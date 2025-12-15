IR A
Revelan detalles escalofriantes sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer

La pareja cineasta fue encontrada muerta con heridas de arma blanca. Su hija los encontró en su casa. Sospechan que el autor podría haber sido uno de sus hijos, Nick.

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron degollados tras una discusión con un familiar

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron degollados tras una discusión con un familiar

Nick Reiner es el principal sospechoso, tenía problemas condrogas y alcohol
Noticia en desarrollo.-

