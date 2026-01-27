27 de enero de 2026 Inicio
Investigan un incendio fatal en Misiones: murió un joven de 24 años y hay un detenido

El hecho ocurrió el domingo por la noche en jurisdicción de Guaraní. La Policía detuvo a un hombre para averiguación del hecho y la Justicia investiga el origen del fuego.

Por
Un joven de 24 años falleció luego de que un incendio destruyera por completo una vivienda de madera en Colonia Yapeyú, en la localidad misionera de Guaraní. El siniestro se produjo durante la noche del domingo y es materia de investigación judicial.

El episodio fue advertido cerca de las 22, cuando la Policía recibió varios llamados alertando sobre una casa en llamas en el Lote N.º 154, sección “C”. Al arribar al lugar, efectivos de la comisaría local constataron que el inmueble, con techo de chapa de zinc, estaba totalmente consumido por el fuego.

La propietaria de la vivienda, una mujer de 39 años, informó que su hijo se encontraba dentro de la casa al momento del incendio. Tras el trabajo de los Bomberos Voluntarios de Oberá para extinguir las llamas, fue hallado un cuerpo sin vida, completamente calcinado, que correspondería a Iván Orlando Donn.

En el marco de la investigación, familiares señalaron que un hombre de 43 años habría sido visto en las inmediaciones poco antes del siniestro. Luego de un operativo, la Policía lo detuvo a unos 400 metros del lugar, quedando a disposición de la Justicia.

Intervinieron peritos de Policía Científica y personal de Bomberos. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Posadas, donde se realizará la autopsia para establecer las causas de la muerte, mientras continúan las pericias para determinar el origen del incendio y eventuales responsabilidades.

