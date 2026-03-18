18 de marzo de 2026 Inicio
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Convocan a un Paraguazo por nuevos recortes y despidos en el Servicio Meteorológico Nacional

El Centro Argentino de Meteorólogos alertó sobre “el riesgo del colapso operativo” y convocó a una movilización el próximo jueves 19 de marzo a las 17 en Plaza Italia. “Defendamos el SMN”, pidieron.

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Temor ante nuevos despidos en el SMN. 

Temor ante nuevos despidos en el SMN. 

Desde el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) alertaron por el "inminente reducción de personal en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)" que abarcaría un 20% del personal de planta del organismo. Ante esta dramática situación, convocaron a un Paraguazo para defender al SMN el próximo jueves 19 a las 17 en Plaza Italia.

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Días atrás de la convocatoria para este jueves, desde el CAM compartieron una nota donde expresaron su preocupación ante la crítica situación que atraviesa el SMN. La posible reducción de personal "no solo desarticula una infraestructura técnica de 153 años, sino que destruye la previsibilidad meteorológica necesaria para el funcionamiento de la economía argentina".

"Esta decisión impactaría especialmente en áreas técnicas y en el cuerpo de observadores meteorológicos, responsables de sostener la red de observación que constituye la base de toda la información meteorológica y climática del país", señalaron, lo que la medida supondría el cierre de estaciones meteorológicas a lo largo y ancho del territorio argentino, ubicadas en puntos estratégicos del territorio.

Paraguazo 18-3-26
Captura de las redes del Centro Argentino De Meteorólogos.

Captura de las redes del Centro Argentino De Meteorólogos.

"Debilitando la capacidad del país para monitorear la atmósfera, anticipar fenómenos meteorológicos y generar información confiable para la toma de decisiones en sectores estratégicos como la aviación, la producción agropecuaria, la gestión del agua, la energía, el transporte y la protección civil", añadieron.

Por lo que en "un contexto de creciente frecuencia e intensidad de eventos extremos, debilitar las capacidades de observación y monitoreo atmosférico del país resulta una decisión de muy alto riesgo para la sociedad y la economía".

Desde el Grupo epc informaron que el presupuesto del SMN "cae en 2026 un 6,8%, totalizando 40,6 puntos de pérdida en tres años. Tras caer 35,1 puntos en 2024 y 31,5 puntos en 2025, el BNDG presenta una caída de 9,7% a feb-26, acumulando un descenso de 59,8% en tres años".

SMN Grupo EPC 18-3-26

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