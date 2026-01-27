IR A
Esta serie romántica combina un baile muy especial con una emocionante historia y es furor en Netflix: cual es

Con su combinación de romance, patinaje artístico y conflictos, la propuesta se consolida como una de las narrativas más comentadas del inicio de 2026.

The Hollywood Reporter la definió como entretenida y fácil de ver, ideal para disfrutar sin demasiadas exigencias.

Esta serie romántica combina un baile muy especial con una emocionante historia y es furor en Netflix: la nueva propuesta del streaming mezcla patinaje sobre hielo, segundas oportunidades y un triángulo amoroso que ya atrapó a miles de espectadores. ¿De qué trata y por qué se convirtió en uno de los estrenos más comentados?

La N roja sigue apostando por las narrativas de amor que combinan emociones intensas con disciplinas artísticas, y su nuevo éxito confirma la fórmula. una producción canadiense estrenada el 22 de enero, se posiciona como una de las opciones más vistas del momento gracias a su mezcla de romance, drama y patinaje artístico.

Con una temporada de ocho episodios de 44 minutos, propone un relato apasionado atravesado por la competencia, los recuerdos del primer amor y la dificultad de volver a empezar. Las reseñas coinciden en que es una alternativa ligera, ideal para quienes disfrutan de los dramas románticos.

Bailando sobre hielo

Sinopsis de Bailando sobre hielo, la serie que sorprende en Netflix

La historia sigue a una exbailarina sobre hielo que, tras dejar atrás su carrera, decide regresar a la pista con un nuevo compañero tan talentoso como desafiante. Mientras intenta reconstruir su futuro deportivo, también debe enfrentar un conflicto emocional no resuelto: su antigua pareja y primer amor vuelve a aparecer en su vida.

Entre entrenamientos exigentes, competencias decisivas y vínculos que se tensan, la protagonista se encuentra dividida entre lo que fue, lo que podría volver a ser y lo que está empezando a construir. El resultado es un triángulo amoroso que avanza al ritmo de coreografías sobre hielo cargadas de simbolismo y emoción.

Tráiler de Bailando sobre hielo

Embed - Bailando sobre hielo - Temporada 1 ( 2026 ) Trailer Serie - Español Latino

Reparto de Bailando sobre hielo

  • Madelyn Keys como Adriana Russo — la protagonista que vuelve a la pista y enfrenta un triángulo amoroso mientras compite.
  • Cale Ambrozic como Brayden Elliot — nuevo compañero de Adriana sobre hielo.
  • Olly Atkins como Freddie O’Connell — el ex compañero y primer amor de Adriana.
  • Alexandra Beaton como Elise Russo — la hermana de Adriana.
  • Alice Malakhov como Maria Russo — la hermana menor de la familia Russo.
  • Millie Davis como Riley Monroe — nueva pareja de Freddie, dentro y fuera de la pista.
  • Harmon Walsh como Will Russo — el padre de las hermanas Russo.
  • Meredith Forlenza como Camille St. Denis — personaje secundario en la trama.
  • Niko Ceci como Charlie Monroe — otro integrante del entorno de los patinadores.

Las actuaciones fueron bien recibidas por la crítica, destacando su tono accesible y su enfoque pensado para todo público.

