15 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Alerta por tormentas en siete provincias: cuándo llegan las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos amarillo y naranja en varios distritos, luego de un fin de semana con lluvias en varias partes del país que trajeron alivio a las altas temperaturas.

Por
Hay alerta amarilla y naranja por tormentas en varias provincias.

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas en varias provincias.

Télam

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas en siete provincias para este lunes, luego de un fin de semana con lluvias en varias partes del país que trajeron alivio a las altas temperaturas.

Fuertes tormentas se desatarán sobre la Ciudad de Buenos Aires durante el domingo.
Te puede interesar:

Cuándo llueve en Buenos Aires: alerta por tormenta en 11 provincias

El organismo advirtió sobre tormentas, con aviso amarillo para el norte de Santa Fe, norte de Entre Ríos, norte de Santiago del Estero, noroeste de Chaco, centro de Formosa y sur, centro y noreste de Corrientes.

Además, hay alerta naranja por tormentas en el centro y sur de Chaco, este de Formosa, noroeste de Corrientes y la totalidad del territorio de Misiones.

smn servicio meteorológico nacional clima alertas 15 diciembre 2025
El SMN emitió alertas por tormentas, viento y lluvias.

El SMN emitió alertas por tormentas, viento y lluvias.

Por otro lado, el SMN emitió alerta amarilla por viento para la costa de Santa Cruz y el este de Salta, y por lluvias para la costa del departamento Ushuaia en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Esta condición implica lluvias de hasta 10 milímetros en 12 horas o 15 en 24 horas.

Semana con ascenso de la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una temperatura que oscilará entre 19° y 28° para este lunes, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora durante la tarde provenientes del sudoeste. Tras el alivio del domingo, durante la semana el mercurio irá en ascenso hasta volver a superar los 30° el jueves.

smn servicio meteorológico nacional clima pronóstico 15 diciembre 2025
Las temperaturas irán en ascenso durante la semana.

Las temperaturas irán en ascenso durante la semana.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las provincias de Córdoba, San Luis y Mendoza se encuentran bajo alerta por tormentas. 

Fuertes tormentas, granizo y ráfagas intensas para Buenos Aires: a qué hora llueve este sábado 13 de diciembre

Habrá lluvias y granizos en algunas partes del país.

Alerta meteorológica por vientos, lluvias y tormentas en 10 provincias argentinas

Este fenómeno podría afectar algunas regiones del país durante la tarde noche.

Inminente impacto de un ciclón que traerá fuertes tormentas, lluvias y granizo en Argentina

Las provincias bajo alerta son San Luis, Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Mendoza, y Chubut.

Alerta meteorológica por tormentas y granizo para Buenos Aires y otras seis provincias

Llueve hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Pronóstico del tiempo para Buenos Aires: a qué hora llegan las tormentas y la lluvia en CABA

Las tormentas azotan a varias provincias este lunes feriado, en el cierre del fin de semana largo.

Chau calor extremo: el fin de semana largo cierra con alerta por tormentas en 9 provincias

Rating Cero

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron degollados tras una discusión con un familiar

Revelan detalles escalofriantes sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer

Reiner fue hallado muerto junto a su esposa.

Quién era Rob Reiner, el cineasta que dirigió Cuando Harry conoció a Sally

Daniel Craig destaca con su protagónico en la nueva película de Netflix. 
play

Furor en 2025 por una película de Netflix sobre un detective que se se une a un sacerdote

La serie es de lo más visto de Netflix.
play

Esta serie con desapariciones, drama y secretos del pasado es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

La reacción de Billy Crystal a la muerte de Rob Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally

La devastadora reacción de Billy Crystal a la muerte de Rob Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally

Nick Reiner es el principal sospechoso, tenía problemas condrogas y alcohol

Encontraron muerto al director de Cuando Harry conoció a Sally y a su esposa: su hijo, el principal sospechoso

últimas noticias

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron degollados tras una discusión con un familiar

Revelan detalles escalofriantes sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer

Hace 7 minutos
El entrenamiento de fuerza es clave durante la menopausia.

El ejercicio fundamental para que mujeres mayores de 50 años lleguen saludables a los 80

Hace 17 minutos
Reiner fue hallado muerto junto a su esposa.

Quién era Rob Reiner, el cineasta que dirigió Cuando Harry conoció a Sally

Hace 26 minutos
Según explican especialistas en nutrición, la relación del organismo con la lactosa cambia a lo largo de la vida.

Esto le pasa al cuerpo si dejás de consumir lácteos: la palabra de un nutricionista

Hace 28 minutos
El extraño caso que dejó sorprendida a toda la comunidad científica

Sentía un olor extraño y no dijo nada pero cuando fue a hacer una consulta el médico reveló lo peor

Hace 29 minutos