Adiós a los sillones XXL: la tendencia que se ve cada vez en más livings

Los bajos y envolventes ganan espacio en los hogares modernos. Su diseño ergonómico y sus materiales naturales los convierten en el nuevo infaltable en determinados ambientes.

Los sillones materos son ideales para diseñar pequeños espacios de descanso o lectura junto a una ventana

  • Los sillones grandes pierden protagonismo frente a modelos más livianos y adaptables que priorizan confort y funcionalidad.
  • El sillón matero se impone como tendencia en livings pequeños, balcones cerrados y espacios de relax por su diseño bajo y envolvente.
  • Su estructura ergonómica favorece la comodidad y permite integrarlo fácilmente con textiles y muebles naturales.
  • Los tonos neutros, las texturas suaves y los materiales naturales dominan la decoración para 2026.

Durante años, los sillones grandes ocuparon el centro del living como símbolo de confort y presencia. Ahora, los nuevos espacios urbanos y el cambio de hábitos en el hogar impulsaron un giro en la decoración. Estos consisten en ambientes que se orientan hoy hacia la funcionalidad y la comodidad sin ocupar de más, lo que dio lugar a la llegada del sillón matero.

Esta pieza, de líneas curvas y asiento bajo, se transformó en un favorito de arquitectos e interioristas por su capacidad para adaptarse a rincones reducidos, balcones techados o zonas de descanso. Inspirado en la estética japonesa y el estilo boho, mezcla simpleza, suavidad y calidez en una misma estructura.

Su popularidad crece no solo por su aspecto moderno, sino también por su diseño envolvente, que invita a sentarse con naturalidad, relajarse y desconectar del ritmo acelerado cotidiano. Es, al mismo tiempo, un objeto decorativo y un refugio funcional.

Por qué se imponen los sillones materos

El sillón matero llama la atención por su estructura liviana, de base baja y respaldo ancho, lo que lo convierte en una alternativa ideal para espacios reducidos o ambientes que buscan un aire más informal. Su diseño ergonómico permite descansar el cuerpo de manera natural y mantener una postura relajada, generando una sensación de abrigo.

Entre sus principales ventajas se encuentran su facilidad para moverlo de un lugar a otro y su versatilidad decorativa. Puede acompañarse con alfombras de fibras naturales, mantas de lana o mesas bajas de madera, creando un entorno cálido sin necesidad de grandes inversiones.

Los materiales y colores más buscados para 2026 le dan más firmeza a esta tendencia, ya que es posible encontrarlos con tapizados en lino, boucle, pana o cuero ecológico en tonos tierra, arena, visón, verde seco y terracota. Estas tonalidades neutras se integran con la madera clara, el mimbre o el hierro negro, logrando un estilo sereno y moderno.

Además, los sillones materos son ideales para diseñar pequeños espacios de descanso o lectura junto a una ventana. Colocados en pareja o con una lámpara cálida y una mesa auxiliar, se transforman en un punto focal de cualquier ambiente, sin recargarlo.

