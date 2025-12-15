Alerta por tormentas en siete provincias: cuándo llegan las lluvias El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos amarillo y naranja en varios distritos, luego de un fin de semana con lluvias en varias partes del país que trajeron alivio a las altas temperaturas. Por + Seguir en







Hay alerta amarilla y naranja por tormentas en varias provincias. Télam

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas en siete provincias para este lunes, luego de un fin de semana con lluvias en varias partes del país que trajeron alivio a las altas temperaturas.

El organismo advirtió sobre tormentas, con aviso amarillo para el norte de Santa Fe, norte de Entre Ríos, norte de Santiago del Estero, noroeste de Chaco, centro de Formosa y sur, centro y noreste de Corrientes.

Además, hay alerta naranja por tormentas en el centro y sur de Chaco, este de Formosa, noroeste de Corrientes y la totalidad del territorio de Misiones.

smn servicio meteorológico nacional clima alertas 15 diciembre 2025 El SMN emitió alertas por tormentas, viento y lluvias. SMN Por otro lado, el SMN emitió alerta amarilla por viento para la costa de Santa Cruz y el este de Salta, y por lluvias para la costa del departamento Ushuaia en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Esta condición implica lluvias de hasta 10 milímetros en 12 horas o 15 en 24 horas.

Semana con ascenso de la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires El SMN anticipa una temperatura que oscilará entre 19° y 28° para este lunes, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora durante la tarde provenientes del sudoeste. Tras el alivio del domingo, durante la semana el mercurio irá en ascenso hasta volver a superar los 30° el jueves. smn servicio meteorológico nacional clima pronóstico 15 diciembre 2025 Las temperaturas irán en ascenso durante la semana. SMN