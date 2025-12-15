Furor en 2025 por una película de Netflix sobre un detective que se se une a un sacerdote Daniel Craig vuelve a lucirse en una historia de misterio que promete ser una de las producciones más vistas de la temporada. + Seguir en







Daniel Craig destaca con su protagónico en la nueva película de Netflix. Netflix

Tras el gran éxito de Knives Out, entre navajas y secretos, el director Rian Johnson apuesta por una nueva historia de misterio y drama, que se sumó a Netflix el 12 de diciembre y ya se posicionó entre los estrenos más populares del año en Argentina.

Se trata de la tercera película de la franquicia, luego de Knives Out estrenada en 2019 y Glass Onion: Un misterio de Knives Out, en 2022. La trama, al igual que sus predecesoras, sigue al excéntrico y brillante detective privado sureño Benoit Blanc (interpretado nuevamente por Daniel Craig) mientras se enfrenta a un nuevo y complejo caso de asesinato.

El director prometió a los fans de sus historias que esta entrega será la más ambiciosa, tensa y oscura de las que se estrenaron hasta la fecha, con un tono más sombrío que las aventuras previas. El misterio deberá develarse en las dos horas que dura el film.

Netflix: sinopsis de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out Netflix . wake up dead man Netflix El detective Benoit Blanc es convocado para investigar un asesinato que tiene lugar en Nueva York. La muerte de Wicks funciona como un disparador para sacar a la luz los secretos y entramados de una comunidad religiosa al norte del estado.

La historia está llena de personajes excéntricos y sospechosos, todos con motivos ocultos que esperan a ser desvelados por el sagaz detective Blanc, quien debe recurrir a Jud Duplenticy, un ex boxeador convertido en sacerdote, para resolver los misterios del pueblo y encontrar al asesino.

Tráiler de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out Embed Reparto de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out Daniel Craig

Josh O'Connor

Glenn Close

Josh Brolin

Mila Kunis

Jeremy Renner

Kerry Washington

Andrew Scott

Cailee Spaeny

Daryl McCormack