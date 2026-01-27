Netflix recuperó una película de suspenso que es increíble: tenés que verla sí o sí La película protagonizada por la ganadora del Oscar, Julianne Moore, se posicionó nuevamente entre lo más visto de la plataforma. + Seguir en







Julianne Moore interpreta a una madre que sufre la muerte de su hijo.

El catálogo de Netflix no solo se compone por estrenos y series y películas recientes sino que también rescata joyas del pasado que vuelven a estar en el centro de la conversación gracias a su redifusión en las plataformas de streaming. Después de 20 años, Misteriosa obsesión resurge como una de las películas más populares.

A pesar de haber sido estrenada originalmente en 2004, este filme de suspenso psicológico escaló posiciones en el ranking este verano, atrapando a una nueva generación de espectadores que buscan historias que rompan con lo convencional. Protagonizada por la ganadora del Oscar Julianne Moorem y Dominic West, la historia te mantiene en vilo con varios giros inesperados, y algunos momentos que rozan lo sobrenatural, durante una hora y media.

Bajo la dirección de Joseph Ruben, la película propone una premisa aterradora: ¿qué pasaría si un día todos te dijeran que la persona que más amás nunca existió? Un relato inquietante que mezcla el dolor de una madre con un enigma conspirativo que desafía toda lógica.

Netflix: sinopsis de Misteriosa obsesión Misteriosa Obsesión película (2) La trama sigue a Telly Paretta (Julianne Moore), una mujer que intenta lidiar con el inmenso dolor de haber perdido a su hijo de ocho años, Sam, en un trágico accidente aéreo ocurrido catorce meses atrás. Sin embargo, su mundo se fractura por completo cuando su psiquiatra (Gary Sinise) y su propio marido (Anthony Edwards) le aseguran que Sam nunca existió.

Según ellos, Telly ha sufrido un brote psicótico y todos sus recuerdos —las fotos, los videos y los juguetes— son producto de una "falsa memoria" creada por su mente tras un aborto espontáneo. Desesperada y al borde de la locura, Telly se niega a aceptar esa realidad. Su búsqueda de la verdad la lleva a conocer a Ash Correll (Dominic West), otro padre que perdió a su hija en el mismo accidente y que, inicialmente, tampoco parece recordarla.

Juntos, emprenden una huida frenética para demostrar que no están locos, descubriendo en el camino que son parte de un experimento masivo y aterrador que involucra fuerzas que escapan al control humano. Tráiler de Misteriosa obsesión Embed Reparto de Misteriosa obsesión Julianne Moore como Telly Paretta.

como Telly Paretta. Dominic West como Ash Correll.

como Ash Correll. Gary Sinise como el Dr. Munce ( psiquiatra).

como el Dr. Munce ( psiquiatra). Alfre Woodard como la detective Anne Pope.

como la detective Anne Pope. Anthony Edwards como Jim Paretta.