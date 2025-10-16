Pablo Duggan repudió al acosador de Agustina Peñalva: "Walter Graziano es un psicópata"

El conductor de Duro de Domar, Pablo Duggan, aseguró que "Walter Graziano es un psicópata", luego de que se conociera la denuncia pública realizada por la periodista de C5N Agustina Peñalva por acoso.
Después de meses de hostigamiento, la co-conductora de Andate a dormir vos reveló que hizo tres denuncias y cuenta con un botón antipánico que le otorgaron en la quinta comisaría que visitó.
"Estamos con muchísima bronca por el terrible acoso, persecución, hostigamiento... La ha aterrorizado psicológicamente a Agustina Peñalva un tipo que es un miserable, que se llama Walter Graziano. Conozco muy bien todo lo que ha pasado. Walter Graziano es un psicópata", afirmó Duggan durante la emisión de este jueves.
"Nosotros lo trajimos al programa, yo lo invité al programa, mucho tiempo antes, porque conozco su trayectoria como economista. ¿Una persona puede ser un psicópata y un buen economista? Y, sí. Lamentablemente eso pasa. Cuando él vino acá se portó bien, no hubo ningún problema. No se cruzó ni con Agustina ni con nadie. Después dejó de venir al programa, pasaron por lo menos dos meses o tres meses que nos enteramos a través de Agustina que esta situación estaba ocurriendo", amplió el periodista.
Duggan calificó a Graciano como "un violador en potencia" y señaló que la situación que padece Peñalva "la viven muchísimas mujeres".
"Es inaceptable. Hemos visto los chats, es un tipo que no entiende que una mujer no quiere tener nada con él. No lo quiere ni ver, ni encontrárselo, ni recibir regalos, ni mensajes, ni nada", concluyó Duggan.