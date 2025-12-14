Advierten que la reforma laboral es "inconstitucional" e incrementará la litigiosidad de los trabajadores

14 de diciembre de 2025 Inicio
"Es la convalidación del poder del más fuerte y la desaparición del derecho del trabajo", señaló el abogado laboralista Gustavo Ciampa, al analizar la legislación que será tratada en sesiones extraordinarias e introduce cambios en las indemnizaciones, vacaciones y horas extras, entre otros puntos claves.

Pablo Daniel Olmedo
El Gobierno realizó el envío del proyecto de ley de reforma laboral al Congreso y desató una ola de cuestionamientos por parte de diversos actores de la política y la sociedad. El abogado laboralista Gustavo Ciampa advierte que la iniciativa, la cual introduce modificaciones en aspectos claves para los trabajadores, es "inconstitucional" y, en caso de aprobarse, aumentará la litigiosidad debido a varias inconsistencias jurídicas ya establecidas en la Constitución Nacional.

“Pro para los trabajadores la verdad que no hay ninguno, ni para ellos, ni para sus representaciones sindicales. Es un proyecto todo a la baja, degradando o suprimiendo derechos de los trabajadores, con una nítida antisindicalidad”, explicó en un primer momento el abogado en diálogo con C5N.

Para a posterior agregar: “Este proyecto lo que hace es desproteger a los trabajadores en los temas jurídicos que la Constitución Nacional le ordena. Desde ese punto de vista, y en caso de convertirse en ley, llevará a la declaración de inconstitucionalidad íntegramente o en algunos de sus artículos".

En este marco, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, salió a defender el proyecto al asegurar que la reforma generará "más empleo y mejores salarios", aunque confirmó que su aplicación abarcará tanto a los futuros contratos laborales como a los ya existentes. “Es un cambio en la ley y aplica a cualquier relación laboral. Estamos clarificando la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), y aplica a todo el mundo”, sostuvo el funcionario.

Para Ciampa,“en el texto de la ley se suprime que el empleador tenga la obligación de preservar la dignidad y los derechos patrimoniales de los empleadores. Esto que parece teórico, abstracto o distante, pero es el espíritu del proyecto”.

“Es un proyecto que pretende convertir lo que es el derecho del trabajo en patronal. Es la convalidación del poder del más fuerte y la desaparición del derecho del trabajo, tal como está entendido desde el nacimiento del constitucionalismo social hace más de 100 años”, remarcó.

En la misma linea de la entrevista, insistió: “De convertirse en ley, va a ser declarado inconstitucional porque es un claro incumplimiento de los mandatos constitucionales. Además, va a incrementar la litigiosidad laboral. Al trabajador que lo despidan y le pagan la indemnización reducida, ese trabajador va a iniciar un juicio para que le paguen el resto”.

La Ley de Modernización Laboral, así denominada de manera formal, no solo perjudica a los trabajadores, sino que también no establece beneficios para las pymes. El abogado laboralista analizó que "está hecha a medida de las grandes empresas y se genera un negocio donde algunas de ellas o fideicomisos, se apropian del 3% de la masa salarial", en referencia a la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que obliga a las empresas a realizar un aporte de dinero para abonar indemnizaciones, la cual se descuenta de los aportes al sistema previsional.

"Va ser la estafa de la década. Ya fue la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) creada durante los 90', ahora los Fondos de Asistencia Laboral van a serlo en los 20'”, advirtió Ciampa a C5N.

Los cuestionamientos del abogado laboralista fueron justificados por lo que ocurre en el resto de los paises en material laboral: "Va a contramano de lo que pasa en el mundo. Yo nunca vi una modernización laboral que atrase tanto".

"El mundo va hacia una reducción de la jornada laboral. Lo que avanzó la tecnología, los medios de producción torna incensario esto. El derecho del trabajo no genera empleo, pero si puede ayudar a redistribuir el trabajo existente.Que la misma cantidad de trabajo sea desempeñada por más trabajadores. Habló de una reducción en la jornada con mantenimiento de derechos salariales”, describió.

“Reducir la jornada de trabajo lleva a que más trabajadores sean contratados para ocupar y desempeñar los mismos puestos de trabajo. Esto lo está enseñando la experiencia mundial”, ejemplificó Ciampa sobre el final.

El proyecto fue firmado por el presidente Javier Milei y buscará ser tratado en el periodo de sesiones extraordinarias que arrancó el 10 de diciembre. Desde la CGT, cuestionaron el mismo y anunciaron una marcha para el próximo 18 de diciembre en Plaza de Mayo.

