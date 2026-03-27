27 de marzo de 2026 Inicio
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Advierten que el desfinanciamiento en las universidades y el sistema científico acelera la "fuga de talentos"

El Consejo Interuniversitario Nacional en conjunto con la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología emitieron un comunicado donde alertaron sobre "la situación crítica y sin precedentes que atraviesa el sistema científico tecnológico del país".

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El CIN y RAICyT emitió un comunicado en conjunto. 

El CIN y RAICyT emitió un comunicado en conjunto. 

Exactas UBA @Exactas_UBA

Tanto las Universidades Nacionales como el sistema Científico-Tecnológico Nacional atraviesa una situación crítica y sin precedentes que se extiende desde docentes que reclaman por una recomposición salarial, el recorte en becas, investigaciones y la falta de presupuesto en gastos de mantenimiento, entre otros. Este deterioro se aceleró y amenaza la continuidad de las capacidades científico-tecnológicas de Argentina.

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Ante este panorama tanto El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en conjunto con la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT) emitieron un comunicado en conjunto donde remarcaron que "el desfinanciamiento actual compromete de manera directa el funcionamiento de estas instituciones, poniendo en riesgo proyectos estratégicos, laboratorios, becas, carreras de posgrado y equipos de trabajo consolidados".

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Tambien alertaron sobre la fuga de cerebros, aquellos científicos y científicas que buscan fuera del país mejores oportunidades: "Sin financiamiento adecuado, sin oportunidades reales de desarrollo y sin salarios dignos, el sistema científico tecnológico nacional se vuelve incapaz de atraer y retener a sus jóvenes talentos, quienes se ven forzados a emigrar en busca de condiciones laborales y profesionales que hoy no encuentran en la Argentina".

Esta pérdida "erosiona el futuro, porque acelera el envejecimiento de las plantas de investigación, desarticula grupos consolidados y priva al país de las y los investigadores más creativos, productivos y con mayor proyección. La fuga de talentos es una consecuencia directa del desfinanciamiento y constituye uno de los factores más graves de degradación del sistema científico y universitario".

El desfinanciamiento en las Universidades Nacionales y la Ciencia nacional avanza

Durante el 95° Plenario de Rectoras y Rectores del CIN, el Vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Germán Pinazo presentó una serie de gráficos donde retrató cómo el desfinanciamiento del Gobierno nacional avanzó sobre universidades y organismos científicos.

Captura CIN 27-3-26
Captura del canal de YouTube del CIN durante el 95° Plenario de Rectoras y Rectores.

Captura del canal de YouTube del CIN durante el 95° Plenario de Rectoras y Rectores.

En relación con el presupuesto, Pinazo aseguró que "vemos una caída en términos reales del presupuesto vigente del 45,6%. En 2023, teníamos un presupuesto de 8.3 de millones de millones de pesos hoy tenemos un presupuesto vigente de 4.8 millones de millones de pesos. Es un recorte que deja a la Argentina con un gasto público en educación superior uno de los más bajos de América Latina".

En esa línea, sobre salarios Pinazo explicó que "el salario de febrero de 2026 es un 32% más bajo que en noviembre de 2023", ante esto los docentes necesitarían una recomposición salarial del 47,3% de los salarios. "En 27 meses de gestión se perdieron lo equivalente a 9 cuotas de gasto de funcionamiento a valores de 2023", añadió.

Embed - 95° Plenario de Rectoras y Rectores

"Solo en intereses capitalizables de la nueva deuda que emitió el Gobierno nacional, solo en junio o julio de intereses mensuales se gastó devengado, no se pagó, pero se gastó, el equivalente a 10 años de la ley de financiamiento universitario en un mes", sentenció Germán, el estimativo para 2026 era del 0,36 del PBI y en 2025 del 0,23 .

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