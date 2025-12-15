15 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Escándalo en un torneo de fútbol infantil: los padres terminaron a las piñas en la final

Los incidentes se generaron en el partido entre Villa Heredia y 1° de Mayo, después de un aparente gesto por parte de uno de los entrenadores. La federación infantil expulsó a los dos clubes.

Por

Los padres terminaron a las piñas

Un grupo de padres se agarró a las piñas en el partido por la final de la Copa de Oro organizada por la Federación de Actividades Deportivas Infantiles de Avellaneda (FADI), protagonizada por chicos de apenas 6 años de 1° de Mayo y Villa Heredia.

El extraño caso que dejó sorprendida a toda la comunidad científica
Te puede interesar:

Sentía un olor extraño y no dijo nada pero cuando fue a hacer una consulta el médico reveló lo peor

A pesar de que se disputó en una cancha neutral, en las instalaciones del Club Pellerano, justamente como medida preventiva ante antecedentes de tensión. Sin embargo, ni siquiera ese recaudo logró evitar el escándalo.

Según se pudo observar en videos registrados por los propios padres presentes en la tribuna, tras el final del encuentro, un gesto de uno de los técnicos desató una reacción violenta por parte de adultos vinculados al club 1° de Mayo. La situación escaló rápidamente: comenzaron las agresiones físicas, con golpes y patadas a personas que estaban desprevenidas, primero dentro del campo de juego y luego en las tribunas.

Los chicos, de categoría 2019, se fueron llorando al vestuario mientras sus padres continuaban peleándose durante varios minutos. La secuencia de violencia se extendió entre cinco y diez minutos, aun cuando los niños ya no estaban en la cancha.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la FADI Avellaneda resolvió expulsar a ambos equipos del torneo, una medida que generó aún más tensión entre los involucrados. Además, se convocó a una reunión para el día siguiente con el objetivo de definir los pasos a seguir y posibles sanciones adicionales.

Noticias relacionadas

La historia del asesino en serie que desató una ola de crímenes inimaginables

Tenía un "castillo de asesinatos" en Chicago y aterrorizó a la ciudad por muchos años: quien es

Desde este lunes, el último tren desde Retiro hacia Pilar saldrá22:30, de lunes a viernes.

El tren San Martín cambia de horarios desde este lunes 15 de diciembre: cómo funcionará el servicio

Estos son los resultados del sorteo del domingo 14 de diciembre.

Quini 6: resultados del sorteo 3.330 del domingo 14 de diciembre de 2025

play

Cinco delincuentes le intentaron robar, le pegaron un tiro en la pierna y se salvó de milagro

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas en varias provincias.

Alerta por tormentas en siete provincias: cuándo llegan las lluvias

Luis Ventura, presidente de Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, apareció vestido de Dumbledore, el mítico personaje de Harry Potter.

Dedicatorias picantes, despechos y un disfraz de Dumbledore: los mejores momentos del Martin Fierro de streaming

Rating Cero

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron degollados tras una discusión con un familiar

Revelan detalles escalofriantes sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer

Reiner fue hallado muerto junto a su esposa.

Quién era Rob Reiner, el cineasta que dirigió Cuando Harry conoció a Sally

Daniel Craig destaca con su protagónico en la nueva película de Netflix. 
play

Furor en 2025 por una película de Netflix sobre un detective que se se une a un sacerdote

La serie es de lo más visto de Netflix.
play

Esta serie con desapariciones, drama y secretos del pasado es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

La reacción de Billy Crystal a la muerte de Rob Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally

La devastadora reacción de Billy Crystal a la muerte de Rob Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally

Nick Reiner es el principal sospechoso, tenía problemas condrogas y alcohol

Encontraron muerto al director de Cuando Harry conoció a Sally y a su esposa: su hijo, el principal sospechoso

últimas noticias

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron degollados tras una discusión con un familiar

Revelan detalles escalofriantes sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer

Hace 9 minutos
El entrenamiento de fuerza es clave durante la menopausia.

El ejercicio fundamental para que mujeres mayores de 50 años lleguen saludables a los 80

Hace 19 minutos
Reiner fue hallado muerto junto a su esposa.

Quién era Rob Reiner, el cineasta que dirigió Cuando Harry conoció a Sally

Hace 28 minutos
Según explican especialistas en nutrición, la relación del organismo con la lactosa cambia a lo largo de la vida.

Esto le pasa al cuerpo si dejás de consumir lácteos: la palabra de un nutricionista

Hace 30 minutos
El extraño caso que dejó sorprendida a toda la comunidad científica

Sentía un olor extraño y no dijo nada pero cuando fue a hacer una consulta el médico reveló lo peor

Hace 31 minutos