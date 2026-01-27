27 de enero de 2026 Inicio
Otro accidente en los médanos: volcó una camioneta en Villa Gesell y una mujer resultó herida

Una turista oriunda de Mendoza se encuentra internada tras volcar su vehículo en las dunas de la localidad balnearia. El municipio considera la posibilidad de cobrarle los costos del operativo de rescate.

Por
En el vehículo iban dos hombres y una mujer que resultó herida. 
Una mujer oriunda de Mendoza resultó herida tras volcar su camioneta Toyota SW4 en los médanos de Villa Gesell. En el vehículo viajaban además otras tres personas y la Municipalidad evalúa cobrarles el costo del operativo realizado por varias instituciones. La turista debió ser hospitalizada por traumatismo de tórax.

Efectivos del Cuartel de Bomberos Camet trabajaron en el lugar del hecho. 
El accidente ocurrió en la noche del lunes, durante una travesía nocturna por la zona de dunas de Villa Gesell, cuando las autoridades locales fueron alertadas sobre una camioneta Toyota SW4 blanca que volcó mientras se adentraba en los médanos. La policía fue hasta el lugar y constató que dentro del vehículo se encontraban dos mujeres y dos hombres, todos mayores de edad.

Los encargados de retirar a las personas fueron los bomberos que las trasladaron hasta la calle 310, donde confirmaron que la mujer mendocina de 52 años sufrió un traumatismo de tórax y fue trasladada al hospital local. En cuanto a los otras personas que viajaban en la Toyota, informaron que no presentaron lesiones de consideración. El paso de los turistas fue ocasional ya que estaban alojados en el balneario Cariló, partido de Pinamar.

La magnitud del rescate obligó a desplegar un amplio operativo interinstitucional que involucró a Policía, Bomberos Voluntarios de Villa Gesell y personal del sistema de Salud, según informó el medio local El Fundador. Debido al amplio despliegue puesto a disposición, el municipio considera avanzar en el cobro de la totalidad de todos los gastos a los turistas.

