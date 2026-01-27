Nuevo escándalo para Ulises Bueno: quién sería su nueva pareja y por qué no la quieren en su entorno El cantante cordobés habría iniciado una relación con una de sus empleadas a pesar del descontento de su productora Almenara Network. + Seguir en







El amor volvió a tocar la puerta del cantante cordobés pero la noticia no fue bien recibida en su entorno más cercano. Ulises Bueno habría iniciado un romance con una de sus empleadas de la productora Almenara Network. Sus allegados aseguran que la historia entre los enamorados "empezó con algunos quilombos".

La nueva conquista del cuartetero se llama Keila Rodríguez y es una de las community managers de su empresa. Según relató el periodista Juan Etchegoyen que se encuentra en Villa Carlos Paz cubriendo la temporada, la cordobesa no es la primera del staff de la productora que habría tenido un vínculo amoroso con el cantante. Según trascendidos, la situación generó un clima de tensión en la empresa debido a cómo se originó el vínculo.

De hecho, desde su entorno reconocen que se trata de "un romance que empezó con algunos quilombos" porque "Ulises estaba teniendo algo con otra community manager de su empresa y cuando empezó lo de Keila optó por echarla”. El periodista pudo contactar a la ex empleada y confirmó lo que es un secreto a voces: “Tengo nombre de esta chica e incluso hablé con ella el pasado fin de semana y me confirmó que no trabaja más en la productora".

Flor Vigna se desvinculó de la productora de Ulises Bueno Redes Sociales Esta nueva polémica dentro de Almenara Network surge poco después del escándalo que protagonizó el artista cordobés con Cristian Castro seguido de la pelea con su productora y Flor Vigna. La empresa epresenta a varios artistas y una de ellas es la influencer que se había sumado en junio del año pasado. Sin embargo, el vínculo entre ellos se rompió y continúan por separado.

La ex participante del Bailando reveló que existió un conflicto de fondo con una persona externa al círculo de Ulises. "El conflicto es con un productor que se llama Max, que es de otro lado", explicó Vigna, aunque se limitó a dar más detalles por miedo a las represalias.

Este nuevo romance del cantante sacude nuevamente el clima laboral dentro de la productora y esperan saber si sólo se trata de un amor de temporada o una relación con futuro.