Escándalo en un torneo de fútbol infantil: los padres terminaron a las piñas en la final Los incidentes se generaron en el partido entre Villa Heredia y 1° de Mayo, después de un aparente gesto por parte de uno de los entrenadores. La federación infantil expulsó a los dos clubes.







Un grupo de padres se agarró a las piñas en el partido por la final de la Copa de Oro organizada por la Federación de Actividades Deportivas Infantiles de Avellaneda (FADI), protagonizada por chicos de apenas 6 años de 1° de Mayo y Villa Heredia.

A pesar de que se disputó en una cancha neutral, en las instalaciones del Club Pellerano, justamente como medida preventiva ante antecedentes de tensión. Sin embargo, ni siquiera ese recaudo logró evitar el escándalo.

Según se pudo observar en videos registrados por los propios padres presentes en la tribuna, tras el final del encuentro, un gesto de uno de los técnicos desató una reacción violenta por parte de adultos vinculados al club 1° de Mayo. La situación escaló rápidamente: comenzaron las agresiones físicas, con golpes y patadas a personas que estaban desprevenidas, primero dentro del campo de juego y luego en las tribunas.

Los chicos, de categoría 2019, se fueron llorando al vestuario mientras sus padres continuaban peleándose durante varios minutos. La secuencia de violencia se extendió entre cinco y diez minutos, aun cuando los niños ya no estaban en la cancha.