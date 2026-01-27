El riesgo país cayó debajo de los 500 puntos: en qué lugar quedó Argentina en el ranking de países de la región Pese a la caída del número medido por el JP Morgan, el indicador argentino continúa entre los más altos. Uruguay, Chile y Paraguay ocupan el top tres. Por + Seguir en







Luis Caputo y Javier Milei.

El riesgo país de Argentina cayó por debajo de los 500 puntos básicos por primera vez en ocho años, impulsado por la suba de los bonos soberanos y la compresión de tasas. Sin embargo, el indicador argentino medido por el JP Morgan permanece entre los más altos de la región.

El desempeño de los títulos argentinos llevó al riesgo país a su nivel más bajo desde junio de 2018. La compra de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) también impulsó la caída. Este lunes la entidad bancaria adquirió u$s39 millones, llevando el total de compras a u$s1.017 millones.

El BCRA compró dólares todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de u$s60 millones.

Aún así, Argentina quedó a 426 puntos básicos de Uruguay, el país con menor riesgo soberano de la región. Le siguen Chile y Paraguay. Mientras que Venezuela, Belice y Bolivia componen el top tres de los indicadores más altos.

Uruguay: 70

Chile: 87

Paraguay: 112

Jamaica: 125

Perú: 128

Guatemala: 142

Costa Rica: 153

Panamá: 163

República Dominicana: 168

Brasil: 186

Honduras: 202

Trinidad y Tobago: 204

México: 222

Colombia: 260

Barbados: 27

El Salvador: 304

Ecuador: 454

Argentina: 493

Bolivia: 546

Belice: 1.207

Venezuela: 9.625 El presidente Javier Milei elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, por la baja del riesgo país y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró en X que el descenso del riesgo país fue "el resultado de haber hecho lo que había que hacer". "¡Grande, Toto!", publicó Milei al citar la noticia en la misma red social.

El resultado de haber hecho lo que habia que hacer. Fin. pic.twitter.com/9QQ4Uji6ao — Manuel Adorni (@madorni) January 27, 2026