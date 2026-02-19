Paro general de la CGT contra la reforma laboral: cortes en accesos a la Ciudad y fuerte operativo de seguridad en el AMBA

19 de febrero de 2026 Inicio
La jornada de este jueves transcurre con alta tensión en calles y rutas clave del Área Metropolitana de Buenos Aires, en el marco del paro general de 24 horas impulsado por la CGT contra la reforma laboral que el oficialismo busca aprobar en la Cámara de Diputados.

Aunque la central obrera no organizó una movilización central, distintas organizaciones de izquierda, movimientos sociales y gremios decidieron avanzar con cortes y piquetes en accesos neurálgicos a la Ciudad de Buenos Aires y en varios puntos del conurbano bonaerense. En cada uno de los bloqueos se observa un importante despliegue de fuerzas de seguridad, con presencia policial y controles en las inmediaciones.

El clima se recalentó aún más tras el conflicto en la empresa Fate, que anunció el cierre de su planta en San Fernando y el despido de más de 900 trabajadores. Si bien el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria, el impacto del anuncio se hizo sentir en la previa del debate parlamentario.

Según los organizadores, hay más de 130 acciones previstas en todo el país, entre cortes, concentraciones y radios abiertas, en coincidencia con el tratamiento del proyecto en el Congreso.

Principales puntos cortados en el AMBA

  • Panamericana, ramal Tigre: interrupción total en ambos sentidos por organizaciones de izquierda.

  • Autopista Buenos Aires–La Plata: corte en la subida sentido a Capital Federal.

  • Puente Pueyrredón: bloqueo en uno de los principales accesos entre Avellaneda y la Ciudad.

  • Puente La Noria: protestas con reducción de carriles y demoras.

  • Acceso Oeste (altura Moreno): concentración y corte parcial.

  • Ruta 3 (La Matanza): manifestantes interrumpen el tránsito en la zona de Salvigni.

Además, en la Ciudad de Buenos Aires está prevista una concentración desde el mediodía en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo, con movilización hacia el Congreso. Más temprano, a las 11, se realiza una conferencia de prensa en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo.

En el interior bonaerense y en provincias como Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Chubut y La Pampa también se desarrollan actos y movilizaciones, con distintos niveles de impacto en la circulación.

La jornada se anticipa extensa, con complicaciones en el tránsito durante todo el día y un operativo de seguridad reforzado en los accesos a la Capital Federal, mientras el oficialismo intenta avanzar con una de las reformas estructurales más debatidas del año.

Dónde son los cortes en el Gran Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se anunciaron interrupciones en puntos clave de circulación, entre ellos:

  • Avellaneda: Bajada del Puente Nicolás Avellaneda.
  • Quilmes: Triángulo de Bernal.
  • Guernica: Ruta 210 y avenida Eva Perón.
  • Glew: Ruta 205 y Patria.
  • Longchamps: Ruta 210 y Escuela Técnica N.º 1.
  • Claypole: Ruta 4, Puente de Claypole.
  • Lomas de Zamora: Recondo y Camino Negro, Puente La Noria.
  • La Plata: Bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata; intersecciones de 155 y 44; 161 y 520; 25 y 72.
  • La Matanza: Ruta 3 y Salvigni.
  • Moreno: Ruta 23 y Acceso Oeste (Gaona).
  • Máximo Paz: Ruta 205 y Pereda.

También habrá actividades en los siguientes puntos:

  • San Nicolás - 10 horas, Sarmiento y Lavalle
  • Ayacucho - 10 horas, Volanteada en distintos puntos de la ciudad
  • Mar del Plata - 16 horas, marcha convocada por las tres Centrales
  • Necochea - 9 horas, Calle 59 y 64
  • Bahía Blanca - 10 horas, Plaza Rivadavia
  • Carmen de Patagones - 10 horas, Radio abierta en Plaza Villarino
  • Junín - 11 horas, Volanteada
  • Azul - Conferencia de prensa en horario a definir
  • Pergamino - 11 horas, Radio abierta y volanteada
  • Coronel Rosales - 10 horas, Yrigoyen y 25 De Mayo

Otras protestas y concentraciones en el interior del país

  • Santa Fe: cortes en el Gran Rosario y movilizaciones en la capital provincial.
  • Chubut: acto en Comodoro Rivadavia.
  • Mendoza: concentración en el nudo vial.
  • Jujuy: convocatoria en Plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno.
  • La Pampa: movilización en Plaza San Martín, en Santa Rosa.

