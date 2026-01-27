IR A
IR A

Qué fue de la vida de Pamela Anderson tras el éxito de Baywatch

Tras años bajo el intenso escrutinio de Hollywood y la cultura pop, Anderson eligió un camino que prioriza la autenticidad, la sencillez y la naturalidad.

Pamela Anderson mantiene su estilo natural frente a las cámaras. 

Pamela Anderson mantiene su estilo natural frente a las cámaras. 

REUTERS/Isabel Infantes
  • En los últimos años, Pamela Anderson se alejó de los estereotipos de Hollywood para vivir una vida sencilla en su granja de Canadá.
  • La reconocida actriz piorizó la crianza de sus hijos y se consolidó como una referente del activismo ambiental y animal.
  • En 2023 lanzó su autobiografía "Love, Pamela" y un programa de cocina vegetal desde su hogar.
  • Revolucionó la moda al mostrarse en eventos internacionales con el rostro totalmente al natural.

Durante gran parte de los años 90, el nombre de Pamela Anderson fue sinónimo de éxito global y el ideal de belleza de una época. Su imagen corriendo por las playas de Malibú con el icónico traje de baño rojo la convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes.

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance
Te puede interesar:

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

Sin embargo, detrás del brillo de Baywatch, la vida de la actriz canadiense se convirtió en un torbellino mediático que, por momentos, amenazó con devorar su carrera y su bienestar personal. Durante la última década, Anderson se fue alejando de los flashes de Hollywood y los estereotipos que la encasillaron durante años, logrando construir una vida marcada por la autenticidad, el activismo y una sorprendente vuelta al cine de prestigio.

Su turbulento matrimonio con el músico Tommy Lee y la filtración no consentida de un video íntimo -hecho que ella misma describió recientemente como un trauma que cambió su vida para siempre- la alejaron de los roles protagónicos importantes. De todas formas, la actriz eligió dedicarse a la crianza de sus hijos, Brandon Thomas y Dylan Jagger, teniendo sus actividades y horarios como prioridad ante cualquier oferta laboral.

Así fue la vida de Pamela Anderson después de Baywatch

Pamela Anderson

A sus 58 años, la actriz que paralizó al mundo en los años 90 como C.J. Parker atraviesa hoy una etapa de renacimiento absoluto. Desde hace varios años que reside en su Canadá natal, en una antigua propiedad familiar en la isla de Vancouver.

Lejos del caos de Los Ángeles, se dedica a la jardinería orgánica y a la vida sencilla. Se consolidó como una voz fundamental en el activismo a partir de su trabajo constante con fundaciones de protección animal y su compromiso con causas ambientales. Creó una línea de bolsos veganos junto a Ashoka Paris y se mantiene comprometida con sus ideales a través la Pamela Anderson Foundation.

En 2023 publicó un libro autobiográfico titulado Love, Pamela donde narra su vida desde una infancia difícil hasta convertirse en un icono global de los 90 y modelo de Playboy, y su búsqueda de autenticidad en la adultez, abordando también algunos de sus cambios más recientes en su estilo de vida. Anderson llevó adelante un programa televisivo de cocina vegetal Pamela’s Cooking with Love, desde su casa Canadá donde compartió recetas que la ayudaron en su transición a la dieta vegetariana.

Pamela Anderson semana de la moda

Este regreso a sus raíces coincide con un cambio estético que dio la vuelta al mundo: su decisión de asistir a las semanas de la moda más importantes del planeta con el rostro completamente al natural. "Sentí que ya no necesitaba competir con una imagen de mí misma que fue creada hace 30 años", explicó Anderson, convirtiéndose en un estandarte de la belleza real.

Sin embargo, este retiro no significó el fin de su carrera actoral; por el contrario, marcó un resurgimiento artístico inesperado. En 2024 y 2025, la crítica internacional cayó rendida a sus pies gracias a su papel en The Last Showgirl, dirigida por Gia Coppola. En este film, Anderson interpreta a una experimentada bailarina de Las Vegas que debe reinventarse, un rol que muchos ven como un espejo de su propia vida y que la posicionó firmemente en la conversación para los premios más importantes de la industria cinematográfica.

Pamela Anderson y Liam Neeson
Los actores principales de la nueva versión de “La Pistola Desnuda” sorprendieron a todos con demostraciones de cariño en público; un integrante del equipo de filmación confirmó el romance.

Los actores principales de la nueva versión de “La Pistola Desnuda” sorprendieron a todos con demostraciones de cariño en público; un integrante del equipo de filmación confirmó el romance.

En 2025 también estrenó The Naked Gun, una comedia protagonizada junto a Liam Neeson, donde demostraron una química que traspasó la pantalla y dio de qué hablar en las redes y acaparó la atención de los medios de comunicación.

Noticias relacionadas

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

últimas noticias

Marixa Balli.

Marixa Ballli contra Javier Milei por presentarse con Fátima Florez: "No estamos para cantar"

Hace 15 minutos
La artista española elogió el atractivo de su colega y compañero en la ficción.

Qué actriz de La Casa de Papel hizo una explosiva declaración sobre Rodrigo de la Serna

Hace 54 minutos
Luis Caputo y Javier Milei.

El riesgo país cayó debajo de los 500 puntos: en qué lugar quedó Argentina en el ranking de países de la región

Hace 1 hora
En el vehículo iban dos hombres y una mujer que resultó herida. 

Otro accidente en los médanos: volcó una camioneta en Villa Gesell y una mujer resultó herida

Hace 1 hora
Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña son los tres jugadores del Alianza Lima acusados de agresión sexual por una joven argentina.

Declaró la joven argentina que denunció a Carlos Zambrano y otros dos futbolistas de Perú: "Me lastimaron"

Hace 1 hora