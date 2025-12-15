15 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Sentía un olor extraño y no dijo nada pero cuando fue a hacer una consulta el médico reveló lo peor

Este caso vuelve a poner en foco la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo y consultar ante cualquier cambio inusual.

Por
El extraño caso que dejó sorprendida a toda la comunidad científica

El extraño caso que dejó sorprendida a toda la comunidad científica

  • Sam comenzó a percibir olores químicos inexplicables que luego se identificaron como “auras”, señales previas a convulsiones.
  • Sufrió una convulsión tónico-clónica en el metro de Londres, lo que derivó en su internación y estudios médicos.
  • Una resonancia magnética confirmó la presencia de un tumor cerebral grande y de forma irregular. Fue tratado con radioterapia y quimioterapia durante más de un año, con fuertes efectos secundarios físicos.
  • A pesar del diagnóstico, logró importantes metas personales, como cumplir 40 años y competir en una prueba deportiva exigente.

El cuerpo suele enviar señales de alerta que, por cotidianas o extrañas que parezcan, no siempre reciben la atención necesaria. En muchos casos, síntomas que se minimizan o se atribuyen al estrés, al cansancio o a molestias pasajeras pueden esconder cuadros de mayor gravedad.

La historia del asesino en serie que desató una ola de crímenes inimaginables
Te puede interesar:

Tenía un "castillo de asesinatos" en Chicago y aterrorizó a la ciudad por muchos años: quien es

Eso fue lo que ocurrió cuando Sam Suriakumar comenzó a percibir un olor extraño de forma persistente, una sensación difícil de explicar y que decidió ignorar durante un tiempo. Con el correr de los días, esa percepción anómala no desapareció, pero tampoco fue motivo suficiente para una consulta urgente. Recién al acudir al médico por otros malestares, el profesional detectó que ese síntoma aparentemente menor era, en realidad, una pista clave de un problema de salud serio.

Qué diagnóstico le dio el médico al hombre que sentía un olor extraño en momentos puntuales

Materia gris cerebro Covid-19

En febrero de 2020, Sam, un hombre activo y saludable, comenzó a percibir señales inusuales en su día a día. Durante la semana previa al 4 de febrero, sintió en varias ocasiones un olor químico repentino, intenso y breve, que desaparecía en menos de un minuto. No le dio importancia y asumió que era una sensación pasajera. El aroma, similar al de la lavandina, incluso lo llevó a pensar que alguien había limpiado la casa. Sin embargo, ese martes la percepción se volvió persistente y abrumadora, y Sam entendió que algo no estaba bien.

Más tarde supo que ese olor intenso, que le llenaba la boca y le generaba malestar, era lo que los médicos denominan “aura ”, un síntoma que puede anticipar determinados tipos de convulsiones. La situación se agravó cuando, tras experimentar una sensación similar en el gimnasio, sufrió una convulsión tónico-clónica generalizada mientras viajaba en el metro de Londres. El episodio fue tan violento que cayó de su asiento, se dislocó un hombro y debió ser asistido por una ambulancia. Durante el traslado al hospital, volvió a convulsionar.

Según explican desde Johns Hopkins Medicine, las convulsiones tónico-clónicas combinan una fase de rigidez muscular con otra de sacudidas involuntarias, y pueden estar precedidas por un “aura”, que se manifiesta con olores extraños, mareos, náuseas o ansiedad.

En el hospital, Sam fue sometido a múltiples estudios, entre ellos escáneres y una punción lumbar. Finalmente, una resonancia magnética confirmó el diagnóstico más temido: un tumor cerebral grande, de forma irregular y extendida, que él describió como una telaraña.

En julio de 2023, mientras se encontraba en Brasil por un casamiento, su neurocirujano lo llamó para informarle que el tumor había crecido y que era necesario operarse pronto. En agosto se realizó una biopsia y comenzó un tratamiento intenso que incluyó treinta sesiones de radioterapia en el Royal Marsden Hospital de Sutton y un año completo de quimioterapia, que finalizó en septiembre de 2024. Los efectos secundarios fueron duros: náuseas, vómitos y una pérdida de peso cercana a los veinte kilos.

Aun así, Sam logró hitos personales que consideraba imposibles: cumplió 40 años en julio de 2025 y, meses antes, participó en una exigente competencia de fitness, demostrando que la enfermedad no había logrado derrotarlo.

Noticias relacionadas

Desde este lunes, el último tren desde Retiro hacia Pilar saldrá22:30, de lunes a viernes.

El tren San Martín cambia de horarios desde este lunes 15 de diciembre: cómo funcionará el servicio

Estos son los resultados del sorteo del domingo 14 de diciembre.

Quini 6: resultados del sorteo 3.330 del domingo 14 de diciembre de 2025

play

Cinco delincuentes le intentaron robar, le pegaron un tiro en la pierna y se salvó de milagro

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas en varias provincias.

Alerta por tormentas en siete provincias: cuándo llegan las lluvias

play

Escándalo en un torneo de fútbol infantil: los padres terminaron a las piñas en la final

Luis Ventura, presidente de Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, apareció vestido de Dumbledore, el mítico personaje de Harry Potter.

Dedicatorias picantes, despechos y un disfraz de Dumbledore: los mejores momentos del Martin Fierro de streaming

Rating Cero

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron degollados tras una discusión con un familiar

Revelan detalles escalofriantes sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer

Reiner fue hallado muerto junto a su esposa.

Quién era Rob Reiner, el cineasta que dirigió Cuando Harry conoció a Sally

Daniel Craig destaca con su protagónico en la nueva película de Netflix. 
play

Furor en 2025 por una película de Netflix sobre un detective que se se une a un sacerdote

La serie es de lo más visto de Netflix.
play

Esta serie con desapariciones, drama y secretos del pasado es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

La reacción de Billy Crystal a la muerte de Rob Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally

La devastadora reacción de Billy Crystal a la muerte de Rob Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally

Nick Reiner es el principal sospechoso, tenía problemas condrogas y alcohol

Encontraron muerto al director de Cuando Harry conoció a Sally y a su esposa: su hijo, el principal sospechoso

últimas noticias

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron degollados tras una discusión con un familiar

Revelan detalles escalofriantes sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer

Hace 11 minutos
El entrenamiento de fuerza es clave durante la menopausia.

El ejercicio fundamental para que mujeres mayores de 50 años lleguen saludables a los 80

Hace 21 minutos
Reiner fue hallado muerto junto a su esposa.

Quién era Rob Reiner, el cineasta que dirigió Cuando Harry conoció a Sally

Hace 30 minutos
Según explican especialistas en nutrición, la relación del organismo con la lactosa cambia a lo largo de la vida.

Esto le pasa al cuerpo si dejás de consumir lácteos: la palabra de un nutricionista

Hace 32 minutos
El extraño caso que dejó sorprendida a toda la comunidad científica

Sentía un olor extraño y no dijo nada pero cuando fue a hacer una consulta el médico reveló lo peor

Hace 33 minutos