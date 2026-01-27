IR A
IR A

Netflix recuperó una película de suspenso que es increíble: tenés que verla sí o sí

La película protagonizada por la ganadora del Oscar, Julianne Moore, se posicionó nuevamente entre lo más visto de la plataforma.

Julianne Moore interpreta a una madre que sufre la muerte de su hijo. 

Julianne Moore interpreta a una madre que sufre la muerte de su hijo. 

El catálogo de Netflix no solo se compone por estrenos y series y películas recientes sino que también rescata joyas del pasado que vuelven a estar en el centro de la conversación gracias a su redifusión en las plataformas de streaming. Después de 20 años, Misteriosa obsesión resurge como una de las películas más populares.

La artista española elogió el atractivo de su colega y compañero en la ficción.
Te puede interesar:

Qué actriz de La Casa de Papel hizo una explosiva declaración sobre Rodrigo de la Serna

A pesar de haber sido estrenada originalmente en 2004, este filme de suspenso psicológico escaló posiciones en el ranking este verano, atrapando a una nueva generación de espectadores que buscan historias que rompan con lo convencional. Protagonizada por la ganadora del Oscar Julianne Moorem y Dominic West, la historia te mantiene en vilo con varios giros inesperados, y algunos momentos que rozan lo sobrenatural, durante una hora y media.

Bajo la dirección de Joseph Ruben, la película propone una premisa aterradora: ¿qué pasaría si un día todos te dijeran que la persona que más amás nunca existió? Un relato inquietante que mezcla el dolor de una madre con un enigma conspirativo que desafía toda lógica.

Netflix: sinopsis de Misteriosa obsesión

Misteriosa Obsesión película (2)

La trama sigue a Telly Paretta (Julianne Moore), una mujer que intenta lidiar con el inmenso dolor de haber perdido a su hijo de ocho años, Sam, en un trágico accidente aéreo ocurrido catorce meses atrás. Sin embargo, su mundo se fractura por completo cuando su psiquiatra (Gary Sinise) y su propio marido (Anthony Edwards) le aseguran que Sam nunca existió.

Según ellos, Telly ha sufrido un brote psicótico y todos sus recuerdos —las fotos, los videos y los juguetes— son producto de una "falsa memoria" creada por su mente tras un aborto espontáneo. Desesperada y al borde de la locura, Telly se niega a aceptar esa realidad. Su búsqueda de la verdad la lleva a conocer a Ash Correll (Dominic West), otro padre que perdió a su hija en el mismo accidente y que, inicialmente, tampoco parece recordarla.

Juntos, emprenden una huida frenética para demostrar que no están locos, descubriendo en el camino que son parte de un experimento masivo y aterrador que involucra fuerzas que escapan al control humano.

Tráiler de Misteriosa obsesión

Embed

Reparto de Misteriosa obsesión

  • Julianne Moore como Telly Paretta.
  • Dominic West como Ash Correll.
  • Gary Sinise como el Dr. Munce ( psiquiatra).
  • Alfre Woodard como la detective Anne Pope.
  • Anthony Edwards como Jim Paretta.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

The Hollywood Reporter la definió como entretenida y fácil de ver, ideal para disfrutar sin demasiadas exigencias.
play

Esta serie romántica combina un baile muy especial con una emocionante historia y es furor en Netflix: cual es

Nuevos estrenos en Netflix.
play

Esta película emocionó a todos en 2015 y ahora llegó a Netflix: ya está entre lo más visto

Esta película es una de las grandes candidatas a los Oscar, y puede verse en Netflix.
play

Está en Netflix, tiene 9 nominaciones al Oscar y es una película para no perderse

La serie de Netflix cuenta con cuatro temporadas. 
play

Hoy en Netflix: esta es la icónica serie que necesitabas y no sabías

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2015, se trata de la emocionante película Max, un film de aventuras, diversión y un tinte de drama, que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin. 
play

De qué se trata Max, la emotiva película que volvió a Netflix y es de lo más visto en la plataforma

Ahora, llegó a la gran N roja una producción televisiva canadiense de este año, se trata de Bailando sobre hielo, la serie que sorprendió a todos en este sitio web y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo. 
play

Bailando sobre hielo es la serie romántica que es de lo más popular en Netflix: cuál es la trama

últimas noticias

Marixa Balli.

Marixa Ballli contra Javier Milei por presentarse con Fátima Florez: "No estamos para cantar"

Hace 6 minutos
La artista española elogió el atractivo de su colega y compañero en la ficción.

Qué actriz de La Casa de Papel hizo una explosiva declaración sobre Rodrigo de la Serna

Hace 45 minutos
Luis Caputo y Javier Milei.

El riesgo país cayó debajo de los 500 puntos: en qué lugar quedó Argentina en el ranking de países de la región

Hace 1 hora
En el vehículo iban dos hombres y una mujer que resultó herida. 

Otro accidente en los médanos: volcó una camioneta en Villa Gesell y una mujer resultó herida

Hace 1 hora
Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña son los tres jugadores del Alianza Lima acusados de agresión sexual por una joven argentina.

Declaró la joven argentina que denunció a Carlos Zambrano y otros dos futbolistas de Perú: "Me lastimaron"

Hace 1 hora