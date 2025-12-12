12 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La posición de las pymes sobre la reforma laboral que propone el Gobierno

Distintas cámaras manifestaron su postura sobre proyecto legislativo que será tratado en sesiones extraordinarias e introduce cambios en aspectos claves para los trabajadores. "Puede haber artículos positivos y otros muy negativos”, señalaron.

Por
Las pymes fijaron postura a la reforma laboral del Gobierno. 

Las pymes fijaron postura a la reforma laboral del Gobierno.  

Las pymes manifestaron una primera posición a la ley de reforma laboral impulsada por el Gobierno, que introduce modificaciones en temas sensibles para los trabajadores, como las vacaciones, indemnizaciones, despidos y horas extras. Con guiños y críticas, distintas cámaras manifestaron su postura y señalaron que "puede haber artículos positivos y otros muy negativos”.

Cuenta DNI lanzó una promoción especial en carnicerías para despedir el año.
Te puede interesar:

De esta forma podés comprar la carne para la cena de navidad con descuento si tenés Cuenta DNI

El titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Julián Moreno, advirtió que la reforma “es un tiro en el pie” para los trabajadores: “Los principales clientes de las pymes provienen del mercado interno y eso se alimenta por el salario de los trabajadores, que se va a ver reducido".

En el mismo sentido, entiende que "ninguna reforma que se haya aplicado en el mundo, en un momento recesivo como el actual, generó empleo o mercado interno”.

Por su parte, el vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Vicente Lourenzo señaló en diálogo con NA que el articulado de la ley está siendo estudiado por los equipos técnicos y legales de la entidad. Si bien evitó una postura categórica, admitió que la iniciativa “puede contener artículos positivos y otros muy negativos”, lo que anticipa un posicionamiento matizado en las próximas horas.

A diferencia de sus colegas, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, destacó la importancia del Fondo de Cese Laboral (FCL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismos que, según recordó, ya habían sido impulsados por IPA en un proyecto previo.

El presidente de IPA afirmó que ese punto de la reforma laboral “les permitirá a los trabajadores tener el fondo de cese en todo momento, siempre que cambie de empresa”, al sostener que “el empleado tendrá la opción de llevarse esa liquidación o de sostenerlo en una caja hasta el momento de su jubilación, lo que generará contar con un monto extraordinario que acumuló durante su etapa laboral, a diferencia de la actualidad cuando sólo recibe felicitaciones por su carrera”.

En el mismo sentido, pidió que el Congreso pueda abrir las puertas para debatir con las pymes modificaciones al proyecto de reforma laboral: “Creemos que un proyecto con el mayor consenso de los distintos sectores, no sólo los legislativos, hará posibles las reformas. Porque después de la ley llega la realidad y si su aplicación es inviable por protestas judiciales y en las calles, de nada servirán estos cambios”.

Daniel-Rosato-750x452
Daniel Rosato, titular de IPA.

Daniel Rosato, titular de IPA.

El presidente de IPA destacó la importancia de promover un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RINI), aunque recordó que las Pymes presentaron un proyecto que “también cuenta con un profundo debate entre las organizaciones empresariales, que se llama Régimen de Incentivos para Pymes Industriales (RIPI), que ofrece una estabilidad normativa, beneficios fiscales (alícuota de Ganancias del 25%, amortización acelerada, créditos fiscales) y facilidades cambiarias para Pymes, buscando promover la inversión, empleo y desarrollo productivo a través de sectores clave y un balance fiscal positivo en Argentina”.

“Lo importante es evitar debatir lo que ya se dialogó, para poder usar el tiempo en mejorar lo que se viene hablando con mucha certeza. Creemos que una reforma laboral es posible con diálogo y acuerdo, porque necesitamos trabajadores con mayores beneficios, como también Pymes que no sean rehenes de la falta de seguridad jurídica. Necesitamos planificar un futuro en donde las inversiones sean el centro y no que ese eje sean los pagos millonarios a juicios laborales que no buscan justicia, sino aprovecharse de las Pymes”, concluyó Rosato.

Noticias relacionadas

El dólar oficial cotiza abajo de lo de $1.500. 

El dólar cierra la semana con leve suba, pero abajo de los $1.500

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la fecha de vencimiento del monotributo correspondiente a diciembre de 2025.

Cuál es la fecha límite para pagar el monotributo de ARCA en diciembre 2025

Anses indicó quiénes pueden acceder al programa Beneficios Anses.

Quiénes pueden acceder a los reintegros de Beneficios ANSES para aprovechar en las Fiestas

La ANSES proporciona un valioso beneficio al comprar productos y mercaderías.

El descuento de ANSES para hacer compras para las Fiestas: de qué se trata

Anses detalló qué benefeciarios cobran antes de Navidad.

Atención ANSES: quiénes cobran sus haberes antes de Navidad 2025

El Tesoro aceleró la compra de dólares en el MULC.

El Tesoro volvió a comprar dólares: lleva casi u$s300 millones de cara al vencimiento de enero con bonistas privados

Rating Cero

¿Quién quedará eliminado?

Se filtró el nombre de la próxima eliminada de MasterChef: "Si se graba a esa hora, ella no está"

Vuelve Euphoria en 2026.
play

Los lanzamientos de HBO para 2026: Euphoria, House of Dragons y Margarita, entre las mejores propuestas

El periodista Franco Torchia, invitado especial en TVR.

Franco Torchia, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Deseo de matar regresó de manera explosiva al catálogo de Netflix con Bruce Willis y generó un fenómeno que pocos anticiparon. Aunque se trata de una película estrenada en 2018.
play

De qué se trata Deseo de matar, la película de Bruce Willis que llegó a Netflix y se volvió furor

La serie de Marvel hasta tuvo una continuación en la actualidad gracias a su éxito en los 90.

Dirigió una de las series más famosas de Marvel y ahora critica a todo Hollywood: quien es y qué dijo

El comunicado oficial confirma que Levinton fue operado.

Operaron a Joaquín Levinton tras el infarto: el comunicado oficial de Turf

últimas noticias

Así es la estatua de 70 metros que inaugurará Lionel Messi.

Así es la estatua de 20 metros de altura que inaugurará Messi en India

Hace 36 minutos
La Justicia le ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad. 

Revés para el Gobierno: la Justicia le ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 44 minutos
River publicó los detalles para el nuevo TLM 2026.

Arrancó el plazo para que los hinchas de River renueven TLM del Apertura 2026: todas las fechas y precios

Hace 1 hora
El hombre había recuperado su libertad horas antes de su muerte. 

A plena luz del día asesinaron de un tiro a un hombre que pasó 20 años preso por abuso y asesinato

Hace 1 hora
¿Quién quedará eliminado?

Se filtró el nombre de la próxima eliminada de MasterChef: "Si se graba a esa hora, ella no está"

Hace 2 horas