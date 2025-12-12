La posición de las pymes sobre la reforma laboral que propone el Gobierno

Distintas cámaras manifestaron su postura sobre proyecto legislativo que será tratado en sesiones extraordinarias e introduce cambios en aspectos claves para los trabajadores. "Puede haber artículos positivos y otros muy negativos”, señalaron.

Las pymes manifestaron una primera posición a la ley de reforma laboral impulsada por el Gobierno , que introduce modificaciones en temas sensibles para los trabajadores, como las vacaciones, indemnizaciones, despidos y horas extras. Con guiños y críticas, distintas cámaras manifestaron su postura y señalaron que "puede haber artículos positivos y otros muy negativos”.

El titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Julián Moreno, advirtió que la reforma “es un tiro en el pie” para los trabajadores: “Los principales clientes de las pymes provienen del mercado interno y eso se alimenta por el salario de los trabajadores, que se va a ver reducido".

En el mismo sentido, entiende que "ninguna reforma que se haya aplicado en el mundo, en un momento recesivo como el actual, generó empleo o mercado interno”.

Por su parte, el vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Vicente Lourenzo señaló en diálogo con NA que el articulado de la ley está siendo estudiado por los equipos técnicos y legales de la entidad. Si bien evitó una postura categórica, admitió que la iniciativa “puede contener artículos positivos y otros muy negativos” , lo que anticipa un posicionamiento matizado en las próximas horas.

A diferencia de sus colegas, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) , Daniel Rosato , destacó la importancia del Fondo de Cese Laboral (FCL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismos que, según recordó, ya habían sido impulsados por IPA en un proyecto previo.

El presidente de IPA afirmó que ese punto de la reforma laboral “les permitirá a los trabajadores tener el fondo de cese en todo momento, siempre que cambie de empresa”, al sostener que “el empleado tendrá la opción de llevarse esa liquidación o de sostenerlo en una caja hasta el momento de su jubilación, lo que generará contar con un monto extraordinario que acumuló durante su etapa laboral, a diferencia de la actualidad cuando sólo recibe felicitaciones por su carrera”.

En el mismo sentido, pidió que el Congreso pueda abrir las puertas para debatir con las pymes modificaciones al proyecto de reforma laboral: “Creemos que un proyecto con el mayor consenso de los distintos sectores, no sólo los legislativos, hará posibles las reformas. Porque después de la ley llega la realidad y si su aplicación es inviable por protestas judiciales y en las calles, de nada servirán estos cambios”.

Daniel-Rosato-750x452 Daniel Rosato, titular de IPA.

El presidente de IPA destacó la importancia de promover un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RINI), aunque recordó que las Pymes presentaron un proyecto que “también cuenta con un profundo debate entre las organizaciones empresariales, que se llama Régimen de Incentivos para Pymes Industriales (RIPI), que ofrece una estabilidad normativa, beneficios fiscales (alícuota de Ganancias del 25%, amortización acelerada, créditos fiscales) y facilidades cambiarias para Pymes, buscando promover la inversión, empleo y desarrollo productivo a través de sectores clave y un balance fiscal positivo en Argentina”.

“Lo importante es evitar debatir lo que ya se dialogó, para poder usar el tiempo en mejorar lo que se viene hablando con mucha certeza. Creemos que una reforma laboral es posible con diálogo y acuerdo, porque necesitamos trabajadores con mayores beneficios, como también Pymes que no sean rehenes de la falta de seguridad jurídica. Necesitamos planificar un futuro en donde las inversiones sean el centro y no que ese eje sean los pagos millonarios a juicios laborales que no buscan justicia, sino aprovecharse de las Pymes”, concluyó Rosato.