EEUU inició una de las desclasificaciones más grandes de archivos sobre ovnis: qué contienen

El Departamento de Guerra publicó documentos relacionados a Fenómenos Anómalos No Identificados a lo largo de los años. "Si bien todos los archivos han sido revisados por motivos de seguridad, muchos de los materiales aún no han sido analizados para la resolución de posibles anomalías", aclararon.

Tras el pedido de desclasificación de Donald Trump, el Departamento de Guerra de Estados Unidos comenzó a publicar archivos sobre testimonios y avistamientos de ovnis durante las últimas décadas . En redes sociales la noticia fue recibida con entusiasmo y bastante escepticismo entre los fanáticos del fenómeno.

Para poder acceder a los documentos se debe ingresar al sitio www.war.gov/UFO , las autoridades informaron que "el Departamento de Guerra publicará nuevos materiales de forma continua a medida que se descubran y desclasifiquen , con lotes publicados cada pocas semanas".

Los archivos publicados en su mayoría corresponden a casos sin resolver, " lo que significa que el gobierno no puede determinar de forma definitiva la naturaleza de los fenómenos observados " ante la falta de datos. Algunos de ellos se encuentran tachados para proteger la identidad de los testigos o información sensible.

Entre las carpetas subidas, se encuentran archivos desclasificados por la NASA ante la presencia de Fenómenos Anómalos No Identificados durante las misiones Apolo. Así como también documentos del FBI fechados entre finales de 1957 y principios de 1958, recopilan diversos informes sobre objetos voladores no identificados tras el lanzamiento del Sputnik.

Los archivos detallan avistamientos de discos voladores en lugares tan variados como Cuba, Utah y Nebraska , mencionando fenómenos como luces pulsantes y naves con formas inusuales.

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Así cómo también informes oficiales de investigaciones del FBI más recientes, por ejemplo 2023, donde un testigo vio un objeto metálico lineal que carecía de alas o sistemas de escape y emitía una luz intensamente brillante. Después de registrar de manera formal las características físicas del objeto y, el FBI también reportó el impacto psicológico posterior en el testigo, quien reportó ansiedad y alteraciones del sueño tras el encuentro.

Desclasificación ovni de la NASA: ¿Qué vio la tripulación del Apolo 12?

Entre los archivos desclasificados de la NASA compartieron una conversación de la tripulación del Apolo 12 en 1969 donde el piloto del módulo lunar (LMP) de la nave Intrepid informó haber visto "partículas de luz" y "destellos de luz" al observar a través del Telescopio Óptico de Alineación (AOT) en el cuadrante oscuro.

Describió que estas luces parecían venir de detrás de su posición, a la izquierda, y que simplemente se alejaban "navegando en el espacio". Aunque inicialmente consideró que podrían provenir de su caldera de agua, notó que parecía como si algunas de estas cosas estuvieran "escapando de la Luna" y moviéndose a gran velocidad hacia las estrellas.

Apolo 12 imagen Esta fotografía de archivo muestra la superficie lunar vista desde el lugar de aterrizaje del Apolo 12. La imagen presenta un área de interés resaltada ligeramente a la izquierda del eje vertical del encuadre, por encima del horizonte, donde se aprecian fenómenos no identificados.

El comandante (CDR) reportó que durante el primer paso por el lado nocturno, observaron "pedacitos y piezas flotando" junto a la nave. Estos objetos eran claramente visibles porque la luz de seguimiento (tracking light) parpadeaba sobre ellos. Más adelante en la misión, el comandante sospechó que la luz de seguimiento se había quemado, ya que seguían viendo fragmentos flotando pero estos ya no reflejaban los destellos de la luz

Mientras que la tripulación del Apolo 17 reportó el avistamiento de fragmentos brillantes, angulares y con forma de escamas (algunos de hasta 15 cm) que flotaban cerca de la nave, los cuales asociaron con restos de pintura o hielo desprendidos del cohete S-IVB.

Apolo 12 áreas de interés Esta fotografía de archivo muestra la superficie lunar vista desde el lugar de aterrizaje del Apolo 12. La imagen presenta cinco áreas de interés resaltadas, etiquetadas como «Área 1» a «Área 5», sobre el horizonte, donde se observan fenómenos no identificados. NASA

A mayor distancia, observaron un objeto rotatorio con destellos rítmicos identificado como la propia etapa S-IVB y otros posibles paneles del adaptador. Sobre la superficie lunar, describieron accidentes geográficos como el cráter Grimaldi y remolinos claros, destacando el avistamiento de un destello repentino o "veta de luz" al norte de Grimaldi que sugirieron podría ser un impacto de meteorito