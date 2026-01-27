27 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El riesgo país cayó debajo de los 500 puntos: en qué lugar quedó Argentina en el ranking de países de la región

Pese a la caída del número medido por el JP Morgan, el indicador argentino continúa entre los más altos. Uruguay, Chile y Paraguay ocupan el top tres.

Por
Luis Caputo y Javier Milei.

Luis Caputo y Javier Milei.

El riesgo país de Argentina cayó por debajo de los 500 puntos básicos por primera vez en ocho años, impulsado por la suba de los bonos soberanos y la compresión de tasas. Sin embargo, el indicador argentino medido por el JP Morgan permanece entre los más altos de la región.

La artista española elogió el atractivo de su colega y compañero en la ficción.
Te puede interesar:

Qué actriz de La Casa de Papel hizo una explosiva declaración sobre Rodrigo de la Serna

El desempeño de los títulos argentinos llevó al riesgo país a su nivel más bajo desde junio de 2018. La compra de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) también impulsó la caída. Este lunes la entidad bancaria adquirió u$s39 millones, llevando el total de compras a u$s1.017 millones.

El BCRA compró dólares todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de u$s60 millones.

Aún así, Argentina quedó a 426 puntos básicos de Uruguay, el país con menor riesgo soberano de la región. Le siguen Chile y Paraguay. Mientras que Venezuela, Belice y Bolivia componen el top tres de los indicadores más altos.

  • Uruguay: 70
  • Chile: 87
  • Paraguay: 112
  • Jamaica: 125
  • Perú: 128
  • Guatemala: 142
  • Costa Rica: 153
  • Panamá: 163
  • República Dominicana: 168
  • Brasil: 186
  • Honduras: 202
  • Trinidad y Tobago: 204
  • México: 222
  • Colombia: 260
  • Barbados: 27
  • El Salvador: 304
  • Ecuador: 454
  • Argentina: 493
  • Bolivia: 546
  • Belice: 1.207
  • Venezuela: 9.625

El presidente Javier Milei elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, por la baja del riesgo país y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró en X que el descenso del riesgo país fue "el resultado de haber hecho lo que había que hacer". "¡Grande, Toto!", publicó Milei al citar la noticia en la misma red social.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2016214309823508878&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Indio Rico se destaca por su relación directa con el agua.

Turismo en Argentina: el pueblo que es un paraíso de río y cascadas

play

Ola de calor en Buenos Aires: continúan las máximas arriba de los 33° y rige alerta para varias provincias

El lugar se destaca principalmente por la práctica de la pesca deportiva debido a su cercanía con el Río Salado.

Turismo en Argentina: el pequeño pueblo casi sin habitantes que es perfecto para pescar en el verano 2026

Es un destino espectacular para conocer en verano. 

Turismo en Argentina: el destino perfecto para acampar en el medio de una isla en el verano 2026

El caso reveló cómo una fotografía pudo romper el blindaje del poder mafioso.

29 años sin José Luis Cabezas: el crimen que marcó al periodismo argentino

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos.

Milei confirmó un nuevo viaje a Estados Unidos: buscará inversiones en Nueva York

Rating Cero

Marixa Balli.

Marixa Ballli contra Javier Milei por presentarse con Fátima Florez: "No estamos para cantar"

La artista española elogió el atractivo de su colega y compañero en la ficción.

Qué actriz de La Casa de Papel hizo una explosiva declaración sobre Rodrigo de la Serna

En los últimos años, la actriz habló en distintas entrevistas sobre la importancia del equilibrio emocional, el contacto con la naturaleza y la necesidad de bajar el ritmo, especialmente después de décadas de exposición constante.

Una famosa actriz disfruta de su divorcio y ahora visitó la Antártida: de quien se trata

Julianne Moore interpreta a una madre que sufre la muerte de su hijo. 
play

Netflix recuperó una película de suspenso que es increíble: tenés que verla sí o sí

Pamela Anderson mantiene su estilo natural frente a las cámaras. 

Qué fue de la vida de Pamela Anderson tras el éxito de Baywatch

The Hollywood Reporter la definió como entretenida y fácil de ver, ideal para disfrutar sin demasiadas exigencias.
play

Esta serie romántica combina un baile muy especial con una emocionante historia y es furor en Netflix: cual es

últimas noticias

Marixa Balli.

Marixa Ballli contra Javier Milei por presentarse con Fátima Florez: "No estamos para cantar"

Hace 12 minutos
La artista española elogió el atractivo de su colega y compañero en la ficción.

Qué actriz de La Casa de Papel hizo una explosiva declaración sobre Rodrigo de la Serna

Hace 51 minutos
Luis Caputo y Javier Milei.

El riesgo país cayó debajo de los 500 puntos: en qué lugar quedó Argentina en el ranking de países de la región

Hace 1 hora
En el vehículo iban dos hombres y una mujer que resultó herida. 

Otro accidente en los médanos: volcó una camioneta en Villa Gesell y una mujer resultó herida

Hace 1 hora
Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña son los tres jugadores del Alianza Lima acusados de agresión sexual por una joven argentina.

Declaró la joven argentina que denunció a Carlos Zambrano y otros dos futbolistas de Perú: "Me lastimaron"

Hace 1 hora