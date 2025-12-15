El ejercicio fundamental para que mujeres mayores de 50 años lleguen saludables a los 80 La menopausia influye en la pérdida de masa muscular y densidad ósea, y es clave contrarrestar este proceso con actividad física. Los expertos recomiendan una rutina que solo toma 10 minutos al día. Por + Seguir en







El entrenamiento de fuerza es clave durante la menopausia.

A partir de los 50 años, es clave que las mujeres entrenen para llegar saludables a la tercera edad.

La menopausia acelera la pérdida de masa muscular y densidad ósea, lo que puede dificultar tareas de la vida cotidiana.

Los expertos recomiendan hacer ejercicios de saltos durante 10 minutos, tres días a la semana, para fortalecer el sistema esquelético.

También aconsejan sumar entrenamiento de fuerza y sprints breves. Nunca es tarde para empezar a entrenar, pero hay momentos de la vida donde la necesidad de fortalecer los músculos se vuelve clave en el largo plazo. En el caso de las mujeres, a partir de los 50 años es fundamental que hagan un ejercicio específico para llegar saludables a los 80.

Distintos estudios científicos advierten que la menopausia no solo influye en la pérdida de fuerza y masa muscular, un fenómeno que suele darse con el paso de los años, sino que también provoca una pérdida significativa de masa ósea en un período corto de tiempo.

En este contexto, el entrenamiento de fuerza debe ser central en la rutina de cualquier mujer mayor de 50 años, siempre adaptado a sus posibilidades y estado físico. Fortalecer los músculos ayuda a realizar tareas de la vida diaria sin problemas, cuidar la postura y garantizar la independencia.

EJERCICIOS PERSONAS MAYORES FREEPIK Cuál es el ejercicio para llegar bien a los 80 años Dentro de la rutina de entrenamiento que deben realizar las mujeres mayores de 50 años, los expertos recomiendan hacer 10 minutos de saltos, tres veces a la semana. Contrario a lo que se podría pensar, no se trata de un trabajo suave, ya que tiene un gran impacto en los huesos y el sistema esquelético.

La explicación científica es que este tipo de rutinas breves pero intensas activan mecanismos relacionados con la densidad mineral ósea, la fuerza reactiva y el equilibrio dinámico. De esta manera, el organismo logra contrarrestar la pérdida de masa ósea que se produce durante la menopausia.

Este ejercicio también mejora la coordinación y la estabilidad, dos factores claves en la tercera edad. Además de la rutina de saltos, los expertos aconsejan hacer entrenamiento de fuerza con carga externa y sprints breves en intervalos para mejorar la masa muscular.