Qué fue de la vida de Pamela Anderson tras el éxito de Baywatch

Tras años bajo el intenso escrutinio de Hollywood y la cultura pop, Anderson eligió un camino que prioriza la autenticidad, la sencillez y la naturalidad.

Durante gran parte de los años 90, el nombre de Pamela Anderson fue sinónimo de éxito global y el ideal de belleza de una época. Su imagen corriendo por las playas de Malibú con el icónico traje de baño rojo la convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes.

Sin embargo, detrás del brillo de Baywatch, la vida de la actriz canadiense se convirtió en un torbellino mediático que, por momentos, amenazó con devorar su carrera y su bienestar personal. Durante la última década, Anderson se fue alejando de los flashes de Hollywood y los estereotipos que la encasillaron durante años, logrando construir una vida marcada por la autenticidad, el activismo y una sorprendente vuelta al cine de prestigio.

Su turbulento matrimonio con el músico Tommy Lee y la filtración no consentida de un video íntimo -hecho que ella misma describió recientemente como un trauma que cambió su vida para siempre- la alejaron de los roles protagónicos importantes. De todas formas, la actriz eligió dedicarse a la crianza de sus hijos, Brandon Thomas y Dylan Jagger , teniendo sus actividades y horarios como prioridad ante cualquier oferta laboral.

A sus 58 años, la actriz que paralizó al mundo en los años 90 como C.J. Parker atraviesa hoy una etapa de renacimiento absoluto. Desde hace varios años que reside en su Canadá natal , en una antigua propiedad familiar en la isla de Vancouver.

Lejos del caos de Los Ángeles, se dedica a la jardinería orgánica y a la vida sencilla. Se consolidó como una voz fundamental en el activismo a partir de su trabajo constante con fundaciones de protección animal y su compromiso con causas ambientales . Creó una línea de bolsos veganos junto a Ashoka Paris y se mantiene comprometida con sus ideales a través la Pamela Anderson Foundation.

En 2023 publicó un libro autobiográfico titulado Love, Pamela donde narra su vida desde una infancia difícil hasta convertirse en un icono global de los 90 y modelo de Playboy, y su búsqueda de autenticidad en la adultez, abordando también algunos de sus cambios más recientes en su estilo de vida. Anderson llevó adelante un programa televisivo de cocina vegetal Pamela’s Cooking with Love, desde su casa Canadá donde compartió recetas que la ayudaron en su transición a la dieta vegetariana.

Pamela Anderson semana de la moda

Este regreso a sus raíces coincide con un cambio estético que dio la vuelta al mundo: su decisión de asistir a las semanas de la moda más importantes del planeta con el rostro completamente al natural. "Sentí que ya no necesitaba competir con una imagen de mí misma que fue creada hace 30 años", explicó Anderson, convirtiéndose en un estandarte de la belleza real.

Sin embargo, este retiro no significó el fin de su carrera actoral; por el contrario, marcó un resurgimiento artístico inesperado. En 2024 y 2025, la crítica internacional cayó rendida a sus pies gracias a su papel en The Last Showgirl, dirigida por Gia Coppola. En este film, Anderson interpreta a una experimentada bailarina de Las Vegas que debe reinventarse, un rol que muchos ven como un espejo de su propia vida y que la posicionó firmemente en la conversación para los premios más importantes de la industria cinematográfica.

Pamela Anderson y Liam Neeson Los actores principales de la nueva versión de “La Pistola Desnuda” sorprendieron a todos con demostraciones de cariño en público; un integrante del equipo de filmación confirmó el romance. Getty Images

En 2025 también estrenó The Naked Gun, una comedia protagonizada junto a Liam Neeson, donde demostraron una química que traspasó la pantalla y dio de qué hablar en las redes y acaparó la atención de los medios de comunicación.