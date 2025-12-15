Cinco delincuentes le intentaron robar, le pegaron un tiro en la pierna y se salvó de milagro

La joven había subido a su vehículo para ir a festejar el cumpleaños con sus amigas. Repentinamente, los ladrones intentaron emboscarla: uno de ellos le disparó, la lastimaron y huyeron.

Una joven fue víctima de un intento de robo cuando en la puerta de su casa cuando salía con su auto y cinco delincuentes intentaron emboscarla en la localidad bonaerense de Aldo Bozi: le pegaron un tiro en la pierna y se salvó de milagro.

El hecho ocurrió este domingo pasada las 22, cuando la víctima, identificada como Belén de 25 años, se disponía a salir de su casa con su vehículo Peugeot 208 color rojo para ir a festejar su cumpleaños con amigas . Al ver que dobló una Surán de color gris en la esquina intentó dejarlo pasar, pero repentinamente cuatro delincuentes descendieron.

“Levantá las manos, levantá las manos”, se los escucha amenazarla, quien al verlos acercarse la chica intentó agarrar su mochila e irse. Sin embargo, uno de ellos disparó y el resto salió corriendo para escapar finalmente sin robarles nada.

En las imágenes, de unas cámaras de seguridad de un vecino, se puede ver cómo tras los disparos los ladrones salen corriendo, se suben al vehículo, pero uno de ellos salió corriendo para otro lado, aunque luego regresó y se subió al auto con el resto de sus cómplices, quienes finalmente terminaron escapando.

Se presume que los asaltantes, pensaron que la chica tenía un arma y por eso dispararon, cuando en realidad solo intentó agarrar su mochila. La bala rozó la pierna de Belén y quedó impactado dentro del auto.

“Si vos ves el video no le dieron ni tiempo a nada. Se ve que ya vienen con esa intención de disparar. Una locura, la bala solamente le rozó la pierna y le dieron unos puntos. Ahora está descansando. Gracias a Dios no le pasó nada porque se desviaba un poquito el tiro y me la lastima por nada porque aparte ella el auto se los iba a dar”, relató Waikira, mamá de Belén en diálogo con C5N.

Lamentablemente, los delincuentes escaparon y la mujer aseguró que siguen prófugos. Al mismo tiempo, aseguró que la zona es insegura ya que “también le han robado a mi hijo acá en la puerta de casa”.

“A nosotros nos han robado dos veces también la camioneta, en la puerta de casa. Es más, a la vecina de frente la venía a visitar un familiar también se tiroteó acá en la puerta. Es un desastre, es un descontrol. Cada vez que salís acá no sabes con qué te encontrás”, concluyó.

“Estaba dispuesta a entregarles todo”, aseguró la víctima del intento del robo

Un día después del susto del intento de robo, Belén dio la versión de los hechos del domingo 14 que se dio en la puerta de su casa en Aldo Bonzi cuando iba a juntarse con sus amigas para festejar su cumpleaños que fue el jueves pasado.

“Cuando salgo, escucho la frenada del auto y se bajaron tan de golpe que ya vi a situación: era entregarme, directamente. Cuando vi la situación yo intento agarrar mi mochila y para mi pensaron que tenía un arma, a pesar que levanto las manos”, detalló en diálogo con la prensa.

En ese sentido mencionó que ella vio a dos ladrones que rodearon su auto y el que llegó por la izquierda tenía el arma en la mano y fue quien disparó. “Me dice ‘bajate’ y me apunta, siendo muy agresivo en todo momento. Estaba dispuesta a entregarle todo. Cuando voy a abrir la puerta, dispara y sale corriendo. Se asustaron de su propio disparo”, agregó.

Consultada por el disparo que recibió en la pierna y por el que recibió dos puntos recordó que “en el momento sentí el ardor, que me quemaba”: “Me preocupé de no estar herida en los órganos vitales, más que nada. Pero también tenía miedo que me rematen a mi o quisieran entrar a mi casa, por eso doy la vuelta para proteger a mi familia”.