Paro general de la CGT contra la reforma laboral: cortes en accesos a la Ciudad y fuerte operativo de seguridad en el AMBA

La jornada de huelga convocada se vive con bloqueos en rutas, puentes y autopistas estratégicas. Organizaciones de izquierda, movimientos sociales y sectores sindicales encabezan las protestas mientras el Congreso debate el proyecto.

Paro nacional contra la reforma laboral: cortes en accesos y fuerte operativo de seguridad en el AMBA

La jornada de este jueves transcurre con alta tensión en calles y rutas clave del Área Metropolitana de Buenos Aires , en el marco del paro general de 24 horas impulsado por la CGT contra la reforma laboral que el oficialismo busca aprobar en la Cámara de Diputados.

Juezas y jueces manifestaron su rechazo a la baja de edad de punibilidad

Aunque la central obrera no organizó una movilización central, distintas organizaciones de izquierda, movimientos sociales y gremios decidieron avanzar con cortes y piquetes en accesos neurálgicos a la Ciudad de Buenos Aires y en varios puntos del conurbano bonaerens e. En cada uno de los bloqueos se observa un importante despliegue de fuerzas de seguridad, con presencia policial y controles en las inmediaciones.

El clima se recalentó aún más tras el conflicto en la empresa Fate , que anunció el cierre de su planta en San Fernando y el despido de más de 900 trabajadores. Si bien el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria, el impacto del anuncio se hizo sentir en la previa del debate parlamentario.

Según los organizadores, hay más de 130 acciones previstas en todo el país , entre cortes, concentraciones y radios abiertas, en coincidencia con el tratamiento del proyecto en el Congreso.

Además, en la Ciudad de Buenos Aires está prevista una concentración desde el mediodía en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo, con movilización hacia el Congreso. Más temprano, a las 11, se realiza una conferencia de prensa en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo.

Ruta 3 (La Matanza) : manifestantes interrumpen el tránsito en la zona de Salvigni.

Puente La Noria : protestas con reducción de carriles y demoras.

Puente Pueyrredón : bloqueo en uno de los principales accesos entre Avellaneda y la Ciudad.

Autopista Buenos Aires–La Plata : corte en la subida sentido a Capital Federal.

Panamericana, ramal Tigre : interrupción total en ambos sentidos por organizaciones de izquierda.

En el interior bonaerense y en provincias como Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Chubut y La Pampa también se desarrollan actos y movilizaciones, con distintos niveles de impacto en la circulación.

La jornada se anticipa extensa, con complicaciones en el tránsito durante todo el día y un operativo de seguridad reforzado en los accesos a la Capital Federal, mientras el oficialismo intenta avanzar con una de las reformas estructurales más debatidas del año.

Dónde son los cortes en el Gran Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se anunciaron interrupciones en puntos clave de circulación, entre ellos:

Avellaneda : Bajada del Puente Nicolás Avellaneda.

: Bajada del Puente Nicolás Avellaneda. Quilmes : Triángulo de Bernal.

: Triángulo de Bernal. Guernica : Ruta 210 y avenida Eva Perón.

: Ruta 210 y avenida Eva Perón. Glew : Ruta 205 y Patria.

: Ruta 205 y Patria. Longchamps : Ruta 210 y Escuela Técnica N.º 1.

: Ruta 210 y Escuela Técnica N.º 1. Claypole : Ruta 4, Puente de Claypole.

: Ruta 4, Puente de Claypole. Lomas de Zamora : Recondo y Camino Negro, Puente La Noria.

: Recondo y Camino Negro, Puente La Noria. La Plata : Bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata; intersecciones de 155 y 44; 161 y 520; 25 y 72.

: Bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata; intersecciones de 155 y 44; 161 y 520; 25 y 72. La Matanza : Ruta 3 y Salvigni.

: Ruta 3 y Salvigni. Moreno : Ruta 23 y Acceso Oeste (Gaona).

: Ruta 23 y Acceso Oeste (Gaona). Máximo Paz: Ruta 205 y Pereda.

También habrá actividades en los siguientes puntos:

San Nicolás - 10 horas, Sarmiento y Lavalle

- 10 horas, Sarmiento y Lavalle Ayacucho - 10 horas, Volanteada en distintos puntos de la ciudad

- 10 horas, Volanteada en distintos puntos de la ciudad Mar del Plata - 16 horas, marcha convocada por las tres Centrales

- 16 horas, marcha convocada por las tres Centrales Necochea - 9 horas, Calle 59 y 64

- 9 horas, Calle 59 y 64 Bahía Blanca - 10 horas, Plaza Rivadavia

- 10 horas, Plaza Rivadavia Carmen de Patagones - 10 horas, Radio abierta en Plaza Villarino

- 10 horas, Radio abierta en Plaza Villarino Junín - 11 horas, Volanteada

- 11 horas, Volanteada Azul - Conferencia de prensa en horario a definir

- Conferencia de prensa en horario a definir Pergamino - 11 horas, Radio abierta y volanteada

- 11 horas, Radio abierta y volanteada Coronel Rosales - 10 horas, Yrigoyen y 25 De Mayo

Otras protestas y concentraciones en el interior del país