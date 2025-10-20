Vuelve la inestabilidad: hay alerta por lluvias y ráfagas en Buenos Aires y otras siete provincias Después de un fin de semana con condiciones estables, regresan las precipitaciones al sur del país y se irán desplazando hacia la zona central. Cuándo llegarán a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Por







Las lluvias afectarán algunas localidades de la Patagonia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por lluvias y viento para Buenos Aires y otras siete provincias argentinas en el inicio de una semana en la que, tras un período de estabilidad, se espera la formación de nuevas tormentas en el centro del país.

Los vientos del sector norte que soplaron todo el domingo sobre el centro y norte de Argentina se mantendrán este lunes. Al mismo tiempo, un frente frío con algunas precipitaciones empezará a avanzar desde la Patagonia; cuando ambos se encuentren, entre martes y jueves, se traducirán en tormentas.

En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, la semana comienza con mínima de 15°, máxima de 25° y cielo parcialmente nublado. Por la tarde se esperan ráfagas del sector norte que pueden alcanzar los 50 km/h. Tras un martes con máxima de 29° y más ráfagas, los chaparrones llegarían el miércoles.

El alerta por lluvia de este lunes rige para las zonas cordilleranas del sur de Neuquén, Río Negro y el centro y norte de Chubut, donde se registrarán precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que dejarán valores acumulados entre 10 y 20 mm.

Por otro lado, el sudoeste de Buenos Aires, sur de Catamarca y de La Rioja, norte de San Luis, oeste de Río Negro y noroeste de Chubut se encuentran bajo aviso por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Además, en el sur de Mendoza se mantiene el alerta por viento zonda, con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas. Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por lluvia Alerta por lluvia 20-10-25 SMN Neuquén: Los Lagos.

Los Lagos. Río Negro: Bariloche, cordillera de Pilcaniyeu y cordillera de Ñorquincó.

Bariloche, cordillera de Pilcaniyeu y cordillera de Ñorquincó. Chubut: cordillera de Cushamen, cordillera de Futaleufú, cordillera de Languiñeo y cordillera de Tehuelches. Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento Alerta por viento 20-10-25 SMN Buenos Aires: costa y centro de Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Monte Hermoso, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, oeste de Patagones y Puan.

costa y centro de Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Monte Hermoso, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, oeste de Patagones y Puan. Catamarca: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán.

Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán. La Rioja: Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza.

Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza. San Luis: Ayacucho, zona serrana de Belgrano, zona serrana de Coronel Pringles, zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón y zona serrana de Libertador General San Martín.

Ayacucho, zona serrana de Belgrano, zona serrana de Coronel Pringles, zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón y zona serrana de Libertador General San Martín. Río Negro: Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, oeste de El Cuy, Veinticinco de Mayo y Bariloche.

Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, oeste de El Cuy, Veinticinco de Mayo y Bariloche. Chubut: Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Gastre, oeste de Mártires, oeste de Telsen y Paso de Indios. Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento zonda Alerta por viento zonda 20-10-25 SMN Mendoza: zona baja de Malargüe.