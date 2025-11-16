Adiós al tender tradicional: la tendencia ideal para colgar la ropa en espacios chicos Este elemento está ganando visibilidad por su diseño práctico y adaptable. Son una opción accesible para mejorar el orden y aprovechar mejor cada rincón del hogar. Por







Su llegada al mercado argentino los convirtió en una solución accesible. Freepik

La falta de espacio en departamentos impulsó alternativas más prácticas que reemplazan al tender clásico.

Los modelos verticales ganaron protagonismo por su diseño fijo, su capacidad y su bajo requerimiento de superficie.

Interioristas destacan que estas opciones mejoran el orden y la estética sin perder funcionalidad.

En Argentina ya hay precios accesibles y variedad de materiales para adaptarse a balcones, patios o terrazas pequeñas. El tender tradicional empieza a quedar atrás frente a nuevas propuestas pensadas para hogares con metros reducidos. En los últimos años, los cambios en los hábitos de vivienda y el auge de los departamentos chicos impulsaron soluciones diseñadas para aprovechar mejor cada rincón sin perder comodidad al momento de secar la ropa.

A medida que creció la demanda de productos más prácticos, comenzaron a destacarse alternativas que priorizan el diseño, la eficiencia y la integración con los espacios interiores y exteriores. Modelos retráctiles, percheros plegables y sistemas que cuelgan desde paredes o techos reformularon la forma de organizar la ropa recién lavada.

Dentro de esta tendencia global, los tenders verticales se están afianzando como una de las opciones preferidas por su versatilidad y su capacidad para liberar superficie horizontal. Su llegada al mercado argentino los convirtió en una solución accesible para quienes buscan ordenar manteniendo funcionalidad, especialmente en balcones y patios reducidos.

Tender vertical ABETE Beneficios de los tender verticales Los tenders verticales se consolidaron como una alternativa destacada para secar la ropa en espacios chicos. Su estructura fija ocupa muy poca superficie, lo que permite instalarlos en rincones estrechos sin afectar la circulación dentro del hogar. Por eso se adaptan a balcones pequeños, patios internos y terrazas con lugar limitado.

Además de ser prácticos, su diseño acompaña estilos decorativos variados, desde ambientes minimalistas y modernos hasta estéticas más clásicas. Esta integración visual explica por qué interioristas los consideran una opción que ordena y embellece al mismo tiempo.