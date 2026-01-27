El riesgo país cayó debajo de los 500 puntos: en qué lugar quedó Argentina en el ranking de países de la región

El riesgo país de Argentina cayó por debajo de los 500 puntos básicos por primera vez en ocho años, impulsado por la suba de los bonos soberanos y la compresión de tasas. Sin embargo, el indicador argentino medido por el JP Morgan permanece entre los más altos de la región.
El desempeño de los títulos argentinos llevó al riesgo país a su nivel más bajo desde junio de 2018. La compra de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) también impulsó la caída. Este lunes la entidad bancaria adquirió u$s39 millones, llevando el total de compras a u$s1.017 millones.
El BCRA compró dólares todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de u$s60 millones.
Aún así, Argentina quedó a 426 puntos básicos de Uruguay, el país con menor riesgo soberano de la región. Le siguen Chile y Paraguay. Mientras que Venezuela, Belice y Bolivia componen el top tres de los indicadores más altos.
- Uruguay: 70
- Chile: 87
- Paraguay: 112
- Jamaica: 125
- Perú: 128
- Guatemala: 142
- Costa Rica: 153
- Panamá: 163
- República Dominicana: 168
- Brasil: 186
- Honduras: 202
- Trinidad y Tobago: 204
- México: 222
- Colombia: 260
- Barbados: 27
- El Salvador: 304
- Ecuador: 454
- Argentina: 493
- Bolivia: 546
- Belice: 1.207
- Venezuela: 9.625
El presidente Javier Milei elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, por la baja del riesgo país y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró en X que el descenso del riesgo país fue "el resultado de haber hecho lo que había que hacer". "¡Grande, Toto!", publicó Milei al citar la noticia en la misma red social.
