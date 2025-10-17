17 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Agustina Peñalva, tras la denuncia pública a su acosador: "He tenido las 24 horas más difíciles de mi vida"

Luego de exponer el acoso que sufre de Walter Graziano, la conductora de Andate a dormir vos reconoció que la Justicia tuvo un mínimo avance, ya que le habilitó una perimetral. También le respondió al acusado, luego de que éste haya indicado que ella buscaba dinero: "Trabajo desde los 18 años y no quiero la plata de nadie".

Por

Agustina Peñalva habló sobre la denuncia.

Redes sociales

La periodista Agustina Peñalva volvió a hablar en Andate a dormir vos en C5N luego de la denuncia a su acosador Walter Graziano y aseguró que tuvo “las 24 horas más difíciles” de su vida. También le respondió al acusado, quien indicó que su fin era buscar dinero: “Yo trabajo desde los 18 años, no quiero la plata de nadie”.

La línea 148 está de paro.
Te puede interesar:

PARO de COLECTIVOS en el AMBA por TIEMPO INDEFINIDO: qué línea no presta servicio

En primer lugar, agradeció al apoyo de los medios de comunicación y los programas que se hicieron eco. “Realmente para mí fue un día muy difícil porque yo me venía negando a hacer pública esta noticia y lo que venía sucediendo porque no estoy acostumbrada a ser la noticia y no me sienta cómodo este lugar de salir a contar ni relatar algo difícil”.

“Le dieron una viralización al tema que todos sabemos que para la Justicia es importante. No debería serlo, pero la viralización de estos temas termina resultando favorable. La cantidad de chicas que se han contactado conmigo es tremenda. No importó el canal, no importó la ideología política, me han tratado con un gran respeto”, agregó.

Y admitió que hubo un avance judicial gracias a la viralización del caso: “Es muy difícil porque la Justicia se aceleró conmigo”. Y detalló: “La primera medida es que no puede contactarse conmigo a través de ninguna red social ni de WhatsApp. La segunda es una restricción de 500 metros de mi persona y la tercera es no puede mencionar mi nombre, ni hacer referencia, ni que se entienda que está hablando de mí ni tampoco quiere utilizar a nadie para acercarse a mí. No les puedo explicar la cantidad de marcas que me mandaron que él les había hablado para mandarme algo”.

LA DENUNCIA de AGUS PEÑALVA a su ACOSADOR

También aprovechó a empatizar con el caso de Soledad Larghi, la periodista que contó un caso de acoso vivido con otra persona, pero también citó a Guadalupe Vázquez, otra víctima de Graziano: “Fue la primera que tuvo una causa por esta persona, me contó que este hombre había estado preso un mes y ella se contactó conmigo y lo habló. Ella se puso a disposición mío y eso me impulsó a hacer la denuncia”.

“Me parece que la medida se queda corta. Es una persona que es impredecible y que tuvo problemas psicológicos. No sé cómo reacciona ante esto, ante la decisión de la Justicia”, analizó y contó el caso de Guadalupe, quien lo denunció y la primera medida que tomó el acosador fue acercarse a su casa. “Guadalupe me contó que la Policía tardó 50 minutos en llegar”.

Aclaró que todo seguirá depende la actitud de Graziano: “No sabemos cómo sigue esto, va a depender de la actitud de la persona que lo acaban de notificar. Ante la primera denuncia no le importó, la segunda no le importó, la tercera no le importó. Es una persona que está mal. Yo trabajo desde los 18 años, no quiero la plata de nadie. Laburo que ha mermado porque es difícil moverme. No quiero plata porque no es una denuncia civil, en una denuncia penal”.

Por último, reflexionó: “¿Por qué tiene que ser la mujer de ser la encargada de salvarse constantemente? ¿Por qué no le ponen una marca a ellos? Si vos intentás olvida que la estás pasando como el orto, la Policía te recuerda cada cuatro horas que encienda su dispositivo. Ni siquiera me genera enojo. Si la Justicia no actúa como corresponde, va a venir alguien más”.

Noticias relacionadas

play

Movilización a ANDIS tras la suspensión para tratar los aumentos en las prestaciones: "Es inaudito"

play

Horror en Las Toninas: mató a su jefe y se hizo pasar por él para vender sus cosas

La Escuela Primaria (EEP) N°63 está ubicada en el barrio Autódromo de Mar del Plata.

Mar del Plata: una alumna de primaria le pegó trompadas y patadas a la directora

Los autos podrán inscribirse online.

El Gobierno oficializó el lanzamiento del sistema RUNA: se podrán inscribir autos online a menor precio

Una imagen simbólica durante las protestas en las calles.

A ocho años de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado: cinco puntos para actualizar el caso

Un joven de 19 años mató a su madre y luego se quitó la vida

Macabro hallazgo en Jujuy: mató a su madre, vivió con su cuerpo y luego se arrojó de un puente

Rating Cero

Nico Vázquez desmintió el rumor de paternidad.

Nico Vázquez rompió el silencio sobre los rumores de paternidad con Dai Fernández: "No puedo creerlo"

Todo el look fue diseñado para reflejar una transición más introspectiva y artística.

La impresionante transformación de Tini Stoessel: lo filtró su peluquero

Thiago Medina, feliz tras superar un accidente de moto.

Thiago Medina habló de su milagrosa recuperación: "Estoy feliz de estar vivo"

Las series de Marvel se estrenan siempre en Disney+.

Marvel anunció la fecha de estreno de su serie más esperada: cuándo llega a Disney+

Ace Frehley, fundador de Kiss.

A los 74 años, murió el guitarrista Ace Frehley, miembro fundador de Kiss

La modelo aseguró que el cantante quería casarse con ella.

Conmovedor: el homenaje de la exnovia de Liam Payne en el aniversario de su muerte

últimas noticias

La línea 148 está de paro.

PARO de COLECTIVOS en el AMBA por TIEMPO INDEFINIDO: qué línea no presta servicio

Hace 6 minutos
play

Movilización a ANDIS tras la suspensión para tratar los aumentos en las prestaciones: "Es inaudito"

Hace 8 minutos
Bessent volvió a respaldar al gobierno de Javier Milei. 

Bessent confirmó la intervención de EEUU en el mercado para contener la cotización del dólar en Argentina

Hace 26 minutos
Lo Celso sorprendió en redes sociales con su look.

¡Adiós al Skinny! Gio Lo Celso marca tendencia con pantalones anchos que rompen las redes

Hace 29 minutos
La gastronomía encuentra en la trucha un punto de unión entre tradición y vanguardia.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una trucha deliciosa

Hace 42 minutos