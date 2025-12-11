Federico Sturzenegger aseguró que la reforma laboral generará "más empleo y mejores salarios" El ministro de Desregulación y Transformación del Estado defendió el proyecto de "modernización laboral" que el Gobierno envió al Congreso. Por + Seguir en







El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la reforma laboral que el gobierno envió al Congreso y aseguró que generará "más empleo y mejores salarios". Además, el funcionario de Javier Milei analizó en X los cuatro pilares del proyecto de "modernización laboral".

"Es una reforma a favor del trabajador y de las empresas cuyos ingresos habían sido carancheados por la casta", insistió el exsecretario de Política Económica de Fernando de la Rúa y expresidente del Banco Central de Mauricio Macri.

MODERNIZACIÓN LABORAL II. Estas últimas semanas ha habido mucha discusión sobre el tema laboral. Ahora con el proyecto enviado por el Ejecutivo al Senado podemos comentar con precisión sus puntos más centrales.

Que tenemos un problema es claro. Argentina tiene casi la mitad de…



Que tenemos un problema es claro. Argentina tiene casi la mitad de… — Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 11, 2025 La reforma laboral se tratará durante las sesiones extraordinarias en el Congreso que iniciaron este miércoles y deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado para convertirse en ley.

Los cuatro pilares de la reforma laboral, según Federico Sturzenegger Empleo. El funcionario consideró que "la caída de la ultraactividad", la prelación de los convenios "inferiores" y los "sindicatos de empresa" dan lugar a una "modernización laboral" y a una "federalización de la negociación salarial". Más salario. Sturzenegger infirió que la reducción de las "cargas laborales", la creación del "Fondo de Asistencia Laboral (FAL)" y la revisión de los convenios se traducirán en un aumento de los salarios, ya que la parte empleadora reducirá su gasto por persona contratada. Menos litigios. El ministro celebró el traspaso de la justicia laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que los "cambios en la Ley de Contrato de Trabajo" darán "más flexibilidad al trabajador" y evitarán "las sorpresas judiciales para el empleador". Menores costos fiscales. Además de la reducción de las "cargas laborales", el economista enumeró que "se baja el impuesto a las ganancias corporativas, se permite la actualización de los quebrantos impositivos y se incorpora un programa de incentivos de inversiones medianas que incluyen amortización acelerada y devolución de IVA".