldar a Javier Milei.

Durante su discurso, Trump recordó su apoyo al jefe de Estado argentino, en el contexto del aceitado vínculo que mantienen: "¿Dónde está el presidente Milei? Yo lo apoyé. Se supone que no debo respaldar a nadie, pero lo hago cuando me gusta alguien".

"Tengo un muy buen historial respaldando a candidatos dentro de Estados Unidos, pero ahora respaldo a líderes extranjeros, como Viktor Orbán, que está acá, y a otros. Y respaldo a este caballero, Milei. Estaba un poco atrasado en las encuestas y terminó ganando de manera aplastante", definió sobre el líder de La Libertad Avanza, quien asistió al foro en su viaje 14 al país norteamericano desde que asumió en diciembre de 2023.

En la Casa Rosada subrayan que la presencia de Milei apunta a consolidar su vínculo político con Trump y a fortalecer su perfil dentro del universo conservador estadounidense, donde el Presidente logró construir afinidad ideológica y visibilidad. Para el oficialismo, esa relación representa un activo estratégico en el actual tablero global.

El viaje se da en medio de negociaciones legislativas y reformas económicas en marcha. En el Gobierno sostienen que el respaldo externo y la estabilidad macroeconómica son condiciones necesarias para atraer inversiones y sostener expectativas financieras.

En tanto, la convocatoria, impulsada por sectores republicanos, contó con una asistencia acotada y generó cuestionamientos por ausencias de peso en el escenario internacional. Europa, Rusia, China, Brasil y México, entre otros actores centrales, declinaron la invitación.

Qué es el Consejo de Paz de Donald Trump

El Consejo Mundial de la Paz, un nuevo organismo impulsado por la Casa Blanca, tiene como el objetivo "intervenir en escenarios de conflicto y proyectar el liderazgo global estadounidense por fuera de las instituciones internacionales tradicionales". Fue lanzado el 22 de enero en el marco de la 56° Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, con la presencia de Milei.

El debut del Consejo contó también con la asistencia del mandatario paraguayo Santiago Peña y del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, junto a otros jefes de Estado y del Gobierno de países alineados con Washington en Medio Oriente, Europa del Este y América Latina. Trump fue quien presidirá personalmente el organismo en esta etapa inicial y conservará poder de veto sobre las resoluciones centrales.

Durante su discurso de presentación en Davos, Trump había recordado su rol como mediador en conflictos internacionales y sostuvo que su gestión permitió frenar guerras de larga duración, algunas con riesgo nuclear. En ese sentido, aseguró haber intervenido en disputas entre India y Pakistán, Kosovo y Serbia, Congo y Ruanda, e incluso mencionó gestiones en curso entre Israel e Irán y entre Egipto y Etiopía.

