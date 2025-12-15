La devastadora reacción de Billy Crystal a la muerte de Rob Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally

La policía halló al cineasta de 78 años en su propiedad de Los Ángeles, con signos de haber sufrido heridas de armas blancas. La familia confirmó la noticia.

La reacción de Billy Crystal a la muerte de Rob Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally

Hollywood atraviesa horas de profundo impacto tra s la muerte del reconocido cineasta Rob Reiner, director de Cuando Harry conoció a Sally . Fue hallado sin vida junto a su esposa, Michele Singer Reiner, en su propiedad de Los Ángeles.

La familia Reiner confirmó el fallecimiento a través de un comunicado: “Con profunda tristeza anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil ”.

De acuerdo con el medio The Blast, los bomberos acudieron al domicilio alrededor de las 15.30 tras un llamado por una emergencia médica. Al llegar, encontraron los cuerpos de un hombre de 78 años y una mujer de 68, ambos con aparentes heridas de arma blanca. Posteriormente, los registros de propiedad confirmaron que la vivienda pertenecía a Reiner.

En una conferencia de prensa, los organismos de seguridad señalaron que por el momento no hay sospechosos identificados ni personas detenidas. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho.

Tras conocerse la noticia, amigos cercanos del director comenzaron a llegar. Entre ellos se encontraban los comediantes Billy Crystal y Larry David, quienes permanecieron brevemente en la propiedad antes de retirarse. Según testigos, Crystal se mostró visiblemente afectado y “al borde del llanto” al abandonar la casa , una imagen que rápidamente se difundió en Hollywood y en redes sociales.

La amistad entre Reiner y Crystal se remontaba a casi 50 años, cuando se conocieron en 1975 durante el rodaje de la serie All in the Family, donde interpretaban a mejores amigos. Aquella química en pantalla dio origen a un vínculo que se mantuvo durante décadas, incluso hasta el día de la muerte del cineasta.

“Realmente funcionó y dijimos: ‘Se siente tan bien en el escenario, ¿por qué no mantenerlo en nuestras vidas?’”, recordó Crystal en una oportunidad, a la vez que agregó: “Nos hicimos mejores amigos. Cuando me mudé aquí, pasamos todo tipo de tiempo juntos”.

La relación artística alcanzó un lugar icónico cuando Reiner dirigió a Crystal en el clásico de 1989 Cuando Harry conoció a Sally, escrito por Nora Ephron y protagonizado por Meg Ryan. Crystal evocó la primera proyección del film junto a su amigo con una frase que hoy cobra un sentido especial: “Simplemente nos tomamos de la mano porque sabíamos que algo emocionante iba a suceder en esa película”.

Quiénes eran Rob Reiner y Michele Singer

Rob Reiner fue un director, productor y actor con una trayectoria de más de cinco décadas en la industria del entretenimiento estadounidense. Nacido en 1947 en el Bronx, en Nueva York, y creció en un entorno ligado al espectáculo, ya que fue hijo del comediante Carl Reiner y de la actriz y cantante Estelle Lebost.

Reiner siguió sus pasos apareciendo en películas como Sintonía de amor y El lobo de Wall Street, entre otros. En televisión, también apareció como él mismo en El show de Larry Sanders, Curb Your Enthusiasm, 30 Rock y Los magos de Waverly Place. También participó en New Girl, Hollywood, The Good Fight y, más recientemente, The Bear.

Por su parte, Michele Singer fue una productora, actriz y fotógrafa destacada, y colaboró con Reiner en muchos de sus proyectos más famosos. Comenzó su carrera como fotógrafa, trabajando en los videojuegos MysteryDisc y en el thriller Misery", dirigido por su esposo.

También actuó, protagonizando la película navideña de Nora Ephron Mixed Nuts, y produjo varias películas de Reiner, incluyendo Shock and Awe y Spinal Tap II: The End Continues, que se estrenó este año.

Además, fue nominada a un Emmy por el documental Albert Brooks: Defending My Life, que produjo y que fue dirigido por su esposo. También produjo God & Country, un documental sobre el nacionalismo cristiano en Estados Unidos.