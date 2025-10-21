A pesar de que comenzó el calor, cambia el pronóstico: rige una alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuerte actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas para varias localidades de Argentina. ¿Cuántos días durará el mal tiempo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y viento zonda para varias localidades de Argentina. El organismo pronosticó para la jornada del martes 21 de octubre una serie de fenómenos acompañados por fuertes ráfagas, actividad eléctrica y granizo.

Vuelve la inestabilidad: hay alerta por lluvias y ráfagas en Buenos Aires y otras siete provincias

El SMN aclaró que las provincias bajo alerta por tormentas son Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Córdoba . "Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h ", explicaron.

21 OCT #Alertas para hoy: #Tormenta Lluvias intensas 20-50 mm con ráfagas ≥ a 80km/h Granizo #Viento 35-55 km/h con ráfagas ≥ a 80 km/h #Zonda 30-45 km/h con ráfagas ≥ a 65 km/h Más información y recomendaciones: https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/FlsFQ9g2Oi

También prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Los mayores acumulados se esperan durante el día jueves 23 de octubre.

También el sur de la provincia de Mendoz a será afectado por viento Zonda , con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Vuelven las lluvias y el mal tiempo de cara al fin de semana

Desde Meteored detallaron que "un segundo refuerzo de aire frío proveniente desde la Patagonia volverá a incrementar la inestabilidad en distintos sectores del centro y norte de la Argentina, en donde para ese entonces predominarán temperaturas bastante cálidas".

Para el día viernes aumenta la posibilidad que un sistema de tormentas avance al norte, incrementando la posibilidad de lluvias en Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, norte de Buenos Aires y Capital Federal, Entre Ríos y parte de Corrientes.

Alerta meteorológica amarilla por tormenta y viento zonda: las localidades afectadas

Tormenta

Buenos Aires: Brand Florentino Ameghino - General Villegas – Rivadavia - Brand Florentino Ameghino - General Villegas – Rivadavia - Brand Zona serrana de Benito Juárez - Zona serrana de Loberia - Zona serrana de Necochea - Zona serrana de Tandil - Brand General La Madrid - Laprida – Olavarría - Brand Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Brand Costa de Bahía Blanca - Costa de Coronel Dorrego - Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales - Costa de Villarino - Monte Hermoso.

Brand Florentino Ameghino - General Villegas – Rivadavia - Brand Florentino Ameghino - General Villegas – Rivadavia - Brand Zona serrana de Benito Juárez - Zona serrana de Loberia - Zona serrana de Necochea - Zona serrana de Tandil - Brand General La Madrid - Laprida – Olavarría - Brand Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Brand Costa de Bahía Blanca - Costa de Coronel Dorrego - Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales - Costa de Villarino - Monte Hermoso. La Pampa: Brand Chapaleufú - Maracó - Rancul - Realicó – Trenel - Brand Chalileo - Limay Mahuida – Loventué - Brand Caleu Caleu – Hucal.

Brand Chapaleufú - Maracó - Rancul - Realicó – Trenel - Brand Chalileo - Limay Mahuida – Loventué - Brand Caleu Caleu – Hucal. San Luis: Brand Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera.

Brand Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera. Córdoba: Brand General Roca - Presidente Roque Sáenz Peña

Viento