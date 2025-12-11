Federico Sturzenegger aseguró que la reforma laboral generará "más empleo y mejores salarios"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la reforma laboral que el gobierno envió al Congreso y aseguró que generará "más empleo y mejores salarios". Además, el funcionario de Javier Milei analizó en X los cuatro pilares del proyecto de "modernización laboral".
"Es una reforma a favor del trabajador y de las empresas cuyos ingresos habían sido carancheados por la casta", insistió el exsecretario de Política Económica de Fernando de la Rúa y expresidente del Banco Central de Mauricio Macri.
La reforma laboral se tratará durante las sesiones extraordinarias en el Congreso que iniciaron este miércoles y deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado para convertirse en ley.