20 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Vuelve la inestabilidad: hay alerta por lluvias y ráfagas en Buenos Aires y otras siete provincias

Después de un fin de semana con condiciones estables, regresan las precipitaciones al sur del país y se irán desplazando hacia la zona central. Cuándo llegarán a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Por
Las lluvias afectarán algunas localidades de la Patagonia.

Las lluvias afectarán algunas localidades de la Patagonia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por lluvias y viento para Buenos Aires y otras siete provincias argentinas en el inicio de una semana en la que, tras un período de estabilidad, se espera la formación de nuevas tormentas en el centro del país.

En el sur de Mendoza también se espera viento Zonda.
Te puede interesar:

Hay alertas meteorológicas en el Día de la Madre: cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Los vientos del sector norte que soplaron todo el domingo sobre el centro y norte de Argentina se mantendrán este lunes. Al mismo tiempo, un frente frío con algunas precipitaciones empezará a avanzar desde la Patagonia; cuando ambos se encuentren, entre martes y jueves, se traducirán en tormentas.

En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, la semana comienza con mínima de 15°, máxima de 25° y cielo parcialmente nublado. Por la tarde se esperan ráfagas del sector norte que pueden alcanzar los 50 km/h. Tras un martes con máxima de 29° y más ráfagas, los chaparrones llegarían el miércoles.

El alerta por lluvia de este lunes rige para las zonas cordilleranas del sur de Neuquén, Río Negro y el centro y norte de Chubut, donde se registrarán precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que dejarán valores acumulados entre 10 y 20 mm.

Por otro lado, el sudoeste de Buenos Aires, sur de Catamarca y de La Rioja, norte de San Luis, oeste de Río Negro y noroeste de Chubut se encuentran bajo aviso por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Además, en el sur de Mendoza se mantiene el alerta por viento zonda, con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por lluvia

Alerta por lluvia 20-10-25
  • Neuquén: Los Lagos.
  • Río Negro: Bariloche, cordillera de Pilcaniyeu y cordillera de Ñorquincó.
  • Chubut: cordillera de Cushamen, cordillera de Futaleufú, cordillera de Languiñeo y cordillera de Tehuelches.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento

Alerta por viento 20-10-25
  • Buenos Aires: costa y centro de Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Monte Hermoso, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, oeste de Patagones y Puan.
  • Catamarca: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán.
  • La Rioja: Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza.
  • San Luis: Ayacucho, zona serrana de Belgrano, zona serrana de Coronel Pringles, zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón y zona serrana de Libertador General San Martín.
  • Río Negro: Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, oeste de El Cuy, Veinticinco de Mayo y Bariloche.
  • Chubut: Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Gastre, oeste de Mártires, oeste de Telsen y Paso de Indios.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento zonda

Alerta por viento zonda 20-10-25
  • Mendoza: zona baja de Malargüe.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Servicio Meteorológico adelantó el pronóstico de lluvias en el AMBA.

Lluvias, tormentas y el regreso de las altas temperaturas: rige una alerta meteorológica amarilla

play

Alerta meteorológica naranja: cuáles son las provincias afectadas por los tormentas

Las provincias bajo alerta son: Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y Córdoba. 

Vuelven las lluvias y tormentas: rige una alerta meteorológica amarilla para varias provincias de Argentina

Las provincias bajo alerta son Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza.

Repentino cambio del pronóstico para Argentina: el ingreso de un frente frío traerá lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico anunció lluvias y vientos.

Sigue el calor, pero vuelven las lluvias: alerta amarilla por vientos y fuertes tormentas en siete provincias argentinas

La Ciudad de Buenos Aires podría recibir chaparrones este domingo.

Llega la ciclogénesis: hay alerta por tormentas y ráfagas en Buenos Aires y otras 9 provincias

Rating Cero

Con la confirmación de Spider-Man: Brand New Day, Marvel no solo cierra un capítulo pendiente, sino que también abre la puerta a nuevas historias que conectarán con proyectos futuros del UCM.

Marvel resolvería una escena post créditos que generó furor en los fans hace 8 años: cómo lo haría

Leé más sobre los nuevos títulos agregados recientemente a Netflix
play

Con solo 5 episodios está conmoviendo a todos en Netflix y alcanzó a ser lo más visto: cuál es la serie del momento

Un futbolista campeón del mundo se separó de su pareja tras muchos años.
play

Nueva separación en la Selección argentina: qué futbolista se divorció tras 9 años casado

Joaquín Furriel confirmó su flamante romance internacional.

Joaquín Furriel confirmó su nuevo romance: quién es su flamante pareja internacional

Uno de los 24 participantes de MasterChef Celebrity será eliminado.

Llega la primera eliminación a MasterChef Celebrity: quién dejará el certamen culinario

Wanda Nara habría buscado meterse entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández.
play

Se filtró el picante mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández: "Escribime..."

últimas noticias

Con la confirmación de Spider-Man: Brand New Day, Marvel no solo cierra un capítulo pendiente, sino que también abre la puerta a nuevas historias que conectarán con proyectos futuros del UCM.

Marvel resolvería una escena post créditos que generó furor en los fans hace 8 años: cómo lo haría

Hace 8 minutos
El dólar oficial viene de una semana al alza.

Pese a la firma del swap con EEUU, el dólar vuelve a subir y se acerca a los $1.500

Hace 8 minutos
Las tasas varían entre operaciones presenciales y electrónicas,

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Hace 13 minutos
El robo al Museo del Louvre tiene conmocionada a Francia.

Robo en el Louvre: apareció un video que muestra cómo se llevaron las joyas de Napoleón

Hace 20 minutos
“¡Dijeron que mantengamos las posiciones!”, se quejó Gaslypor radio

El inmediato reclamo de Gasly por radio tras el sobrepaso de Colapinto en el Gran Premio de Austin

Hace 22 minutos